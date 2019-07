La Opinión del Lector: De béisbol habla uno de los técnicos deportivos más reconocidos de Cuba

Numerosos comentarios ha recibido Cubadebate a raíz de la actuación del equipo cubano en sus topes contra los universitarios de EE.UU y la selección nacional de Nicaragua. Entre ellos está el del afamado entrenador de voleibol Gilberto Herrera, quien dirigiera al equipo cubano que ganó el bronce olímpico con el equipo masculino en Montreal 76 y hoy es Doctor en Ciencias y Profesor Titular de la Universidad del Deporte. Su avezada opinión la compartimos en nuestra Tira de los Lectores:



Gilberto Herrera dijo:

Saludos compañeros. Veo que todos o casi todos los que hablan de nuestro béisbol se refieren fundamentalmente a ganar o a perder, pero son muy pocos los que se han dirigido a lo que es un proceso de entrenamiento a la hora de hacer un equipo colectivo.

Mi intención es llamar la atención de manera cuidadosa a a eso que le he llamado PROCESO.

Soy de los especialistas cubanos que no acostumbra a realizar este tipo de análisis utilizando las redes sociales, pero soy un profesional cubano con cierta experiencia en formación de equipos colectivos con el afán de retener o conquistar lugares cimeros en las competiciones de primer nivel.

Quisiera recordarles a muchos que el béisbol cubano ha tenido durante largos años una posición cimera y esta se creo a través del tiempo formando jugadores y entrenadores, con de una liga nacional de primer nivel en cualquiera de las formas organizativas ideadas en esos momentos.

Quiero decirles que en los deportes colectivos suele suceder la llamada sequía de resultado, pongamos de ejemplo a Polonia en el deporte de voleibol, que después de ser campeón mundial y olímpico en los años 1974 y 1976, en el año 2006 fue subcampeón mundial y no aparecieron otra vez en el estrado de los grandes hasta el año 2014 donde después de 40 años volvieron a ganar el campeonato del orbe. A partir 2017 regresan de manera permanente a la élite incluyendo 2018 donde gana todos los campeonatos del mundo en las categorías sub-21, sub-23 hasta obtener el título de campeón del mundo con lo mayores.

No quiero criticar las decisiones de nadie, ese no es el mensaje que quiero enviar a los especialistas de nuestro béisbol a los cuales respeto mucho, mucho menos a la dirección de este deporte y sin lugar a dudas a los actores principales, los jugadores, Creo que todos les han dado mucha gloria a Cuba desde hace muchos años, ustedes han removido al pueblo cubano en mas de una ocasión, siempre fueron los primeros abanderados en levantar a nuestras delegaciones en el ámbito internacional y junto a los boxeadores con sus medallas doradas encabezaron los triunfos de la estrella solitaria.

¿Pero que han dejado de hacer según mi opinión?:

1.- En menos de 10 años han cambiado la dirección del equipo al menos en 5 ocasiones (suele suceder en este deporte en Cuba, que cuando sale el director técnico, el resto del equipo también deja de estar). ¿Cuándo los atletas conocen a su director técnico en un deporte que este tiene que coordinar la preparación al menos de 9 jugadores?

2.- Hace algunos años podíamos cambiar a un jugador experimentado por otro del mismo nivel. Ahora el que sale tiene muchos años de duro bregar y de conquistas obtenidas, y el que entra juega un sub-23 en Cuba a stadium vació y sin la motivación de las grandes contiendas, pero en cambio na ha ganado nada.

3.- ¿Cuantos jugadores de los que participaron en algunos de los clásicos están presentes en esta nueva selección?

4.- ¿Cuántos fueron a los Panamericanos de Toronto del 2015?

5.- No somos campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

6.- Al nuevo director, ¿qué tiempo le dieron para formar un equipo?

7.- ¿Le entregaron a un equipo ganador?

8.- ¿Cuántos de esos muchachos conocen que es una competencia de juegos multideportivos?

9.- ¿No creen que las criticas que hacemos, algunos excedidas otros encubiertas le hacen daño a un equipo que tiene solamente 4 o 5 meses de preparación, con mas de 50 jugadores convocados, sin tiempo de preparación según mi opinión para los objetivos que se quieren obtener?

10.- Existe la asignatura de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo para el primer nivel mundial, que en sus tantos por cuantos discrepa de lo que hace años hacemos con el deporte nacional.

11.- Si no me creen revisen la cantidad de veces que ha oído estas exclamaciones: No tenemos bateadores de poder, o lanzadores de mas de 90 millas, no somos rápidos en las bases, ¿pero que estamos haciendo en el campo de las ciencias para resolver estas dificultades?.

12.- ¿Nos habremos dado cuenta que el deporte de alto rendimiento pertenece a la didáctica especializada?

Hay mucho mas que decir, pero las limitaciones las ponemos nosotros.

Nuestros jugadores con su equipo de dirección batallará por hacer una buena demostración en Lima 2019.