Juan Castro: Elegante no solo detrás del home plate

Ayer sobre las cuatro y cuarenta de la tarde llama José Manuel Cortina y me dice que alguien falleció. Los que saben de lo que hablo, conocen que Cortina cuando se emociona pronuncia con dificultad y por teléfono se agrava la comprensión de su verbo audaz.

Al no entender cuál era el nombre que decía, mi primera reacción fue normal. Pensé que se trataba de algún ex pelotero, amigo suyo, que por mi aún incipiente acervo beisbolero desconocía. Pero por el afligido mensaje que trasmitía en su voz, al instante me di cuenta de que debía ser alguien muy querido. Entonces, volví a preguntar. Al repetir, fue que comprendí que hablaba de Juan Castro. La noticia me enmudeció.

Luego me conecté a Internet, y ya varios amigos lo habían puesto en Facebook. Las redes sociales estaban llenas de semblanzas al elegante receptor, oriundo de San Cristóbal.

Rápidamente me remonté al 2015, cuando en mi natal Pinar del Río daba los primeros pasos en la televisión y en el periodismo deportivo. Imagínense, todavía hay quien me dice por ahí “Ñeca, la jugadora de cuadro”, por mis “profundos conocimientos beisboleros” en aquella etapa.

Fue precisamente en julio de ese año cuando conocí a Juanito. Había escuchado mucho sobre él, aunque todo por referencias, porque cuando nací (1991) ya hacía dos años que se había retirado, junto con el estelar pitcher Rogelio García.

El luminotécnico Carlos Trujillo, amigo personal de Castro, y el productor, Juan Carlos Baños, ambos de Telepinar, me motivaron a entrevistar a Juanito para el noticiero del canal Telenoticias, pues muchos pinareños estaban preocupados por su salud. Había tenido un neumotoráx (colapso pulmonar), pero ya estaba bien. Me dijeron que para la cobertura no hacía falta ningún tipo de gestión con el transporte, pues Castro vivía al frente del Telecentro, y ya habían hablado con él.

Sobre las once de la mañana llegamos a su casa. Allí me recibió junto a su esposa Bárbara. Tras conversar unos minutos, comenzamos a grabar. La parte de Castro muy bien, pero yo debía hacer dos presentaciones en cámara, y novata al fin, me puse nerviosa. Tuve que repetirlo tres veces.

Antes de la tercera cámara, Castro se paró y me dijo: “Niña tranquila, tú crees que cuando yo empecé lo hacía todo al 100 por ciento. La maestría te la da los años. La receptoría es así y el Periodismo también. No te preocupes que hasta que no salga bien, no iré a descansar. Ya salí del hospital, por suerte, y ustedes vinieron a reportar eso. Mucha paciencia que en la vida todo sale”.

Finalmente así fue. Hicimos la entrevista. Pero al irme, me di cuenta que no habíamos hecho planos de detalles de la conversación, que nos sirvieran para graficar.

Audiovisualmente quedaron unos cortes bruscos en la edición. Recuerdo que ese trabajo se mandó para el Noticiero Nacional Deportivo, y por eso fue criticado. Pero como dijera Castro, “lo más importante es que el pueblo sepa que estoy bien, y eso se entendió”.

Volví a su casa a finales de 2016. Lo entrevisté para ponerlo de contraparte de Rogelio García en un material sobre el manejo del pitcheo. Ese día conversamos como dos amigos. Me dijo que ya me veía desenvuelta ante las cámaras y la pelota, que solo faltaba la elegancia de la seguridad: “Esa es con los años”, recalcó.

Después de eso, no lo vi más. Supe que se mudó para La Habana, y aunque un tiempo después también lo hice, no volvimos a vernos. Sabía de él por Cortina, que me actualizaba a cada rato.

De todo esto pude comprobar que más que impresionantes números defensivos detrás del home y la controversia de si fue o no el más grande, Castro amó siempre su afición y por ella llegó a ser elegante.

Nunca lo vi jugar con Vegueros, pero me hubiese gustado. Me conformo con haber aprendido de él sobre la elegancia, detrás y delante de las cámaras. Para todos los que amamos el béisbol, Juan Castro seguirá ahí, haciendo señas en home.

¿Qué dicen quienes lo vieron jugar?

Rogelio García: “Coño mi hermano, me dejas solo en este duro juego de la vida. Hoy te llevas un pedazo de mi corazón. Descansa en paz. Siempre, pero siempre, vas a ser mi receptor favorito, el mejor del mundo. El único que me decía en los momentos difíciles, tira lo que quieras. Yo estoy aqui”.

(Testimonio recogido vía Facebook. Según Rogelito García, todos estaban festejando el cumpleaños de su niña y al conocer la noticia, Rogelio entró en shock. No pudo probar ni el cake).

***

José Manuel Cortina: “Cada día me convenzo más de que la vida es un soplo, nada. Una duda, una clemencia, una ráfaga de ausencia por el suelo lanzada. Hemos perdido al amigo, al compañero, al jugador. Hemos perdido la mano izquierda más precisa del béisbol cubano. Nuestro deporte está de luto”.

(Testimonio recogido vía Facebook, minutos después de que llamara para confirmar la noticia)

***

Jorge Fuentes: “Ha fallecido la destreza, la magia, la habilidad increíble. He visto mucho béisbol, pero nada se compara con ese don especial que tenía Juanito Castro detrás del home.Tuve el privilegio de participar en muchas series nacionales junto a él. Nacimos en el mismo pueblo San Cristobal, tuvimos una comunicacion casi perfecta manager- pitcher- receptor, tan necesaria en la conducción del juego. En varias ocasiones lo vi impartir conferencias: fueron brillantes, y ni hablar de sus demostraciones prácticas. Quizás soy una de las personas que más pudo disfrutar la magia de Juanito".