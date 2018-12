El Mulo Padrón: Estelarísimo en los primeros tiempos

Con los años se olvidan muchos de aquellos que se echaron encima el surgimiento de nuestra pelota. Todo lo dieron en el terreno y hasta en los campos de batalla. Es por eso que recordar es volver a vivir, como reza el refrán.

Conocido por Mulo y José, Luis Padrón Otorena fue un lanzador zurdo, jardinero y jugador de cuadro, con 5’ 9 de estatura. Nació en Matanzas en 1878, año del fatídico Pacto del Zanjón, el primer danzón y el prístino juego oficial en la Isla. Falleció en su patria en 1939.

Los de su raza comenzarían a jugar en la Liga Profesional Cubana en la temporada de 1900 y ese año Padrón dejó una impronta difícil de superar.

En el campeonato de 1900, este pelotero zurdo, además, del HABANA, fue el líder de los lanzadores con récord (13-4) y ganó más juegos que nadie (13), pero también resultó el campeón de hits conectados en la campaña, al disparar 31 de estos a territorio de nadie. Dos años después, en 1902, conquistó los honores como el mejor bateador del circuito (.463), hasta ese momento el más alto promedio jamás logrado por un jugador cubano (1).

Por entonces los repertorios de los lanzadores se circunscribían, por lo general, en rectas y curvas. Sin embargo, Padrón incorporó un eficiente cambio de velocidad, que bien podía pasar de lento a lentísimo, lo que le dio estupendos resultados.

Sobre su condición de zurdo o derecho, veamos el comentario de Carlos Castillo Barrio, historiador del béisbol de Yucatán y Campeche, al autor de este trabajo:

Vi una foto del “Mulo” de pie, con el pie izquierdo adelantado y con los dos brazos en alto, ¿no es posición de lanzador zurdo? Luego encontré una nota en la que un fanático decía cómo integrar al HABANA y citaba: ‘Luis Padrón, tercera base’. También me entró la duda y me comuniqué con Ángel Torres, el historiador cubano, quien me platicó que efectivamente era zurdo y jugaba la antesala y que escribiría un artículo al respecto. Nunca lo hizo, no le di importancia, el tiempo se fue y Ángel también, así que la duda ahí queda. En las crónicas locales nada se hace notar que fuese zurdo y jugar la tercera base. En mi libro último hay una nota de que jugó en los EEUU., y que bateó un triple y un home run para darle el triunfo a su equipo, pero no dice de qué lado bateaba. Desgraciadamente las crónicas de aquellos tiempos no te decían si era zurdo, derecho, blanco, de color…”

Participó en diecinueve temporadas de la Liga Profesional Cubana. En 1900, con el HABANA (.313 y 13-4), 1901 (.253 y 1-0), 1902 (.386), 1903, con el ALMENDARES (.174), 1904, con el HABANA (.250 y 3-0), 1905 (.048 y 1-0), 1906 (.258 y 1-3), 1907 (.279 y 2-2), 1908 (.270 y 9-2), 1908-1909 (.203 y 7-3), 1910 (.240), 1910-1911 (.258 y 0-1), 1912 (.257), 1913, con el FE (.280), 1913-1914, con el HABANA (.225 y 1-5), 1914-1915 (.178), 1915-1916, con el SAN FRANCISCO (.250), 1917, con el RED SOX (.213) y 1918-1919, con el ALMENDARES (.297 y 1-3). Total incompleto: en 379 desafíos y 1 422 veces al bate, conectó 365 hits, para average de .257, con 175 anotadas, 31 dobles, 25 triples, 15 jonrones y 77 bases robadas.

Como lanzador actuó en once campañas. De novato, en 1900 fue líder en juegos completos (17), y en ganados (13), también en porcentaje (.629). Total como pitcher: en 81 desafíos lanzados, de ellos 51 completos, obtuvo balance de 39-23 (.629).

Resultó el mejor de los bateadores en 1902 (.463). También encabezó los jonrones en ese año (2) y 1908 (3). Quedó al frente del casillero de los hits en 1900 (31). Lo mismo hizo con los triples en 1902 (4). Lo más destacado fue el hecho de conectar tres en un solo desafío ese año, el 2 de febrero de 1902, una marca que empató Jacinto Calvo, del ALMENDARES, el 9 de enero de 920, frente al AMÉRICA.

