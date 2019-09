Yipsi Moreno: “El criterio es subjetivo, la verdad la dirá la competencia”

Doha, capital de Catar, acaparará titulares deportivos entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre cuando acoja el mundial de atletismo. Al evento asistirán aspirantes de todo el orbe, con el alarde impresionante de ir por el cetro, y la constancia de dos años de preparación.

Cuba intervendrá en el certamen con 16 representantes. Se trata de la menor delegación antillana a estas lides desde la edición inicial en Finlandia, 1983. No obstante, la reducida comitiva responde a estrategias y al avezado prisma de la Comisión Nacional.

Yipsi Moreno, titular del organismo, regresa al círculo de lanzamiento. Interioriza las principales opciones y, bien argumentada, suelta el martillo sobre los 70 metros.

“Tratamos que fuera la selección más eficiente posible, los atletas que realmente están en condiciones. Sabemos que en la competencia pueden pasar muchas cosas, pero buscamos a los que mantuvieron el rendimiento durante los Juegos Panamericanos, la justa fundamental, hasta el campeonato del mundo.

“En Lima hubo medallas que no se alcanzaron, pero se hicieron los mejores resultados, y esto se tuvo en cuenta. También las cuotas y marcas establecidas por la International Association of Athletics Federations, te llevan a la eficacia y a la calidad que necesitas.

“Al inicio eran 17 clasificados y alrededor de cinco o seis con posibilidades. Hubo quien no cumplió el objetivo en la cita continental, que no llegó en óptima forma, quien no hizo la marca y otros que, a pesar de tenerla, no integraron la nómina por alguna u otra razón, entonces se quedó la lista en 16.

“Yorgelis Rodríguez, tenía la marca, podía participar, pero al no estar recuperada al 100 por ciento, decidimos que lo mejor era dejarla descansar y prepararla bien para los Juegos Olímpicos.

“Casos similares son los de Yaniubis López (lanzamiento de la bala), Maykel Masó (salto de longitud) y Roberto Skyers (100 y 200m). Este último, a pesar de imponerse a las dolencias, dolores crónicos, creímos que para que luzca en Tokio y logre el objetivo, debe rehabilitarse bien antes de empezar el entrenamiento.

“Con Leonel Suárez, aspirábamos a que consiguiera el registro solicitado. Por lo visto en la competencia de decatlón del Challenge, pensamos que en los Juegos Panamericanos estaría a la altura, pero no lo hizo, a pesar del esfuerzo y la buena competencia que dio.

“Andy Echevarría, de triple salto, había hecho la marca en 2018, pero por su corta edad, y según cómo se comportó en los panamericanos juveniles, entendimos que fue suficiente. Tampoco estuvo al nivel del año anterior, aunque de todos modos, ya está en la preselección y este año puede alistarse con calma.

“Esos fueron los nombres que se ganaron el mundial por cuota, con la marca requerida, pero que estratégicamente no llevamos.

“¿Si no estás en condiciones que objetivo tiene asistir? No te vamos a forzar a ir a un campeonato que concluye el 6 de octubre. Esto no es bueno para ellos, y en aras de cuidarlos tomamos la decisión.

“Además, en marzo es el certamen del orbe bajo techo. Entonces, ¿qué preparación harás?, ¿nunca te recuperarás y estarás siempre a medias? La estrategia fue prepararlos bien y que empezaran el año en óptima forma”, recalcó la directiva.

Títulos para Yipsi

“El criterio es subjetivo, la verdad la dirá la competencia. Siguiendo el ranking optamos por dos oros: uno en el salto largo masculino y otro en el disco femenino. Puede ser plata, bronce o nada, el día de la competencia se sabrá, pero es lo que pensamos.

“Juan Miguel Echevarría en diversos escenarios ha corroborado su madera, está envuelto en una excelente temporada. Respecto al lanzamiento del disco, sabemos que la Perkovic, es de las grandes, y vuelve poco a poco a la maestría deportiva. Así son los europeos, aunque estén mal, salen adelante; pero la diferencia hoy es que nuestras representantes están muy bien.

“Ya no hablamos de la Yaimé de antes, en la cual hay que madurar aspectos, pero que nos demuestra cada día que es capaz de salir hasta de los momentos difíciles. Disfrutamos mucho ese segundo reinado consecutivo en la Liga del Diamante.

“Contamos con una experimentada Denia, con quien hay que contar hasta el final. Si siempre ha dado lo mejor, no sé por qué ahora no podamos dar el voto de confianza”, dijo optimista.

Otros metales…

“Pronosticamos dos bronces, también guiándonos por el Ranking: el de la triplista Liadagmis Povea y el de Yarisley Silva en la garrocha, ambas de Pinar del Río.

“Liadagmis, si sigue estable sobre los 14.70 m, tiene posibilidades de ocupar otra vez el tercer puesto como en Lima. Participó en la liga diamantina, la cual es casi un mundial y esto demuestra que no pensamos en nada imposible, sino con los pies sobre la tierra.

