Yipsi Moreno toma impulso en el Memorial Barrientos

Los tres días de competencia se le vio caminando de un lado a otro en la pista auxiliar del Estadio Panamericano con una pamela. No la usaba cual exhibición de moda, sino para refugiarse del terrible sol que acompañó la celebración del 73 Memorial Barrientos de Atletismo, un torneo al que asistieron 10 naciones.

Yipsi Moreno, comisionada nacional de la disciplina, tuvo por vez primera la responsabilidad de armar, dirigir y velar por la tradición de un certamen que fue en su momento el más alto escalón del deporte rey en Cuba.

A segundos de haber concluido el relevo 4×400 masculino —última prueba de la justa— accedió a conversar con el mismo desenfado y naturalidad que cuando lanzaba el martillo en campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos.

—¿Cómo valora el evento, a pesar de que no estaban las mejores figuras de Cuba por compromisos internacionales?

—Ha sido una competencia buena, pues aunque no estuvieron Denia, Yaimé, Juan Miguel, Yarisley y otras primeras figuras por invitaciones que no podían cancelarse dado el momento de su preparación, vinieron algunas relevantes del área como el martillista mexicano Diego del Real, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y cuarto en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En esa especialidad tuvimos un renacer porque nuestras figuras Reinier Mejías y Roberto Janet le ganaron al principal rival que tenemos en el área y eso nos da tranquilidad.

En la velocidad tuvimos a Reynier Mena con el único récord del Barrientos que se rompió. En esa misma prueba, los 100 metros, la irrupción del joven Henns Fernández fue otra nota feliz, pues batió el récord nacional juvenil con un tiempo fabuloso. Estoy contenta y satisfecha porque veo que Mena y Harlyn, los más consagrados y que están en la preselección para Lima, corrieron bien, pero el futuro hacia el próximo ciclo olímpico lo veo asegurado con Henns.

En cuanto al área de lanzamientos hay que decir que estuvieron estables en sus resultados, porque aunque no estamos todavía en la etapa competitiva, muchos han mantenido o mejorado en algo sus marcas personales.

De manera general ha sido positivo y se han cumplido las expectativas, aunque eso no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando, por ejemplo, el salto de altura, en el que todavía nos quedamos cojos. No así en la pértiga, donde vimos a una Rosaidi Robles con una estabilidad (4,20), que le tiró de nuevo al récord juvenil de ella misma.

Los 400, 800 y 1500 no dejaron marcas relevantes, pero a su nivel, los muchachos cumplieron lo que los profesores le habían planificado. Si vamos a hablar de lo malo, tendríamos que mencionar también el triple salto y salto largo, en los que, a pesar de que tenemos grandes figuras y les hemos tratado de dar lo necesario para una buena preparación a todos, llegamos con algunos atletas lesionados. Queríamos ver al relevo inmediato porque si las principales figuras fallan, ellos pueden sacar la cara. No obstante, confío en que tenemos tiempo para seguir trabajando.

—A partir de los resultados aquí, ¿hay algunas figuras que pudieran incluirse en el equipo para Lima?

—En realidad no habrá mucho cambio por la cuota que tenemos. Tenemos algunos atletas como Arletis Thaureaux que estaba en los mil 500 con posibilidad de participar, pero con la marca que hizo en el Barrientos no supera lo exigido.

En el caso de Luis Enrique Zayas, en salto de altura, estábamos esperando esta competencia porque a Lima van los 16 primeros y él estaba en el lugar 18 del ranking. Saltó 2,20 metros y me parece que no le alcanza. Nosotros los vamos a dejar a los dos en la lista de la preselección para Lima porque hay una cuota continental y si alguien falla o falta pueden subir.

En el caso de la pértiga Rosaidi sí irá. Hizo la marca y será muy bueno que ella confronte con rivales de más experiencia y acompañe a Yarisley, pues ella es la continuidad en esa prueba.

—No se ha pensado en Henns al menos para el relevo. ¿No lo tienen contemplado?

