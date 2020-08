Eran dos adolescentes que venían de España en el mismo barco y fueron mis abuelos maternos. Y mi mamá una muchacha luminosa (todavía lo es) que se casó con el amor de su vida dos veces. Y yo crecí, estudié, amé... Y una noche un hombre que era blanco, para robarme, me cortó en la cabeza. Y de la mujer que cerró la puerta de cristal entendí su miedo, pero no su respuesta, y el que me llevó al hospital era un muchacho, y el médico que me atendió y cosió mi herida no era joven ni era blanco... Y seguí viviendo, unas veces con temor y muchas más sin él. Y escribí el poema "Otros afilan las navajas", para no olvidar...

Y a mi hermano africano, de Mali, que cantaba conmigo las canciones de Silvio, el desamor de una mujer lo lanzó de un piso 18... Y seguí... Y tuve dentro de mí una vida, por un hombre de lejana sangre india, que al final no quería ser padre. Y mis hermosos amigos que eran pareja me cuidaron en su casa. Y amigas y amigos de todos los colores y de todas las elecciones escribieron poemas para ella y buscaron las canciones que se llaman Daniela... Y una mano cristiana aún suaviza cicatrices, y otra de iyabó envía aún mensajes de cariño...

Y así sucesivamente...

Y para reseñarlo lo he calificado y clasificado, pero mientras se vive, en realidad, sólo veo a personas ejerciendo su humanidad, o su carencia. Para visibilizar un grupo, una idea, una causa, un derecho por ganar, sí es necesario separar del todo la parte, pero conociendo que la vida es tejido que enlaza hilos de todos los colores y grosores...

Así que sí... Me sé MUJER y conozco las batallas dadas y ganadas, y las que restan por dar, pero me importan las PERSONAS, hombres, mujeres, gays, lesbianas, blancos, negros, creyentes de varios tipos, cubanos y no..., y el resto de gradaciones. Y nadie que sea como yo creo debe ser una persona íntegra, puede decir que por mí como mujer no puede hablar cualquiera de ellos... Y viceversa...

Así que hoy 23 de agosto, especialmente a las que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas, y también a quienes nos acompañan: Felicidades... Y como somos, aquí estamos.