Joseph Ros: La herramienta fundamental de un gran video clip es el buen gusto

“Sé que fue en la Editora Abril. No recuerdo si por Zunzún, si por Pionero o si por El Caimán. Todos esos recuerdos ya se me confunden un poco. Jajaja… No sé. Que recuerdas tú. Quizás me ilumines” fue la respuesta de Joseph Ros cuando le pedí que me recordara cuando nos conocimos. Recuerdo que era un adolescente flaco que llegaba a la revista Pionero en pose de tragarse el mundo. Al fin, no en los muñe o la ilustración, pero en el video clip sigue caminando a grandes zancadas.

Joseph es un producto genuino del proyecto Lucas y un hijo putativo de Orlando Cruzata, que con su quehacer demuestra lo importante que puede ser un programa televisivo si logra atraer a jóvenes y mejor si son adolescentes, como es el caso de mi entrevistado:

-A qué edad comenzaste a dibujar comics ¿tenías 13 o 14 años? ¿Cuántos hiciste?

-Cuando comencé a ilustrar en sentido general tenía solo 12 años. Fue justo después de salir al aire en televisión mis primeros experimentos animados en el espacio televisivo de Lucas de aquel entonces. Luego de eso es cuando en el departamento de animación del ICRT conozco a Maikel García, un historietista de la revista Pionero y el me pide que le de una ilustración del Logo de Lucas para un artículo sobre este programa que saldría en el número que preparaban por la fecha. Esa fue mi primera ilustración publicada en plana, en papel, y luego en la misma Revista Pionero me dieron espacio para otros comics e ilustraciones. Después de ese momento ilustré para muchísimas publicaciones como sé que sabes: El Caimán Barbudo, Juventud Rebelde, Somos Jóvenes, Alma Mater entre otros, incluso fuera de Cuba.

-¿Cuándo empezaste a meterte en el audiovisual? ¿Fue primero en el animado?

-Exacto, mis primeros spots fueron animados, cortinillas, ilustraciones animadas para Lucas y diferentes programas infantiles como El Camino de Los Juglares, Sombrilla Amarilla, Sopa de Palabras entre otros más.

Luego como asistente de dirección y más tarde como director asistente (en este caso el orden del factor si altera el producto) del Proyecto Lucas, y es de ahí que trabajé muy de cerca con la creación de grandes galas para la TV y conciertos en vivo relacionados al proyecto o al Cubadisco. También trabajé de cerca en proyectos de algunos clips que se produjeron en esa época de otros directores como Bilko Cuervo, Arturo Santana, etc.

Hice muchísimas campañas de publicidad para varios eventos que se transmitieron en tv.

-¿Cuál fue tu primer clip? ¿Quién confió en ti? ¿Qué no harías ahora?

-Como consecuencia de ser un gran fans del género y la música, mi primer video fue en el 2007 para una agrupación de Hip Hop que se llamaba La Unión. En aquel entonces había valorado hacer videos con un montón de artistas, pero me incomodaba mucho la actitud ventajista de algunos músicos establecidos que se creían con el derecho de pensar que me brindaban “la gran oportunidad” si me daban la posibilidad de que yo les realizara un clip sin apenas querer brindar apoyo a cambio de la realización de un tipo de material que desde siempre, ha sido muy costoso.

Aunque me quedaba por demostrar mucho, me estimulaba más la idea de apoyar creadores que estuvieran con menos condiciones para afrontar la producción de un video que otros más populares. Me interesaba apoyar artistas que tuvieran un discurso más comprometido y géneros más alternativos. Al final, elementos más cercanos a mis gustos personales. Con ese trabajo no pretendía realizar un movimiento audaz de marketing, sino encontrar un espacio de expresión artística.

Por aquel entonces tenía muchos amigos en el mundo del Hip Hop, y uno de ellos, Wilder Zero 1, muy talentoso como rapero e improvisador por demás, tenía esta agrupación llamada La Unión. En el video intervenían otros amigos de ese movimiento comoKumar o los artistas de Reggae Melito, Sandor y Yasiel, también cercanos a los integrantes de la agrupación.