—Henns es nuevo ingreso y nosotros hemos tenido siempre una estrategia para que no nos critiquen diciendo que aceleramos figuras y luego no hay relevos. En esa área hay cinco o seis nombres que corren entre 9.98 y 10.10. Si ahora les decimos que tienen que sacar a uno de ellos para poner a Henns, estaríamos diciéndoles a los entrenadores que adelanten al muchacho.

Le vamos a dar la posibilidad a los otros, que se han venido preparando desde que empezó el ciclo. Lo cierto es que el niño nos sorprendió con esa súper marca. No es un no rotundo, lo valoraremos hasta el final porque ya se están cerrando las inscripciones.

De todas maneras, no pasa nada si él no va, porque estaba preparado para llegar hasta aquí. Hay que decir que lo que logró es sin una base de entrenamiento y con un solo macro. Él se ganó ir a su campeonato panamericano juvenil y prefiero que empecemos con él poco a poco, para que no haya recaída o estancamiento.

—¿Hay previsto alguna confrontación final en la pista nueva del Estadio Panamericano antes de salir hacia Lima?

—La pista debe estar ya montada a finales de junio y, por supuesto, habrá que probarla. Para esa fecha van a haber 21 atletas compitiendo todavía por Europa, pero aquí hay un grupo que va estar midiéndose en confrontaciones periódicas que hacemos.

Aquí todo el mundo se va a seguir midiendo. Y esperamos que los que regresen de la gira se prepararen los últimos días en la pista nueva, que es una motivación para todos y estará a nivel mundial.

—Primer Memorial Barrientos como comisionada. ¿Algo que pueda cambiarse para la próxima edición?

—Siempre hay que cambiar cosas, pero debo apelar y agradecer en primer lugar a esos árbitros, entrenadores, jueces y demás personal de apoyo que ustedes han percibido por estos días más alegres y más entusiastas, a pesar de que lo estamos haciendo en la pista auxiliar y sin tener todas las condiciones materiales.

Eso sí, hemos intentado poner más hermoso este lugar, que no fallen las flores, el transporte, la merienda y todos los aseguramientos mínimos de una competencia internacional. Ha existido un ambiente agradable con música y otras iniciativas.

Cuando lo hagamos ya dentro del Estadio Panamericano, con una pista nueva, hay que mantener todo esto y seguir mejorando el espectáculo. No nos podemos relajar porque lo fácil a veces traiciona. Aspiro a que si se pinta el estadio como se nos ha dicho, si se coloca la pantalla gigante que tenemos guardada y si se hace una buena promoción, el próximo Barrientos va a despertar mucho interés internacional y vendrán más países. Quizás hasta la televisión se sume para transmitirlo.

—¿Mantiene Yipsi el vaticinio de cinco oros para Lima?

—Ahora estoy entre tres y cuatro porque Jordan Díaz (triple salto) está lastimado y ya llegó a Cuba. Lo revisaron en profundidad los médicos y no es una ruptura, sino una calcificación que hubo de una lesión anterior. El músculo está resentido y se va a trabajar con él en lo adelante.

Esperamos que pueda recuperarse más rápido que lo que pensamos. Por su juventud y ese talento no vamos a presionarlo ahora con un propósito de oro. Quizás de una medalla sí. Pretendemos que transite por los Juegos Panamericanos y que saque su estirpe de campeón y pueda disputar una medalla. El color vamos a dejárselo a él.

Las otras opciones de oros sí se mantienen: el disco femenino, el salto largo masculino, el heptatlón y nuestra Yarita en la pértiga.

—Finalmente, contamos hoy con 17 clasificados para el campeonato mundial en Doha. ¿Si alguien más hace la marca en Lima podrá sumarse?

—Hay alrededor de ocho atletas más con posibilidades, pero todo el que haga la marca mínima en los Juegos no es seguro que vaya al mundial, pues estamos aspirando a una marca de calidad, que si no le alcanza para una medalla, al menos le alcance para tener una actuación decorosa, llegar a semifinal o finales, que vaya a hacer su mejor marca allí, no inferior. La aspiración es estar entre 20 y 23 atletas, pero debemos esperar.