“Considero que el hecho de que Katerine Ibargüen no esté en óptimas condiciones, tras ser operada recientemente producto de una lesión, puede ser una oportunidad de podio para Povea.

“Por otra parte, en nuestra “Yarita” hay que confiar. Aunque con objetividad, veamos el ranking y nos parezca que no, lo mismo planteamos para Lima y muchas personas no entendían por qué manteníamos ese oro: bueno porque los atletas del estirpe de Yarisley sacan la casta en el momento crucial y ganan.

“No importa que en Bruselas haya quedado octava con 4.63. Esperemos. Nadie sabe. Recordemos que fue tercera en Londres 2017, único aporte de la delegación cubana.

“Otra presea, puede caer del dúo de discóbolas (Yaimé-Denia) en dependencia de cómo se comporte la competencia. El color lo sabremos ese día”, apuntó firme Moreno, quien lleva tres décadas lidiando con el deporte rey.

Finalistas…

“Proponemos que siete atletas lleguen a la instancia decisiva, atendiendo al rendimiento. Si lo logramos, tendremos figuras establecidas para el nuevo ciclo olímpico, de las que esperaremos resultados.

“Ellos son Zurian Hechavarría (400 m vallas); Jordan Díaz, Christian Nápoles y Andy Díaz (triple); Rose Mary Almanza (800 m); Luis Enrique Zayas (salto de altura) y Jorge Fernández (disco).

“En el caso de Zayas, tenemos que aspirar a estabilizar una marca y que gane en confianza. Un atleta no se hace de la noche a la mañana y en un evento. Creo que dio un salto, de aquel niño campeón mundial juvenil con 2,27m al monarca panamericano, que subió la varilla a 2.30.

“La cuestión es que Luis Enrique es noveno en el ranking, pero con un grupo de atletas que tienen 2.30 m, y que quizás han repetido esa marca. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si tú eres capaz de volver a saltar eso y llegas a ese momento idóneo, pues maduraste, arrancaste y eres sólido, pero si ahora lo presionamos y con esa juventud le exigimos el podio, no lo ayudamos.

“Por eso le proponemos que como atleta se plantee ser finalista, es un objetivo cómodo, para que llegue a la competencia con mayor tranquilidad y quizás rompa los augurios.

“Si hace 2.30m y no queda en la etapa conclusiva, tenemos que estar contentos también, y si coge medalla, o hace 2.32, pues las palmas, pero esa es la estrategia que nos trazamos.

“Respecto a Jordan sabemos que puede sorprender con algún bronce, una presea, pero tenemos que pronosticar con base, si no, es ilusión”, insistió.

Semifinalistas…

“Adriana Rodríguez, competirá en salto de longitud, porque en heptalón no clasificó. Creo que estar en el escenario de Doha puede servirle de preparación para el próximo año.

“Tenemos a Roxana Gómez de los 400 m planos, veremos cómo se comporta Valentín en 110 m con vallas y Renier Mena, que solo incursionará en los 200 m. Estos son atletas de menos experiencia, que tratamos de foguear, porque no puedes prepararlos el día de la competencia, tienes que empezar desde antes.

“Lo que acordamos es tenerlos lo más concentrados posible. Roxanita, a pesar de presentar este año problemas de salud, o sea, perder sesiones de entrenamiento, logró registro de 51.65 seg.

“Hablamos de un alto potencial. Por ello, realizamos acciones con preparadores físicos, para fortalecerla, para que el entrenamiento se interrumpa lo menos posible y que pueda aprovechar su talento. Precauciones todas con vistas a los Juegos Olímpicos, pues mientras más arriba termine el 2019, con más seguridad llegará al próximo.

“Y así es el diseño para las figuras en ascenso. Pensamos en bases de entrenamiento, se acerca el mundial juvenil, y queremos que estas promesas noveles tomen protagonismo, pues pueden representarnos en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Además podrán incursionar en la categoría de mayores. Intentamos recuperar disciplinas como el maratón, dribling con obstáculos y los 800m porque tenemos a Rose Mary, pero necesitamos masividad. Así, la apoyan, y el país gana la continuidad”, concluyó Yipsi.

Ya es oficial. Los jueces indican que el implemento llegó hasta los 71.20 m. Ha sido un excelente intento para quien lleva cinco años alejada del deporte activo.

Repasando el pronóstico de Cuba de cara a la cita del orbe, sería de un oro en salto de longitud masculino y uno en disco femenino, aunque en esta última modalidad se puede esperar otra presea.

En bronce podrían quedar las especialidades de salto con pértiga y triple salto para damas, sin descartar algún brinco exitoso de Jordan Díaz.

Le invitamos entonces a que deje usted su vaticinio, para que la ciudad de Doha comience ya a acaparar titulares.