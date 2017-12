“Luces y duendes”: la cinta sobre La Colmenita que compite en el festival de cine

El 23 de julio de este año, en el Portal de la TV Cubana, publiqué Luces y duendes: un homenaje a la colmenita pero sobre todo al mago Tin. En ese texto expresé: “El aplauso cerrado, los gritos y el regocijo de los colmeneros, sus familiares y otro importante número de personas en el Cine Charles Chaplin, emocionaron a Luciana Mazza Toimil, directora del documental Luces y duendes que tuvo su premier mundial este sábado 22 en la sala habanera.

Cuando toqué sus manos estaban frías, pero no menos emocionados quedamos todos nosotros que vimos nacer y crecer La colmenita, y es que una realizadora argentina nos la devuelve en imágenes, música y alegría en poco más de una hora de duración.

Luces y duendes arranca cuando en lo más álgido del Período especial, Carlos Alberto Cremata, Tin, y un grupo de locos más, fundan La colmenita. Silvio Rodríguez, uno de los marxistas que más respeto (aunque nunca lo he oído hablar de Marx) lo precisó: “en épocas de crisis nacen grandes obras, La Colmenita es una de ellas”.

El jueves 19 de octubre se hizo la presentación en Argentina en la sala 3 del cine Gaumont, espacio del INCCA. “La sala estaba llena, quedó gente afuera. Se acercó la gente del INCAA y les gustó la película. Me dieron otra oportunidad de hacer una nueva presentación en la sala. Todavía no tengo fecha”, comentó Luciana

Y la realizadora informó que de 1790 películas que comenzaron a competir en el festival de cine de La Habana, quedaron 1200 y ahora quedaron 48, entre las que está Luces y duendes.

Quise presentarle a los lectores a esa mujer argentina, enamorada de La colmenita, de Cuba, del amor, la justicia, de un mundo mejor:

¿Por qué dejaste la carrera de medicina estando, sino me equivoco, en quinto año?

Mi papá enfermó de Parkinson a los 33 años, hace un año y meses que falleció a los 70 años por un problema cardíaco. Es la persona más lúcida y alegre que he conocido. Yo quería curarlo… ese era mi sueño. Era muy chiquita cuando el enfermó…y no tengo registro de verlo sano, sin esa enfermedad que es estar preso en tu propio cuerpo. Cuando me fui a estudiar, hice durante un verano un viaje al norte de mi país, me creía la Che Guevara, para realizar asistencia primaria de la salud en comunidades muy humildes y ahí vi que ser comunicador era muy parecido a la medicina, que poder prevenir y contarles al resto del mundo que había zonas abandonadas por los gobiernos, pueblos enteros … además que sabía que el parkinson no tenia cura…

¿Me defines que es Medios lentos?

Es una revista digital, que tiene un nombre irónico, es la mass media y el tiempo… Es Medios Lentos porque somos lentos para dar una “noticia” hacemos periodismo con notas para reflexionar…lo fundé antes de terminar la facultad, no tenía dinero, no quería trabajar en los medios que había donde me dirían qué decir, y cómo la web suele tener todas las herramientas gratis, tv, radio, prensa escrita. Invité a jóvenes comunicadores de Argentina primero y luego de América Latina. Recibo el primer premio a la Innovación periodística por parte de la Universidad de Buenos Aires, competimos en ese momento con Canal 13, y los “grandes medios”. Tenemos reconocimientos por investigaciones en México, España y en Argentina también

¿Qué fuiste a hacer al Vaticano hace unos meses?

Es el cuarto año que trabajo como jefa de prensa de los simposios para jóvenes que se hace en la Ciudad del Vaticano, Casina Pio IV, por mis trabajos de investigación contra la trata de personas y esclavitud es que llegue ahí. Este año llevé a La Colmenita de Cuba, como el año pasado que también fue para que cuente en el Simposio Mundial de Jóvenes, la labor que hace La colmenita en el mundo. Malu Tarreu Broche, es quien representó este año. Fue impactante el discurso que dio ante delegados de todo el mundo ya que lo organizó un sector de la ONU, el de los objetivos para el nuevo milenio y el Vaticano con los puntos del Laudato Si.

¿Por qué saltaste al mundo audiovisual?

No salté, no se cómo se dio… el primer spot para concientizar sobre la trata de personas en el país, lo hicimos nosotros, los Medios lentos… salía entre los partidos de fútbol y eran personalidades de la cultura argentina junto a la hija de la una joven desaparecida, la nena de 15 años pedía por su madre y pedía que digamos NO a la trata, esa es la bandera que llevo…

¿Cómo nació Luces y Duendes? ¿Por qué La colmenita?

