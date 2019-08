El control de las emociones en el deporte

En los recientes concluidos Juegos Panamericanos de Lima 2019, fuimos testigos de varios momentos donde se hicieron presentes diversos tipos de emociones, en estos casos las de mayor presencia fueron a la vista aquellas que denotaban regocijo y otras de fracaso, en esta ocasión nos centraremos fundamentalmente sobre las primeras.

He considerado realizar algunos comentarios especializados, con el afán de ayudar en la esfera de la teoría del entrenamiento deportivo, tanto a entrenadores deportivos, así como a dirigentes de esta rama, estudiantes de cultura física y deporte como también a nuestro público en general.

El momento es tratar de ayudar con nuestros comentarios a los que llevan hoy las riendas del rendimiento ya sea nacional como internacional.

Quiero aclarar que aunque estoy a las puertas de defender mi Maestría en Psicología Deportiva, soy simplemente un entrenador que amplía su radio de conocimientos incursionando en una ciencia que decide en momentos importante no tan solo en el deporte sino también en la vida cotidiana. Mi objetivo es enviar el mensaje a los que componen el mundo deportivo que “las emociones también se pueden controlar”.

En el deporte de alto rendimiento el control de las emociones juega un papel primordial en cada momento de la preparación cuando el objetivo es participar en determinada competencia. Estas emociones bien controladas pueden llevarlo al éxito que tanto se busca o por el contrario al fracaso de la misma

¿Qué son las emociones?

1.- Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc.

2. Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo.

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante.

A Simple vista, definir el término emoción puede resultar sencillo, seguramente todos podríamos hacerlo; sin embargo, conseguir una definición consensuada de esta palabra, es una tarea un poco más complicada.

Emoción. Del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Por otra parte, tal como señala la Real Academia Española (RAE) en su diccionario, constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo.

¿Qué son las emociones?

Son las respuestas que elaboramos gracias a nuestro cerebro. Éste nos da información de las distintas situaciones. Nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea.

Se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Por lo tanto, podemos definirlo como un estado complejo del organismo que se caracteriza por un conjunto de respuestas psicofisiológicas cognitivas y conductuales, que predisponen a una respuesta organizada.

A las emociones, generalmente, no las elegimos, ya que aparecen como consecuencia de la percepción de un cambio en el ambiente. Su presencia, por lo tanto, está más determinada por los acontecimientos que por la voluntad. Pero una vez surgen, podemos hacer con ellas varias cosas, como negarlas, inhibirlas, falsearlas, disimularlas, controlarlas o simplemente sentirlas y expresarlas abiertamente. (Psicólogos de Madrid)

Desarrollo

El controlar las emociones de un equipo colectivo de 12 personas es extremadamente difícil para cualquier entrenador deportivo, el trinomio, pensamiento- emociones y conducta están muy ligados a hechos de la vida deportiva cotidiana, pero todas estas variables se pueden educar con el tiempo.

Si nos referimos a los aspectos educativos y la influencia que esta ejerce en la actividad deportiva lo cual se encuentra en el camino obligado diario de realizar reflexiones de lo que acontece durante su preparación, si a estos jugadores se les orienta el llevar un diario de su entrenamiento, donde pueda plasmar de manera sintetizada lo acontecido en el juego, que puedan plantear el núcleo central de lo que paso hoy o al final de la competencia, ya sea en el campo de la técnica, la táctica, las capacidades físicas o aquellos aspectos psicológicos que influyeron en la actividad realizada.

Con la guía del psicólogo en unión de los entrenadores, los actores en la cancha pueden identificar con el tiempo, cuando hemos sub o supervalorado al adversario, o en los momentos de exclamaciones desmedidas, como también la euforia por un triunfo sin importar la dimensión de ese contrario y algo muy importante, la valoración de su rendimiento en consonancia con sus compañeros y el resultado previsto para el personalmente, estas u otras situaciones que se puedan presentar, nos permitirán encausar a los jugadores en lo que podríamos llamarle control emocional.

