¿Cerramos todos los canales menos Cubavisión?

Durante una reunión de la UNEAC, un amigo reclamó por qué en la televisión cubana no se trasmite cine cubano, al no ser en momentos luctuosos.

Pedí la palabra y comenté de uno de mis programas preferidos. De cierta manera, por fuentes seguras, conozco que en los 10 años que lleva saliendo al aire se han proyectado filmes restaurados, otros en no muy buen estado, pero que se agradecen y solo se han dejado de trasmitir 10 cintas cubanas de las existentes.

Ese es un programa dedicado “al cine cubano de siempre”, como reza su bien pensado eslogan. Tiene una propuesta de ficción, uno o dos documentales, notas sobre hacedores imprescindibles, dibujos animados e información acerca de lo acaecido en el séptimo arte en la mayor de Las Antillas.

Su guionista y conductor, el ensayista Luciano Castillo, director de La cinemateca de Cuba, no hace un programa de crítica sino de información. Diría que de apreciación, porque el espacio es una revista cinematográfica, con una calidad respetable. Se transmite en el Canal Educativo sobre las 10 o 10 y unos minutos todos los jueves.

No es un programa para todos los públicos, sino para aquellos que les interesa la producción audiovisual cubana de ahora y de décadas atrás. Este excelente espacio tiene un problema: compite con La pupila asombrada, por Cubavisión, un programa dirigido a un público determinado, similar a De cierta manera.. Entonces ¿por qué contraponer una propuesta con otra? (es como la cuarta vez que escribo sobre ese tema).

En el mismo intercambio en la UNEAC un realizador que tiene todo mi respeto, argumentó que con el cine cubano no hay jerarquías culturales porque De cierta manera se transmite en el canal Educativo y no en Cubavisión.

No es la primera vez que escucho esta opinión sobre diversas propuestas televisivas y he pensado realizar una encuesta nacional con la pregunta ¿se sigue transmitiendo por los cinco canales nacionales, Caribe y el capitalino (por “la cajita”) o sólo se tiene uno solo, el antiguo Canal 6?. Es que ¿ya olvidamos que durante muchos años había dos señales la seis y la dos? ¿es justo exigir que los programas “jerarquizados” se trasmitan por Cubavisión?

Aclaro: no creo que en Cubavisión estén todos los mejores programas de la TV Cubana. En otras señales hay buenas propuestas como De cierta manera, Al duro y sin guante, A todo motor; Jugada perfecta, La Otra Mirada, Bravo, Letra con Arte, Letra fílmica, Escriba y Lea, La danza eterna, Pantalla documental, Te invito al cine, Un palco en la ópera, A capella, Paréntesis, De tarde en casa, Espectador Crítico, y no cuento las series, documentales y filmes de Multivisión, los programas de Clave para los televidentes que accedan a la tv digital, los de Caribe en HD y los del Canal Habana: Entre manos, Revista Hola Habana, Breves estaciones, Saludarte, Libre acceso, Banda sonora, Papel en blanco, X Distante y no voy a seguir señalando espacios dignos.

Pero ¿caben todos esos programas en un canal? ¿Y que se haría con los que están en él (Vivir del cuento, La séptima puerta, De nuestra América, las telenovelas, Con dos que se quieran, Lucas, Historia del cine y otros más?

La lógica dice que existan varios canales con ofertas diferentes, que pueden ser competitivas siempre que aborden géneros distintos, pero aquí si entra un aspecto que, en mi opinión, nunca se ha resuelto en nuestra TV: una programación coherente que tenga en cuenta a los diversos públicos. Si la tv es un sistema es indefendible que en determinadas franjas horarias al cambiar de canal sólo aparezcan programas musicales, infantiles o de ficción, por poner ejemplos.

A esa soñada programación diversa, inclusiva e inteligente le resulta imprescindible una promoción que sepa “vender”. Desconozco la cantidad de presupuesto que se puede invertir en nuestra tv en publicitar su quehacer (más allá de nuestras fronteras son millones), pero valdría la pena sacar la cuenta de lo que se invierte en un programa que no se ve.

No me canso de repetir que entre el paquete, youtube, Netflix, fuertes competidores, la televisión se empina y crece o a la larga quedará para un objeto de adorno en los hogares cubanos. Y cuando hablo de publicidad es acudir a todos los soportes: la propia televisión, sus páginas web e incluso utilizar las plataformas de telefonía móvil.

Ah, en la encuesta imaginaria yo nunca votaría por tener un solo canal. Si mañana me dijeran que habrá cinco más, aplaudiría. Y (de poder) trataría que lo mejor fuera promovido como debe ser, apelando a las emociones y con calidad para que las propuestas llamen la atención del televidente de este archipiélago y localice el programa en cualquier canal. Un programa destinado al crecimiento espiritual que puede ser un musical, uno de ficción, de deportes, noticioso o cómico, pero bien facturado para que deje la huella que acompaña a los buenos audiovisuales.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)