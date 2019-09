“Good bye”, John Bolton: Claves sobre la caída del halcón más peligroso

De manera sorpresiva, pero no inesperada, el presidente estadounidense Donald Trump hizo público desde su cuenta Twitter, la destitución del asesor de seguridad nacional, John Bolton.

El anuncio desde su cuenta en la referida red social, fue acompañado por un brevísimo argumentario sobre el despido de su principal asesor en política exterior.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto… le pedí a John su renuncia, la cual recibí esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio”, indicó el mandatario.

Al rato, Bolton indicó desde su cuenta en Twitter que había ofrecido su renuncia a Trump, el cual respondió: “Hablemos de eso mañana”.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019