Cuando hablamos de control emocional según Pérez Porto J. y Col. 2012 nos estamos refiriendo “a regular nuestros estados de ánimo y mejor aún, cambiarlos a nuestro antojo”.

Pero estas cuestiones donde tienen su verdadero efecto es durante el proceso de entrenamiento, donde los principales actores son sometidos a diario a expresar sus habilidades y capacidades, y los entrenadores y el resto del personal de apoyo (médico, psicólogo, fisioterapeuta, observador) juegan un papel decisivo en las evaluaciones emanadas de los esfuerzos realizados por los deportistas.

Es importante propiciar las discusiones abiertas de manera controlada en determinadas acciones que vías acontecen durante los entrenamientos del equipo, donde la crítica y la autocrítica bien fundamentada en del crecimiento del rendimiento colectivo aumente, inclusive puede llegar a un punto que se plantee que si no hacemos dos puntos de saque en cada set, la diferencia será dos puntos más para el contrario y por lo tanto el ganara 24:26, (en los equipos bien organizados para el rendimiento, se designa a determinado jugador debido a las condiciones que tiene, el realizar 2 puntos de saque por set) este planteamiento no es una utopía, esto es real y parte del estudio que hagamos del contrario para saber si podemos ganar o no, haciendo determinadas acciones.

Dichas acciones podemos modelarlas siempre y crear momentos críticos en los juegos de control, por ejemplo que el set comience 0:10 a favor de uno de los equipos, o que el árbitro castigue de manera intencionada a uno o varios jugadores importante, o que un jugador entre a la cancha con un número no reportado a la mesa de anotaciones y que esta no lo declaro hasta que sea conveniente por uno de los equipos (cuando esto pasa, simplemente el árbitro le anulara todos los puntos al equipo infractor y deberá a comenzar a jugar con 0 punto). Como también plantear la situación de que se pierden los dos primeros set y el tercero esta con ventaja evidente por el adversario.

Todo esto se realiza con el fin de atemperar a los jugadores a los diferentes momentos emocionales y por consiguiente el control emocional será manejado con mayores vivencias en el transcurso del tiempo.

Quisiéramos expresar nuestra experiencia en cuanto a sucesos que han acontecido en algunos momentos de las competencias.

Pude presenciar desde las gradas un hecho en el año 1970 durante el Campeonato Mundial de voleibol masculino en Sofía- Bulgaria, donde se jugaban los equipos de la exRDA y el país anfitrión la supremacía mundial, el partido se encontraba 2:2, en aquel entonces se jugaba a 15 puntos y el marcador en el 5to set estaba 13:4 a favor de los búlgaros, había que ver como aquellos jugadores búlgaros corrían por la cancha, aclamados por su público, se tiraban al piso, brincaban de euforia, del otro lado el entrenador alemán llamo a sus jugadores al descanso y les manifestó lo siguiente: “ellos están muy emocionados, para que la victoria se incline a su favor, ustedes por favor jueguen para ese público y diviértanse”. Final del set y del encuentro, ganaron los alemanes 15:13 y con este resultado fueron campeones del mundo. Lo más importante era, que con 13:4 no se había terminado el partido.

Al inicio de la década de los años 2000, un prestigioso luchador cubano, el cual había demostrado en más de una ocasión su valía arriba del colchón, en esta ocasión venció en la pelea que le daba el pase a la gran final.

En este momento cuando le levantan el brazo, el saco toda esa musculatura increíble que poseía y comenzó a dar alaridos de que él era el más fuerte del universo. Su contrario era un ruso de brazos caídos, de caminar despacio como si fuera caminando por una cuerda floja.

Cuando me percaté de la situación, dije, “a nuestro cubano le van amarrar los tobillos a su cuello”, fin del cuento, al otro día nuestro coterráneo no estuvo ni un minuto en el colchón. El luchador nuestro parece que no se dio cuenta que el combate final se celebraría al otro día. El sub-valorar al adversario puede traer graves consecuencias.

