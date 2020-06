Libros contra Trump, ¿revelaciones del sistema político estadounidense?

Faltan sólo unos meses para que concluya el primer gobierno —quizás el último— del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue la primera vez en la historia de la nación estadounidense que un candidato sin experiencia política, diplomática o militar ganara las elecciones presidenciales, además de perder el voto popular por casi tres millones de boletas.

Desde la campaña electoral, mantuvo un comportamiento agresivo y ambivalente en temas de política exterior y seguridad nacional, sin una agenda bien definida. Inconformes de su actuación como mandatario, varios ex integrantes de su gobierno y periodistas han escrito libros críticos contra Trump, entre ellos el ex jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, los ex asesores Omarosa Manigault y John Bolton, y los periodistas Michael Wolff y Bob Woodward. Todos coinciden en sus respectivos textos que Trump presenta serios problemas de personalidad que lo invalidan para ser presidente y que acostumbra a poner los intereses personales por encima de los intereses nacionales de Estados Unidos.

Cuando estaba a punto de cumplir su primer año al frente del país, se publicó en enero de 2018 el libro Fuego y furia. En la Casa Blanca de Trump, del periodista Michael Wolff. El texto basado en más de 200 entrevistas de personas allegadas, presentó al mandatario como “un hombre infantil e indisciplinado”. Centrado en una descripción de la vida personal y el perfil psicológico, los entrevistados cuestionaron si Trump estaba en condiciones de conducir los destinos del país, teniendo en cuenta varias de sus características personales, entre ellas que “es un hombre que no lee, un hombre que no escucha”.[1]

El ex jefe del FBI, James Comey —despedido de manera abrupta por Trump— publicó en abril de 2018, Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo. En el libro su autor compara a Trump con un jefe de la mafia y describe la presidencia como “un incendio forestal” que le está causando graves daños a las normas y las tradiciones de Estados Unidos. Señala en el texto que “este presidente tiene poca ética y no se apega a la verdad ni a los valores institucionales” y su liderazgo “está motivado por el ego y la lealtad personal”.[2] Está previsto que para septiembre, dos meses antes de las elecciones, salga al aire una miniserie de televisión basada en este libro, titulada La regla de Comey.

Otro de los libros que desató polémica fue el publicado en agosto de 2018 por la ex estrella de la telerrealidad y ex asesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, titulado Desquiciado: Un reporte desde el interior de la Casa Blanca de Trump. En el texto la autora cuestiona la capacidad del presidente estadounidense para llevar las riendas del país por estar en estado de “declive mental” y lo caracteriza como un “analfabeto funcional”.[3]

Un mes después, el reconocido periodista Bob Woodward, cuyo trabajo en el diario The Washington Post para desentrañar el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon, publicó otro libro explosivo contra el mandatario estadounidense: Miedo: Trump en la Casa Blanca. El nuevo texto analiza el caos que se vive en el gobierno estadounidense y detalla cómo los asesores se indignaban con Trump y cada vez se preocupaban más por su comportamiento errático, su ignorancia y su inclinación a la mentira. [4]

Al día siguiente, The New York Times provocó un “terremoto político” en Washington al publicar una carta de un funcionario de alto rango en la administración de Trump, que afirmaba de forma anónima que existe un grupo de “resistencia” secreta en el gobierno que boicotea parte de la agenda del presidente “y sus peores inclinaciones”. Valora que la raíz del problema era que el mandatario carece de moral y que no se rige por ningún principio concreto que le guíe a la hora de tomar decisiones. [5]

Un año más tarde, en noviembre de 2019, el mismo autor anónimo publicó La advertencia. En el libro el autor define al mandatario como una persona “volátil, incompetente y un peligro para la nación que él fue elegido para liderar”. Además, describe las declaraciones racistas y misóginas detrás de cámaras por parte de Trump y agrega que él “se traba, insulta, se confunde, se irrita con facilidad y tiene problemas para sintetizar la información”.[6]

Hace solo unos días las principales librerías de Estados Unidos comenzaron a vender uno de los libros más esperados del año: La habitación donde sucedió: Una memoria de la Casa Blanca, del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El texto aborda sus experiencias durante los 17 meses en el gobierno bajo el mandato de Trump, a quien califica de “errático y desinformado” al revelar la política exterior del gobierno estadounidense. [7]

Otros títulos contra Trump están aún por publicarse antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Se espera que a finales de julio llegue a las librerías Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, de la sobrina del presidente, Mary L. Trump, una psicóloga de 55 años de edad. También se espera que el antecesor de Bolton como asesor de Seguridad Nacional, el general H. R. McMaster, publique en septiembre Campos de batalla: la lucha para defender el mundo libre, que relata sobre sus trece meses en la Casa Blanca. De igual forma, Woodward publicará en ese mismo mes su segundo libro sobre el mandatario, aún sin título.

Otros libros se han publicado y seguramente se publicarán sobre la controvertida figura de Donald Trump. Pero más allá de los trapos sucios divulgados, a través de sus páginas se aprecia cómo se mueven los hilos del poder en Washington, donde la ética está ausente en los pasillos de la Casa Blanca. Ninguna de las revelaciones critica la esencia del sistema político estadounidense, basado en los intereses del gran capital y en la intromisión en los asuntos internos de los Estados, lo que no es exclusivo del actual mandatario.

A fin de cuentas, algunos de los autores citados forman parte del fenómeno que explica uno de los fundamentos del sistema político estadounidense: la relación directa del ejecutivo con los grupos de poder económico y financiero, denominado “puerta giratoria”. Ese proceso también llamado “circularidad de las élites”, permite que prominentes ejecutivos del sector privado ocupen altas responsabilidades en el gobierno y posteriormente, regresan a las compañías del gran capital, generando un ciclo giratorio que le permite alternarse en los pasillos del poder formal en Washington y en las arcas del poder real. Varios de los principales cargos de la Administración Trump ilustran ese fenómeno.

La realidad es que mientras más revelaciones se publican sobre el caos interno en la Casa Blanca, y se divulgan los intercambios de insultos entre el presidente y los autores de los libros, la nación estadounidense atraviesa una crisis de consecuencias impredecibles. La sociedad norteamericana es cada vez más heterogénea, polarizada políticamente y con una marcada desigualdad social. Se agudizan las contradicciones políticas y sociales, y se incrementan los niveles de violencia en todo el país.

Esta combinación de factores en la actualidad se hace más visible por las movilizaciones antirracistas, los cientos de miles de fallecidos por la pandemia de la COVID-19 y el aumento acelerado del desempleo de millones de trabajadores, que según las estadísticas llegó a su nivel más alto desde la Gran Depresión en la década de 1930. Es evidente —aunque no está explícito en los libros mencionados— que Estados Unidos hacia lo externo experimenta a nivel global un declive de su hegemonía, mientras que a lo interno se agudiza la crisis estructural del sistema capitalista y el agotamiento del modelo socioeconómico neoliberal.

