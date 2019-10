Hotel Iberostar Selection Holguín: Turismo en armonía con el medio ambiente

Al Iberostar Selection Holguín, hotel con casi un año de explotación, lo unen varios factores con la protección medioambiental. Este colectivo está muy conectado a la preservación del planeta, tarea actual ante la depredación de que es objeto el globo. Hace de su proceder proteccionista un modo de labor.

El Iberostar holguinero abrió sus puertas en noviembre de 2018 y posee 638 habitaciones. El mismo se comercializa con categoría cinco estrellas y lo administra la cadena española Iberostar. Sus instalaciones están ubicadas en el litoral de las playas Pesquero y Estero, al norte de la provincia, específicamente, en el municipio de Rafael Freyre.

Elizabeth Rodríguez, especialista de Calidad del centro, manifiesta que el hotel nororiental obtuvo el premio nacional Libre de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), el cual se le entregó el pasado mes en el habanero Memorial José Martí, en acto nacional, desarrollado en saludo al Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono.

El premio se le confirió por haber iniciado sus operaciones libres de HCFC (Hidroclorofluorocarburos) y otras SAO en sus equipos de refrigeración y climatización, argumenta Norkis Ochoa, especialista del Programa Ozono de la Delegación Territorial del Citma, quien resalta que “es la tercera ocasión consecutiva que lo merece una institución del territorio. Han firmado el acuerdo de declaración voluntaria para la eliminación de SAO un total de 50 entidades holguineras”.

Algo notorio es que el complejo hotelero posee 874 equipos refrigerantes y de clima, por lo que es alta la eliminación de sustancias agotadoras.

Iberostar tiene un movimiento pionero, llamado Ola de Cambio (Wave of Change), cuya finalidad es “contribuir a la mejor salud de mares y océanos, desarrollando acciones específicas, que permitan afrontar el reto de intentar demostrar que es posible disfrutar de las vacaciones, siendo al mismo tiempo respetuosos con el medio ambiente”.

En el hotel holguinero, se lleva a la práctica esta política, basada en tres líneas de actuación: eliminación del consumo de plásticos de un solo uso (sustituyéndolos por otros materiales más respetuosos con el medio ambiente), fomento de la pesca sostenible (en las cartas de los restaurantes se priorizan pescados y otros productos del mar sostenibles) y mejora de la salud costera, que conlleva a dejar la menor huella que pueda afectar la costa.

“Nosotros no usamos absorbentes plásticos, los cuales sustituimos por otros de cartón. Las bolsas de nailon las empleamos al mínimo. Mayormente, se utilizan vasos plásticos de policarbonato y no los llamados desechables”, ejemplifica la Especialista de Calidad.

Digitalmente, apunta Elizabeth Rodríguez, se proyectan en todas las pantallas del complejo videos de temas de protección medioambiental, a fin de crear conciencia en clientes y trabajadores. Cuentan con carteles que reflejan las buenas prácticas ambientales a aplicar en cada departamento. Toda la luminaria aquí es de tipo LED (diodos emisores de luz), más ahorradora y menos contaminante que la fluorescente.

Acá se lleva mucho control del consumo energético y el gasto hídrico, identificando los sistemas de mayor gasto, para disminuir sus cifras, y existe una Comisión Energética. Se capacita el personal en el ámbito medioambiental, en aras de que forme parte activa de su cuidado. Son realizadas acciones de siembra de árboles o limpieza del litoral, en las que se implican a los turistas, en fechas conmemorativas medioambientales, y se efectúan actividades didácticas con los niños.

Iberostar Selection Holguín se acogió a la iniciativa Hora del Planeta, consistente en apagar la mayor cantidad de luces, por una hora, durante el horario pico; esta se celebró el 30 de marzo último. Y se inserta, igualmente, en la obtención de energía limpia, toda vez que hay calentadores solares en todas las habitaciones.

En los bares, se coloca señalética referente a curiosidades de la contaminación mundial. Y en áreas públicas, las vallas son de materiales de larga duración y hay un gran número de ellas que fueron sustituidas por pantallas digitales.

Para Ariamna Nieblas, máxima responsable de Relaciones Públicas en el hotel, la gestión medioambiental tiene un impacto positivo acá y es uno de los pilares de la compañía en todos sus hoteles: “Iberostar cuenta con más de 100 hoteles en el mundo, la mayoría ubicados en zonas costeras y destinos de sol y playa. De ahí el interés de preservar la salud costera, para que el turismo se mantenga por mucho tiempo”.

“Por supuesto, aquí el uso de la zona costera se incrementa, por ello se toman tantas medidas. El compromiso medioambiental nuestro es a largo plazo y va evolucionando constantemente. Queremos aumentar la conciencia medioambientalista en nuestras instalaciones. Pretendemos que todo el personal sepa que es Ola de Cambio y su huella en el medio ambiente y en el negocio turístico”.

“En las habitaciones, el compromiso para el próximo año es eliminar de forma definitiva los envases plásticos, obviamente, sin que el cliente perciba un descenso en la calidad del servicio, y se implementó que se pongan lápices de madera y no bolígrafos. Ya, en los bares, no contamos con removedores plásticos. Los cestos de las áreas públicas son de materiales higienizables y no llevan bolsas plásticas”, añade.

“En Cuba, está comenzando el proceso de Ola de Cambio. Vamos teniendo pasos pequeños, pero a la vez agigantados. Enmarcados aquí, hemos aterrizado ese tema. Promocionamos manillas de tela que hacen alusión a Ola de Cambio.

Todo está muy ligado a la Tarea de Vida, importante programa gubernamental de protección medioambiental. Ese es un plan de estado que tiene casi los mismos principios. Son dos procesos interrelacionados. Como proyección de nuestra cadena hotelera, queremos para 2020 que no se emplee agua embotellada en envases plásticos, sino en recipientes de cristal”, comenta María Isabel Coello, directora adjunta del hotel.

Está estudiado, subraya Ariamna Nieblas, que los clientes tienden a buscar destinos en harmonía con el medio ambiente y que valoren el término sostenibilidad.

Sin dudas, el Iberostar Selection Holguín cumple con dichas condiciones, respetuosas de todo aquello que proteja el planeta. Este sitio es demostrativo de que modernidad y conservación ambiental pueden coexistir.