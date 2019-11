S03E04: La casa del dragón, el regreso del brujo y Quedebate

Abrimos este resumen con una felicitación a los chicos de toDus, quienes alcanzaron con la aplicación de mensajería cubana el millón de usuarios registrados. Con más de 320 mil mensajes enviados por minuto, y una media de 330 mil usuarios activos diariamente, no cabe dudas de que esta comunidad que comenzó en la UCI, sigue creciendo. Pero esto no es todo lo que sucedió esta semana.

Los seguidores de Juego de Tronos vieron sus aspiraciones arder cuando Deadline reveló que la precuela dedicada a los caminantes blancos, fue desechada. Pero esta misma semana HBO les devolvió la esperanza con el anuncio de otra historia de ese universo mágico que traerá mucho fuego. Los gamers cubanos también tuvieron su semana (final) feliz, por partida doble. Pues ya tienen la fecha exacta de la salida en PC de lo más reciente de Kojima, y Netflix hará realidad sus sueños con The Witcher, muy pronto. Para cerrar, compartimos con ustedes una aplicación que traerá mucho “debate”, y abrimos un espacio para dar a conocer las propuestas de La Mochila.

La precuela sobre los Targaryen es oficial

El martes Deadline reveló que HBO no seguirá adelante con la precuela de Juego de Tronos sobre los caminantes blancos. Sin embargo, ese mismo día en la noche, la cadena norteamericana anunció que sí seguirá adelante con otra de las historias de ese universo fantástico, el cual tituló como “House of the Dragon”.

“La casa del dragón” centrará su historia 300 años antes de los eventos de Game of Thrones, específicamente, en los inicios de la casa Targaryen. Según revelan algunas publicaciones, es probable que esta secuela centre su atención en la unificación del continente, la creación del Trono de Hierro y el ascenso de Aegon I.

“La serie fue co-creada por George R.R. Martin y Ryan Condal. Además, Condal será el showrunner de la serie junto al director Miguel Sapochnik, quien estará a cargo del piloto y episodios adicionales”.

"Es un placer anunciar hoy que estamos ordenando la producción de la serie "La Casa del Dragón" para HBO", declaró Casey Bloys, presidente de programación de HBO, durante un evento de lanzamiento en Los Ángeles para la plataforma de "streaming" HBO Max.

HBO confirmó además 10 capítulos para "La Casa del Dragón", una cifra a la que ya nos tiene acostumbrados la cadena, cuando se trata de grandes producciones.

House of the Dragon estará basada en el libro "Fire & Blood" ("Fuego & Sangre") de George RR Martin.

Revelan fecha de Death Stranding para PC

Los seguidores cubanos de Hideo Kojima que sean jugadores de PC, pueden dormir tranquilos desde este momento. Death Stranding ya no será exclusivo de Sony y saldrá para PC en el verano de 2020.

Así lo anunció la compañía estadounidense editora de videojuegos 505 Games, través de un comunicado. Kojima Productions, estudio del desarrollador del juego, se encargará de publicar la versión para PC. ¡Gracias!

Según comentó el cofundador y CEO de 505 Games, Raffi Galante, la nueva propuesta de Kojima “llevará a los jugadores a través de una experiencia completamente original que hará las delicias de los jugadores de PC en todas partes", aunque después de varios tráilers, y más de una hora de gameplay, acá los seguidores del creador de Metal Gear Solid continúan sin saber de qué va el juego.

"Después del colapso de la civilización, Sam Bridges debe viajar a través de un paisaje devastado lleno de amenazas de otro mundo para salvar a la humanidad del borde de la extinción. [...] En un futuro cercano, misteriosas explosiones han sacudido el planeta, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales conocidos como Death Stranding. Con las criaturas espectrales plagando el paisaje, y el planeta al borde de una extinción masiva, le toca a Sam Bridges recorrer el devastado desierto y salvar a la humanidad de la inminente aniquilación", dice la sinopsis del videojuego.

Vea el gameplay de 48 minutos de Hideo Kojima

The Witcher, regalo de Netflix por fin de año

Netflix reveló el último tráiler de la serie The Witcher, conocida por muchos gamer por la exitosa trilogía de videojuegos que salió para PC, y que está inspirada en las famosas novelas de Andrzej Sapkowski.

Protagonizada por Henry Cavill en la piel del brujo Geralt of Rivia, Freya Allen como Ciri y Anya Chalotra como Yennefer, The Witcher contará la historia de Geralt de Rivia, “un solitario cazador de monstruos, que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la gente suele ser más malvada que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un secreto peligroso, los tres deben aprender a navegar juntos por un continente cada vez más volátil”.

El brujo llegará a la plataforma de streaming el próximo 20 de diciembre y contará con ocho capítulos de una hora de duración.

El nuevo tráiler de The Witcher lo pueden ver en nuestro canal de Picta, por navegación nacional.

La mochila, número 145

Una de las novedades que traemos este viernes e intentaremos mantener en cada resumen, será la publicación de las propuestas de La Mochila, un repositorio de los Joven Club con contenidos nacionales e internacionales sobre tecnología, videojuegos y cultura pop.

Gracias a la dirección de comunicación de los Joven Club, publicaremos los viernes un PDF con todo el contenido que trae esta mochila que ya tiene seguidores en todo el archipiélago.

En este número, destaca el estreno de varias novelas como “El dragon”, “Salve al rey” y “Toma mi mano”. Asimismo, continuará la tercera temporada de la exitosa serie “The good doctor”. Y entre las películas más destacadas podrá ver (si aún no lo ha hecho), la cubana “Boccaccerías Habaneras”. Tutoriales, Juegos de PC y Android de nuestro patio y foráneos, documentales, videos musicales y mucho más.

Le dejamos el PDF con toda la información que trae La Mochila 145.

PDF - Propuesta Cartelera Mochila-145 (64 KB)

Aplicación Resumen Semanal: Quedebate

Hace unos días conocimos (gracias a esos mensajes que se reenvían por Telegram), la aplicación Quedebate, del Minal y Alimatic. Una captura, con una usuaria agradeciendo la atención prestada a un problema que tuvo con el pan de la libreta, nos llevó a la aplicación que está disponible en la tienda de aplicaciones cubana Apklis.

Quedebate lleva las quejas y sugerencias de los usuarios al Ministerio de la Industria Alimentaria, de una manera rápida y en un ambiente muy familiar y conocido, muy similar en su diseño a plataformas conocidas como WhatsApp.

Logramos comunicarnos con el equipo detrás de esta iniciativa que se suma a otras como Participación, o los portales del ciudadano de cada provincia de Cuba. Así que, pueden dejar sus comentarios al respecto y la próxima semana tendrán más detalles de esta aplicación.

La aplicación para la interacción ciudadana y administrativa, es una herramienta de colaboración grupal basada en el proyecto de código abierto DeltaChat, y disponible vía web o para dispositivos con sistema Android 4.4 en adelante.

Sin más, les dejo el enlace directo a Apklis 👉 aquí