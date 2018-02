Fidel Castro: “Ese fue el pretexto para la guerra”

La Habana. Es el 15 de febrero de 1898, y justo a las 21:40 horas, una violenta explosión hunde con rapidez el acorazado Maine, que estuvo en la bahía habanera desde tres semanas atrás. Según declaraciones oficiales, el navío norteamericano había estado en Cuba para proteger los intereses de Estados Unidos.

Según el gobierno español, luego de una investigación del hecho, la explosión había sido interna. Estados Unidos utilizó el suceso como pretexto para declarar la guerra a España e inmiscuirse en la contienda que Cuba libraba contra el régimen colonial.

Sobre este hecho, decisivo y desencadenante de una etapa en la historia de Cuba, Fidel expresó en la clausura del X periodo de sesiones de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, 13 de diciembre de 1997:

“Estados Unidos estaba efectivamente preparando los planes. Todavía se discute cómo explotó el “Maine”, y ellos concibieron la idea de explotar un barco de la Armada de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, para citar un ejemplo; o un plan terrorista en ciudades de Estados Unidos, para imputárselo a Cuba; e incluso echarnos la culpa del fracaso del primer vuelo espacial norteamericano. Tuvo suerte el cosmonauta —y nosotros también, los dos—, porque salió bien, voló el cohete y él dio sus vueltas; después lo hicieron hasta senador, no he escuchado lo que opina sobre aquel plan; pero contemplaron, incluso, si el cohete fallaba, echarnos la culpa a nosotros por una supuesta interferencia radial causante del fracaso. Se les ocurrieron cosas increíbles”.

Durante las honras fúnebres de las víctimas de la explosión del barco “La Coubre”, en la intersección de la avenida 23 y 12, en el Vedado, La Habana, el 5 de marzo de 1960, recordando las coincidencias entre ambos hechos, señaló:

“Todos los años se transportan en todo el mundo millones de toneladas de explosivos, y sin embargo no tenemos noticias de que exploten los barcos. En nuestro propio país, durante muchos años se han estado transportando y manipulando explosivos, y sin embargo no tenemos noticias de que se haya producido ninguna explosión de este tipo.

Y que recordemos, la del Maine, cuyos misterios no los ha podido explicar nadie todavía perfectamente bien, llegó hasta a ser causa de una guerra; porque la nación a la que pertenecía aquel barco, aunque se supone que no pudo hacer allí ninguna investigación, aunque se supone que no pudo hacer lo que hemos hecho nosotros, hacer de inmediato todos los interrogatorios: hablar con los obreros, hablar con los tripulantes, hablar con todos; aunque ellos no pudieron hacer esa investigación, sin embargo, llegaron a la conclusión de que había estallado por una mina externa, y le declararon la guerra a España; porque Estados Unidos sacó la conclusión de que había sido un acto de los partidarios de España, por hostilidad a Estados Unidos, y sin más pruebas, ni más pruebas, ni más argumentos, por una simple suposición, llegaron hasta el acto trascendental de declararle la guerra a España”.