Ese proyecto fue muy satisfactorio. Fue un clip que obtuvo varias nominaciones a los Lucas del 2008 y hasta un premio. Desafortunadamente, el objetivo de impulsar más a estos artistas no se cumplió porque poco tiempo después se desintegraron y aunque Wilder hizo varias colaboraciones con otros artistas en aquel entonces, muchas de esas cosas se quedaron por el camino hasta el día de hoy.

Aquel fue un proyecto noble, y por eso no creo que cambiaría nada. Pienso que hoy en día soy muy consecuente con la idea que me movió a hacer ese proyecto y no me gustaría nunca renunciar a ese concepto.

-¿Cuántos clip has filmado hasta ahora?

-He realizado más de una centena de proyectos y por supuesto, la gran mayoría son video clips.

-¿Cuántos Premios Lucas? ¿Cuál fue el primero?

-Si soy honesto, no llevo la cuenta de cuantos premios han sido. Desde el primero que fue el de Opera Prima en 2008, han pasado casi diez años compitiendo con varios videos en cada certamen, en los cuales siempre son un montón de nominaciones y de esas un número importante de premios. Recuerdo significativamente que en 2012 fueron muchísimos galardones por varios videos. Posiblemente en ese año recibiera tantos o más premios que en este recién concluido ciclo de competencia que también fueron muchos y de igual importancia. Dígase: video del año, dirección, fotografía, dirección de arte, entre otros apartados.

-¿Qué es un video clip para ti?

-El video clip, para mí, es el género audiovisual con más impacto comunicativo que existe. Su combinación extraordinaria entre arte, publicidad y cine, lo convierte en un terreno fértil para la experimentación de nuevas formas, tanto estéticas como comunicativas. Espacio ideal para la rigurosa formación de creadores y especialistas es decantador efectivo del mal gusto. La herramienta fundamental de un gran video clip es el buen gusto (después de un buen tema musical, por supuesto). Es imposible esconder el mal gusto en un video. Esa honestidad que tienen los clips me encanta.

-¿Ya puedes decidir lo que haces o aún quienes te contratan lo deciden todo?

-Yo creo que siempre he sido un privilegiado con mis proyectos. Casi siempre he tenido total libertad creativa, solamente limitada por los recursos.

Por supuesto, en alguna que otra ocasión he lidiado con músicos o intérpretes muy impertinentes que creen sabérselas todas (sin saber nada) y en gran medida han sido proyectos no concretados. Ahora, sería injusto no decir que también he trabajado con artistas o productores muy enfocados, con intereses muy bien propuestos, con los que a través del diálogo inteligente hemos llegado a consumar muy buenos proyectos y eso también como creador agradezco mucho que me suceda.

-¿Qué elementos no puede faltar para conseguir un video clip?

-Una buena pieza musical, un diálogo inteligente, intérpretes osados, una atmósfera creativa saludable, un equipo enfocado y comprometido con el resultado, muchas ganas de hacer y de decir.

-¿En qué punto está ese movimiento: estancado, hacia atrás o en ascenso?

-Siempre en ascenso. Cada vez hay más realizadores y especialistas. Cada vez hay más gente joven en el movimiento. El mundo de la música cada vez más necesita del audiovisual como soporte de difusión. Cada vez hay más espacios para el audiovisual y cada vez nuestro trabajo en Cuba es más internacional. Cada vez hay más experiencia en el género, partiendo de la idea de que es un género bastante joven aun… No veo nada negativo.

¿Qué hay muchos haciendo fórmulas mimetizadas del mercado internacional más comercial? Sí, es verdad, pero eso siempre ha existido y existirá. Siempre habrá más cosas mediocres que buenas… y eso está bien. Sería muy aburrido de lo contrario ¿no?.

-¿De qué números musicales no harías un clip?

-De mala música… o de intérpretes mediocres… o de productos con enfoques contrarios a mis convicciones (y aunque suene militante y panfletario, es muy cierto. No puedo trabajar con algo en lo que no creo. No me sale, sencillamente).

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)