Mi otra experiencia con relación al control emocional, fue en el año 2010, durante la fase semifinal del campeonato del mundo de voleibol masculino, donde el propósito de Cuba era alcanzar el 5to o 6to lugar.

El equipo cubano comienza a ganar partidos hasta llegar al cruce con los serbios, escollo muy duro para pasar, pero salimos victoriosos en esa contienda, fue un partido 3:2 lleno de emociones debido a las altas y bajas de ambos contendientes.

Culmina el partido y se dispararon las emociones del equipo cubano, hubo llanto en el tabloncillo, aglomeración de jugadores en el centro del terreno, dirigentes, entrenadores envueltos en esta ola de emociones, corrían por las gradas, con banderas cubanas, en fin todo lo que permite el entusiasmo al saberse ganador de un gran juego.

La pregunta del especialista no se hace esperar ¿hubo por parte del equipo cubano en algún momento re evaluación de la meta?

En esa otra ocasión tampoco se dieron cuenta que la final se celebraría al otro día contra Brasil. ¿Qué sucedió?, se vio un equipo cubano cansado, sin fuerza y mucho menos con pensamiento de victoria, ellos ya estaban conformes con lo realizado, aunque estaban discutiendo la posibilidad de ser el nuevo Campeón del Mundo.

Un hecho similar se originó recientemente en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, agregándoles si es posible un momento más, el jugador No 18, Miguel Ángel, de Cuba, al realizar un ataque por la posición 2 contra el bloqueo, el cual resulto un punto más para su equipo, se acostó en el suelo y gozaba de placer por lo que había hecho.

Con dos o tres puntos más ganamos el set y entonces todo el personal del equipo, emocionado saltaba y corrían de alegría festejando el triunfo contra el equipo brasileño llevado a esta justa.

La historia se repite, es al otro día cuando se discute la medalla de oro de los Juegos Panamericanos y es contra Argentina, no se termina la competencia al ganarle a Brasil, sino hay que ganarle a los argentinos que ya en la ronda eliminatoria nos habían ganado 0:3.

No hay que estar en Lima para saber que el equipo cubano esa noche los nervios no los dejó dormir, debido de la explosión emocional presentada posterior al partido contra Brasil.

Esa noche la emoción no les permitió descansar lo suficiente y recuperarse para el partido que faltaba.

Ya sabemos lo que sucedió, caímos otra vez por 0:3, pero atención, esos muchachos habían alcanzado la medalla de plata, único equipo colectivo hasta ese momento que había conseguido este preciado metal. ¿Y qué pasó en esos instantes?, los jugadores cubanos estaban triste y arrinconados a pesar de haber cumplido con creces sus aspiraciones en esta competencia.

Algunos pueden hablar de que el Brasil que se hablaba no era ni remotamente el Brasil tres veces campeón del mundo y dos olímpicos, pero el equipo que ellos decidieron llevar a esta justa era ese y Cuba le gano 3:0.

La selección cubana de voleibol tuvo una gran competencia y como premio la medalla de plata, la cual considero merecida.

Otras experiencias sobre el tema

Recientemente en una final de un evento en el deporte de atletismo, el corredor que iba en primer lugar comenzó a celebrar la victoria cerca de la meta y en un abrir y cerrar de ojos otro de los participantes le paso por el lado y le arrebato la victoria. Celebrando y corriendo, sin haber concluido la carrera, es lógico lo que le pasó.

En los Juegos Panamericanos de Cali-Colombia se discutía la medalla de oro en el voleibol femenino entre los equipos de Cuba y Perú, también se encontraba 2:2 y llegaban al 5to set 15:14 a favor de Cuba.