Jugador completo, fue un veloz corredor, al extremo de robar 21 bases en 1908. Conectó un jonrón antológico en 1909, frente a una selección de estrellas de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, en desafío que los cubanos ganaron 2 x 1. Según Andrés Pascual en Curiosidades del Beisbol Profesional Cubano:

El primer jugador cubano en vestir uniforme de un club de Grandes Ligas fue Luis Mulo Padrón, cuando los MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO le invitaron al campo de entrenamiento en 1908. Sin embargo, por una denuncia racial, fue dejado en libertad a dos días de iniciarse la campaña.

Estuvo en las Ligas Negras norteamericanas, entre 1909 y 1926. Con el Cuban Stars de las pre Ligas Negras (1909-1910-1915 y 1919), Smart Set, Long Branch Cubans (1913), New York Lincoln Stars (1915), Chicago American Giants (1917-1922, 1924 y 1925), New York Lincoln Giants y All Cubans (1921-1922), Birmingham Black Barons (1923), Cuban Stars East (1918-1920 y 1923), Brooklyn Royal Giants (1925), así como Indianapolis ABCs y Cuban Stars West (1926).

Padrón merece el calificativo de pitcher excepcional, por su dominio de los lanzamientos veloces y también de los lentos para sorprender. Tenía una buena bola rápida y excelente curva y era capaz de hacer hasta cosas ilegales con tal de ganar sus desafíos. Por su capacidad al bate, cuando no lanzaba defendía cualquier posición del cuadro, a pesar de ser zurdo, y los jardines. Fue un destacado bateador de mucho poder (2).

En 1910 conectó dos jonrones en un desafío. Ya para los años veintes era, junto a José de la Caridad Méndez y Eustaquio (Bombín) Pedroso, uno de los tres mejores pitchers cubanos. También estuvo entre los jardineros estelares de la Isla. En 1924 obtuvo balance de 10-5 y en 1925 (9-5).

Terminó en ese circuito en 1926. En 1934 conformó el independiente PADRONE’S CUBAN GIANTS, integrado mayoritariamente por peloteros norteamericanos negros. También se destacó en la Liga Mexicana. En Agate Ty, con fecha 24 de junio de 2008, y el título Un lanzador de brazo equivocado famoso, se puede leer:

Juan Padrón, el maravilloso lanzador cubano que acaba de regresar de México, y que es muy probable que preste sus valiosos servicios a uno de los clubs que integrarán el Campeonato Nacional de Profesionales.

Después compitió en torneos semiprofesionales, incluido uno fuerte con el GRAND RAPIDS, de Michigan, donde lanzó y dirigió por siete años (1932-1938). Ya retirado, trabajó como empleado en un garage de la Ford.

Había participado en nueve campañas de Ligas Menores de los Estados Unidos, entre 1905 y 1914, con los siguientes equipos: POUGHKEEPSIE COLTS (1905), JACSONVILLE JAYS (1906), BROOKLYN (1907), NEW BRITAIN PERFECTOS (1908), PEORIA DISTILLERS (1910), MANSFIELD BROWNIES (1911), LONG BRANCH CUBANS (1913), de la New York-New Jersey League, y NEWARK-LONG BRANCH CUBANS (1914), de la Atlantic League. En 384 desafíos y 1 382 veces al bate, conectó 413 hits, para average de .299, con 54 dobles, 24 triples, 19 jonrones y slugging de .372.

Como lanzador lo hizo en tres temporadas, donde en 59 desafíos obtuvo balance de 33-17 (.660).

En 1931, como lanzador y director de un equipo Todos Estrellas en Gran Rapid, Michigan, derrotó 4-3 a los Atléticos de Filadelfia y 2-1 a los Cardenales de San Luis, y ponchó a 7 bateadores. Murió en 1939, cuando trabajaba en un servicentro (3).

En 1943 fue elevado al Salón de la Fama del Béisbol Cubano.

Liga Profesional Cubana:

-Como novato, en 1900 lideró los juegos completos (17), los ganados (13), y el porcentaje (.629).

-Resultó al frente de los bateadores en 1902 (.463).

-También encabezó los jonroneros en 1902 (2), y 1908 (3).

-Fue quien más hits conectó en 1900 (31).

-Líder en triples en 1902 (4).

-Conectó 3 triples en un desafío, el 2 de febrero de 1902, una marca que sería igualada por Jacinto Calvo, el 9 de enero de 1920.

Ligas Menores:

