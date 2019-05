La psicología no debe ser un arma contra la humanidad

La psicología como ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento de los seres humanos, no debe ser nunca empleada como un arma que contribuya al exterminio de la población.

Luchar contra estas malas prácticas mueven hoy la vida Monisha Ríos, joven descendiente de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos de América, quien visitó a Guantánamo, como parte de la delegación de pacifistas participantes en el pasado VI Seminario de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras.

Psicóloga de profesión y exsoldado del ejército de los Estados Unidos confiesa que “al principio no comprendía al alistarse para ser usada como un arma humana por mi propio gobierno imperialista, empecinado en la dominación global a cualquier costo. No conocía la historia de mi pueblo o la crueldad con que las clases dominantes de los EUA explotan y amenazan a todos. De manera similar no sabía que al elegir a la psicología como profesión, serviría a ese mismo opresor”.

Durante su estancia en Guantánamo Monisha Ríos reflexionó sobre el papel de la American Psychological Associaton (APA), surgida en 1892, y sus vínculos con el complejo militar industrial norteamericano.

“Ya en 1917, – dice la psicóloga y pacifista – mientras el gobierno estadounidense se preparaba para intervenir en la primera guerra mundial, la asociación estadounidense de psicología, alentó a sus miembros a unirse al ejército y a emplear está relativamente joven rama de la ciencia en la solución de problemas militares”.

Dentro de estos largos años son muchos los ejemplos que pueden nombrarse. Es conocido como en el 2011 la APA dedicó un número especial de su revista insignia -American Psychologist- al programa de entrenamiento físico integral para soldados -(CSF)- del Ejército de los EE.UU. Basado en un marco de «psicología positiva», que “persigue” mejorar la capacidad de los soldados para manejar la adversidad, prevenir la depresión y la ansiedad, prevenir el trastorno de estrés postraumático y mejorar el bienestar general y el “rendimiento».

Enfática es Monisha Ríos al afirmar: lo que un día comenzó con exámenes a reclutas ha evolucionado en estos 102 años, a una prominente institución dentro del complejo militar industrial. Documentos históricos de la psicología militar, y los psicólogos hacen crónicas de la naturaleza mutuamente beneficiosa de esta relación”.

“El imperio estadounidense obtiene una fuerza militar exponecialmente más letal, y la industria psicológica se beneficia con millones de dólares. Y como resultado más tierras son robadas, más aguas son envenenadas, más pueblos son subyugados, más bases militares son construidas y más niños mueren”.

“Al venir y tomar parte de nuestra lucha compartida contra el neocolonialismo, el imperialismo, y la destrucción de la madre tierra mediante bases expansionistas y la guerra, les pido considerar cómo trabajar unidos para hacer que la APA tome conciencia, y desmantelar la industria militar psicológica, un pilar del imperio.