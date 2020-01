Consejo Nacional de la UNEAC: Pinceladas desde el compromiso

No llevo la cuenta de los Consejos de la UNEAC en los que he participado, ni en los congresos, plenarias u otros tipos de reuniones, citas en las que se repiten opiniones, pero siempre se saca un provecho de esos encuentros.

Por ejemplo, en el que acaba de celebrarse en el Palacio de las Convenciones de La Habana, quiero detenerme en tres aspectos:

Comisiones permanentes para el trabajo cultural

Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNEAC, al presentar esos grupos de trabajo dijo “que durante el presente mandato darán seguimiento a temas de altísima prioridad, los cuales responden tanto a los acuerdos y planteamientos de los miembros de la organización en el proceso asambleario previo al foro de junio pasado, como a los que fueron expuestos en las sesiones finales del Congreso”.

Cada una de las comisiones tiene un grupo de trabajo que se reunirá para palpar avances o retrocesos, pero organizarán encuentros abiertos a los que podrán asistir cualquier miembro de la UNEAC. Esos “pequeños congresos” pueden funcionar como catalizadores de la gestión cultural en el país.

Las comisiones son: Educación, cultura y sociedad; Arte, mercado e industrias culturales; Patrimonio, ciudad y arquitectura; Cultura, medios y redes sociales; Jose Antonio Aponte; Trabajo cultural comunitario y tradiciones; Cultura, turismo y espacios públicos, Enseñanza artística y relación con jóvenes creadores; Proyección internacional de la cultura y un grupo de trabajo Cuba-Estados Unidos.

Sólo por los enunciados de los temas se puede apreciar que se trata de asuntos vitales para la cultura nacional. En el caso de Cultura, medios y redes sociales, presidida por Magda Resik, grupo en el que participo desde hace mucho tiempo, existen avances, no todos los que aspiramos, pero sí se ha logrado por lo menos un diálogo civilizado entre las instituciones y los creadores.

Registro del creador audiovisual

Ramón Samada, presidente del ICAIC, en la Comisión de Creadores del cine, la radio y la televisión, realizó un esbozo de cómo marcha el Registro del creador audiovisual. De entrada ya un cineasta, Jonás Cosculluela, por ejemplo, tiene su cuenta bancaria para filmar una película. CINESOFT aportó los dineros principales y se deben incorporar otros. Esa forma de administración, novedosa en Cuba, permite al creador pagar a partir del trabajo de cada cual y su prominencia.

Otro creador Alfonso Banderas, de Holguín, se quejó de que no hubo forma que el banco le permitiera realizar el trámite inicial para realizar una obra. Samada le explicó que todo el proceso está legislado, que los creadores deben discutir porque es su derecho.

¿Por qué es importante? Si se tienen en cuenta que cada semana el gobierno de Donald Trump dicta una medida más de bloqueo sobre nosotros, se comprenderá que el dinero en Cuba alcanza si acaso para la leche y las medicinas. Entonces los creadores audiovisuales ¿De donde sacarán presupuesto? El registro permite que de una manera legal empresarios de otros países puedan producir un filme o que si, por ejemplo, se va a tratar sobre Brindis de Sala, el Instituto de la música aporte algo al presupuesto. Esto es similar a lo que sucede en todos los países del mundo.

Quedan muchas cosas por decir sobre el Registro del creador, que los artistas asuman sus responsabilidades y espero que Samada converse conmigo en breve.

La crítica o su ausencia

En la comisión de Creadores de cine, radio y televisión, Rolando Pérez Betancourt abrió el debate de un asunto que luego siguió en la sesión plenaria: La ausencia de crítica al audiovisual y al resto de las manifestaciones artísticas, fundamentalmente en los medios tradicionales.

Por supuesto que el panorama no es igual en el ciberespacio en revistas digitales, blogs o el propio Facebook, donde aparecen críticas, e incluso, polémicas sobre diversos hechos culturales. Participar en esos debates es hoy vital para la cultura y para el destino de nuestro país.

De todas formas, el sueño de muchos allí es un programa de crítica en la televisión, en la que se incluyan valoraciones acerca de los programas que se transmiten. El propio Rolando propuso que se empezara por medios y luego se pasara a otras manifestaciones artísticas.

Creo también se debe tener en cuenta la radio para difundir espacios de opinión. Porque, y no nos llamemos a engaño, una buena parte de los creadores, entre ellos algunos críticos, piensa que a su propuesta se le confiere importancia si está en Granma y en Cubavisión, en horario estelar. No es así. A veces una nota en Facebook, bien hecha, vuela por todos los puntos cardinales. Claro, los órganos tradicionales llegan a un público que en un porciento no navega en el ciberespacio. Una vez más digo que hay que usar las redes y todas las vías que ofrece Internet. Hay mucha bazofia en ellas, pero debemos aportar nuestros saberes.

Hasta aquí llegué hoy. En el tintero quedan asuntos variopintos que tendrán cabida en las sesiones de la Comisión de Creadores de cultura, medios y redes sociales. A ella pertenezco.

Antes de finalizar, dos apuntes más: merecido homenaje al Apóstol a pocos días de su cumpleaños: al iniciar el consejo en las voces de Corina Mestre y Eduardo Sosa y al firmar un cuadro con el rostro de Jose Martí. El segundo es el recuerdo de un hombre que trabajó por la UNEAC, por la cultura y los más jóvenes el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar y a Alicia Alonso, fundadora de la escuela cubana de ballet, ambos fallecidos unos meses atrás.

Y ahora sí, me despido.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)