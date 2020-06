Pase de cuentas en el imperio: Bolton dice que Trump no es "apto para el cargo", no tiene "competencia para llevar a cabo el trabajo"

El presidente Donald Trump no es "apto para el cargo" y no tiene "la competencia para llevar a cabo el trabajo", dijo su ex asesor de seguridad nacional John Bolton a ABC News en una entrevista exclusiva.

En un nuevo libro explosivo sobre sus 17 meses en la Casa Blanca, Bolton caracteriza a Trump como "increíblemente desinformado", ignorante de los hechos básicos y fácilmente manipulado por adversarios extranjeros .

Pero su evaluación de que Trump no está "en forma" para ser presidente es una de las acusaciones más impresionantes de un presidente en ejercicio por uno de sus principales asesores en la historia de Estados Unidos.

"Realmente no hay ningún principio rector que haya podido discernir aparte de lo que es bueno para la reelección de Donald Trump", dijo Bolton a la corresponsal en jefe de asuntos globales de ABC News, Martha Raddatz.

"Estaba tan concentrado en la reelección que las consideraciones a largo plazo quedaron en el camino", agregó.

Bolton fue el asesor de seguridad nacional más antiguo de Trump , acompañando al presidente a sus dos cumbres con Kim Jong Un de Corea del Norte, su reunión con Vladimir Putin de Rusia y varias reuniones clave con Xi Jinping de China, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y otros líderes mundiales en las actividades secundarias de grandes eventos, como el G-20.

Partió de la Casa Blanca el 10 de septiembre, diciendo que presentó su carta de renuncia después de meses de desacuerdo con el presidente, quien respondió que despidió a Bolton primero.

Bolton argumenta que Trump estaba más centrado en esas fotografías que avanzar los objetivos de seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos, escribiendo en su libro, "La habitación donde sucedió", que está "en apuros para identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato que no fue impulsado por los cálculos de reelección ".

Trump rechazó las críticas de Bolton y defendió sus decisiones de política exterior el miércoles por la noche, diciéndole al Wall Street Journal : "Es un mentiroso" y "Todos en la Casa Blanca odiaban a John".

Partidario de mano dura contra Corea del Norte que abogó por un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares del país, Bolton estaba particularmente horrorizado por el acercamiento diplomático de Trump a Kim, y escribió: "Estaba enfermo de corazón por el celo de Trump de reunirse con Kim Jong Un".

Cuando se le preguntó sobre las tres reuniones de Trump con Kim en particular, Bolton dijo a ABC News: "Hubo un énfasis considerable en la oportunidad para tomar fotos y la reacción de la prensa y poco o ningún enfoque en lo que hicieron esas reuniones para la posición negociadora de los Estados Unidos".

Trump ha promocionado continuamente su fuerte relación con Kim a pesar de cualquier progreso en el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte y las renovadas tensiones militares entre el aliado de América del Norte y Corea del Sur.

Bolton critica lo que él ve como la confusión de Trump de las relaciones personales con buenas relaciones exteriores en su libro, que se publicará el 23 de junio, pero ABC News obtuvo una copia avanzada de la misma.

"Corea del Norte tenía lo que quería de Estados Unidos y Trump tenía lo que quería personalmente. Esto mostró la asimetría de la visión de Trump de los asuntos exteriores. No podía distinguir la diferencia entre sus intereses personales y los intereses del país", escribió Bolton.

Esa visión ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Bolton.

(Tomado de ABCnews.go.com / Versiòn traducida al español de Cubadebate)