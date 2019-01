Telenovela cubana: Buen cruce de familias

Poco me faltó colocar en Facebook una solicitud de ayuda a mis amigos para localizar a Heiking Hernández, porque ella no está en la popular red, lo supe cuando ¡al fin! tuve su número de celular.

De la graduada de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, FAMCA, ya escribí una vez cuando codirigió la serie ZOOlógico y lo hizo muy bien. Ahora tiene mando general de Vidas cruzadas y lleva por buen rumbo la telenovela cubana, aplausos merece luego de las últimas transmitidas.

Esta propuesta con guión de Yamila Suárez (también lo hizo para La otra esquina) no se adentra en problemas agudos de la sociedad cubana actual, pero sí, y acertadamente, en el valor de la familia y la honestidad.

Alguien me dijo que “no sucedía nada”, yo, me alegro del sosiego que ofrece una historia con una buena fotografía (Claudia Remedios) que no se regodea en calles sucias y edificios derruidos, sino en una bonita imagen de La Habana (lo otro aunque muchas veces real, agobia por su reiteración).

Heiking consiguió un elenco balanceado: YasmínGómez (Teresa), Maité Galbán (Mercedes), Roberto Espinosa (Pablo), BárbaraRodríguez (Amelia), Laura Vassallo (Carolina), SaúlRojas (Marcos /Aramís), Daisy Quintana (Margarita), Roberto Salomón (Modesto), TheeránAguilar (Benito), Alicia Hechavarría (Isabel), NiuVentura Bring (Germán), Andrea Doimeadiós (Susana), EnmanuelGalbán (Matías), LissetGarcía (Maribel), George Abreu (Rafael), Chaveli Díaz (Valeria), ReytelOro Oliva (Greco), Karla Santos Seuret (Katy, amiguita de carolina), Venecia Feria (Leticia, jefa de Isabel), Rolando Menéndez(Pepe), EdelGovea(Manuel) y Alejandra Rodríguez (Lurdes), con las actuaciones especiales de Daisy Granados (Natalia, dueña de la peluquería), Isabel Santos (Orquídea, hermana de Teresa), Osvaldo Doimeadiós (Ramón) e Irene Rodríguez (madre de Isabel, niña)

Como actrices invitadas están Ana Rojas (Magdalena), Reina Cueto (Diana), Aimee Despaigne (Psicóloga) y Maridelmis Marín (Flora).

Este grupo de actores y actrices con experiencia o casi novatos, tuvo como director a Fernando Hechevarría, que declinó asumir algún papel y se encargó de conducir la actuación. En una entrevista dijo sobre los mas jóvenes interpretes “Primero, tenemos que refrescar la imagen de la pantalla; segundo, ya los sesentones no podemos seguir haciendo de galanes. Eso no es justo ni con las nuevas generaciones ni con nosotros. Necesitamos un acercamiento de toda esa gama de directores a la nueva camada de actores que está ahí, gente muy talentosa que tiene la edad de los personajes o al menos la frescura todavía de esas edades, a la que debemos darle la posibilidad de acercarse a los medios. Hay que salir a buscarlos y confiar en que esas generaciones tienen cosas que dar y potencialidades que explotar.”

Con 42 capítulos de 40 minutos , Vidas cruzadas de la Casa Productora de Telenovelas a la que, junto a su equipo y familias que colaboraron en los set, Heiking quiere agradecer públicamente, tiene una presentación llamativa y eficaz, obra de Heidy Cruz y Carlos Álvarez.

El resto del team work está formado por, Carlos Torres (dirección de arte), además de Dayron Vegaz y Beatriz López (edición), Oigrés Suárez, en la producción; Gustavo Caraballoso, en el diseño de banda sonora; Carlos Izquierdo, en el sonido directo; Rubén Gómez, en la musicalización y las asesoras fueron Vilma Montesinos, Eunice Peña y Vanessa Márquez.

He dejado fuera a la música de Alejandro Falcón porque es una de las preguntas que le hice a la joven directora, acerca del uso del género instrumental: “Creo que en primera instancia pasa por el gusto de cada realizador y el espíritu que le quiera impregnar a la obra, pues cada obra es un mundo ‘único. Y particularmente Alejandro porque es un excelente pianista y compositor, cuya obra conozco desde hace algún tiempo pues somos de generaciones coincidentes en el ISA y que está dotada de una sonoridad muy cubana y emana una sensibilidad especial. Eso, y su versatilidad que le permitieron adecuarse en su composición a las diferentes psicologías de los personajes, sin dejar de ser ‘el mismo. Además de que es un gran pianista, instrumento que evidentemente lleva la voz cantante en la novela y que es de mis instrumentos preferidos cuando de gustos musicales hablamos”.

El joven compositor e intérprete ha dicho que ha tenido experiencias, pero no de una dimensión como esta de 45 piezas para la ocasión, (de ellas 15 irán al disco Vidas cruzadas) y contó que “Hubo una selección de músicos con posibilidades para componer la música incidental para el espacio, con el propósito de retomar el vínculo de hace más de dos décadas entre importantes creadores musicales y las telenovelas o las series televisivas. Momentos en los que destacaron figuras como los hermanos Sergio y José María Vitier, y para mí fue una sorpresa resultar elegido. La directora del espacio me comunicó el resultado de la selección, lo que constituyó un desafío por la importancia y la responsabilidad asignadas para hacer renacer aquellos momentos.”

Le hice otra pregunta a Heiking sobre el trabajo con artistas experimentados y noveles. “Creo que es una mezcla enriquecedora para todos, todos tienen algo que aportar a la obra y a la dinámica de trabajo en colectivo, por ejemplo los jóvenes aportan frescura y los más experimentados la experiencia que es muy importante. Eso no implicó conflicto sino todo lo contrario, generó un espacio de aprendizaje e intercambio para todos. No importa a que generación pertenezcamos si el respeto está presente. De muchos de los más jóvenes Fernando, que estuvo al frente del elenco, había sido o era en ese momento su profesor y me llevó a espacios donde yo pudiera verlos en acción, ensayos, clases, obras de teatro; espacios donde ellos se sintieran cómodos y así ver su desempeño actoral”.

En fin, sino lo ha hecho todavía, amigo lector, no pierda la oportunidad de ser testigo del cruce de dos familias… y creo no se arrepentirá.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)