La gente nos fue conociendo, trabajamos a pulmón, sin cobrar nada de nada, aun hoy… pero la idea es no mentirles… Así que trabajamos en otras cosas para hacer periodismo… y un día me llega una gacetilla de prensa en donde dice que llegaba al país unos niños cubanos embajadores de UNICEF, llamado La Colmenita. Investigué pero lo que más me llamo la atención que la misma ONU, por su rama UNICEF, dijera que “todos los niños del mundo tenían que parecerse a los niños de la colmenita”. Pensé yo que vengo investigando de esclavitud, hablando con las víctimas y victimarios, viendo lo que hacen con la niñez, y me encuentro con esto que sería una LUZ, entre tanta oscuridad y que venga de un país, bloqueadooooooo!!!!! Lo tenía que conocer, tenía que investigar, llegar al hueso, y si era cierto, contarle al mundo que NO TODO ESTA PERDIDO.

El día de la presentación de la película en Buenos Aires, fue una víctima de trata, ella dijo que la película le dio fuerza para vivir, no paraba de llorar y agradecerme y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a alguien: el saber que se puede, a pesar del horror… y espero que ese mensaje llegue.

¿Por qué dedicado a Ruben “Bocha” Mazza?

Rubén Bocha Mazza es mi papá, el 4 de diciembre es su cumpleaños… El sabía de la locura que tenía en mente, de todo lo que me costó hacer el documental y en mi familia, una familia hermosa con muchas carencias económicas pero no humanas, tuvimos nuestro “periodo especial” con mis hermanos, en todo los sentidos de la palabra… Pero mi papa nos salvó desde el humor, desde ocultar el dolor enorme que sentía en su cuerpo por la enfermedad, desde las ganas enorme de vivir. El cantaba tangos, trabajó toda su vida, es un homenaje a él y a mi mamá que no entiendo como armó nuestra familia con cuatro hijos y un marido enfermo. La frase del tango “es un beso prolongado que te da mi corazón” es del tango que mi papá le contaba a mi mamá para conquistarla y fuera su novia. Mi viejo era mi mejor amigo, no puedo creer que se me fue… me costo y cuesta mucho entender la muerte… porque la peleó hasta último momento, sufrió mucho y te juro Paquita que creía que se salvaba, nunca pensé que se iba a morir. Le decían el Toro por lo fuerte y los médicos estaban sorprendidos de la garra que le ponía… estuvo en terapia un mes casi, en coma y yo igual, quizá acostumbrada a sus hazañas, no imaginé nunca su partida.

¿Qué significó el estreno de Luces y duendes en Cuba? ¿Y en Buenos Aires?

En Cuba fue algo muy fuerte, muy…inexplicable, ya que la película paso por varias etapas, y hasta pensamos que no llegaría a hacerse nunca, pero cuando la vi en pantalla gigante, tenía el corazón en la mano, y cuando la gente ,y vos estuviste ahí, no paraba de aplaudir, que lindo que es el público, el pueblo cubano, yo me siento abrazada cada vez que voy, es difícil de explicar. Nunca antes si no fuera por la película había estado en Cuba…la gente de La Colmenita toda, toda, es maravillosa, los adoro y a Tin que es el fundador, pero el eligió bien los pilares de esa “casa”, el tiene personas de roble, fuertes, leales, maravillosos… no tengo palabras para decirte lo que fue para mi. En Buenos Aires fue genial, un día después de llegar de trabajar en el Vaticano la presentamos, el embajador de Cuba dijo las palabras introductorias, fue todo hermoso…la gente igual que en La Habana, llorando y feliz .

¿Cuándo se exhibe dentro del próximo festival de cine de La Habana?

El 13 de diciembre a las 14 horas en el contexto del festival se presenta la película, hay que llenar la sala, hay que mostrar por que da esperanza, y es tan actual

¿Lo quisieras exhibir masivamente en Cuba para todos los públicos?

La película tiene que ser mostrada a todo el mundo, a todos los públicos, esto pasa de ser Cuba a ser un mensaje mundial, de valores, de paz, de solidaridad, ¿acaso alguien eligió cuando, como y con quien nacer en este mundo? ¿cómo puede ser que estemos tan corridos de eje? ¡Sí quiero que la vean!