La famosa y Gloria Deportiva, la cubana Nelly Barnet realiza un ataque contra el bloqueo en la posición 4, la pelota va en dirección a las gradas y Nelly se desplaza y lo alcanza antes de que cayera al piso; lo agarra y lo lanza hacia arriba y coreaba ganamos, ganamos, en ese momento el árbitro auxiliar hace sonar su silbato y señala que el punto es para las peruanas, Nelly se dirige al árbitro y le dice que ella fue la que ataco y este le manifiesta, … pero usted no dejo caer la pelota al piso, por lo tanto el juego continua y se empata el partido a 15, pues nada, continuo el juego y al final ganamos 17:15 y con el título por primera vez del equipo femenino en unos Juegos Panamericanos.

También podríamos hablar del auto control emocional como la capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones y no permite que sean éstas, las que nos controlen a nosotros. De lo que se trata es que todas las emociones, tanto las negativas como las positivas, se experimenten y se expresen de forma adecuada.

Un ejemplo de este auto control emocional lo acabamos de ver en estos mismos juegos en Lima. La discobola cubana Yaimé Pérez termina de hacer su último disparo (66,58 metros), está delante en la competencia, en las gradas el personal de apoyo cubano se ve muy alegre, sacan la bandera nuestra, ella la ve, pero se concentra en el lanzamiento que hará la brasileña Andressa Oliveira, ella solamente mira hacia el circulo de lanzar, apoya su espalda al muro que tiene detrás, está controlando sus emociones, no oye y menos ve para los lados, está concentrada en el círculo de lanzar, se produce el lanzamiento (65,98 metros) y es menor la distancia recorrida por el disco lanzado por la atleta de Brasil, entonces se gira y es cuando toma nuestra insignia nacional y que vengan los saludos, que ya no serán anticipados. A eso le podemos llamar control emocional.

Jugamos la Súper Copa del Mundo del año 2001, la cual Cuba no había ganado hasta ese momento, se jugaba contra los serbios, los cuales eran los recién campeones olímpicos en Sídney 2000, ganamos el 1er set 25: 23, 2do set 26:24, el 3er estaba 23:23, el entrenador Serbio pide un tiempo de descanso, entonces le dije a mis jugadores, bien muchachos ahora terminara este partido el cual seremos los ganadores, pero atención, no quiero corredera con banderas por la cancha, tampoco exceso de alegría, gritos de victoria, nada de eso; en las gradas todavía están el resto de los grandes a los cuales tenemos que derrotar, ganaremos el partido y saludemos a los contrarios con respeto, pero como si ellos no existieran, con esta actitud estamos diciendo que los campeones de esta Súper Copa van a ser los cubanos.

Fue así que ganamos la Copa sin contratiempos, el último en caer fue el gigante Brasil, también 3:2, 16:14. La algarabía entonces si la formamos, pero en nuestro camerino, donde solamente estábamos nosotros los cubanos.

Ejemplo reciente fue la victoria del equipo de la liga inglesa Manchester City dirigido por Guardiola, en la que le gano al Chelsea. El escándalo lo hicieron en el camerino, entre ellos mismos.

Conclusiones

1. Los propósitos se deben discutir antes y durante el tiempo que pueda durar el proceso de preparación y tenerlo presente todo el tiempo que dura la competición.

2. Es fatal en este nivel celebrar victorias antes de tiempo.

3. Es necesario si las posibilidades de avance lo permiten, re evaluar la meta hacia lo positivo durante la competencia.

4. Los entrenadores y psicólogos tienen la obligación durante el modelaje competitivo crear condiciones de diferentes índole y grado de dificultad para que los jugadores se atemperen a cada momento.

5. Ellos crearan momentos ya sean en el laboratorio como en el terreno de juego, durante el llamado modelaje competitivo, que marquen ventajas y desventajas, en diferentes momentos donde se pueda ver reflejada la lucha a la cual se van a enfrentar.

6. Tener tranquilidad después de un gran triunfo ante todos los que te están observando, significa seguridad en tus conquistas.

7. La final se juega en la mayoría de los casos el último día, nunca un día antes.

