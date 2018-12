20 años de Ediciones La Memoria: Compartiendo sueños

Entre los títulos de Ediciones La Memoria que el sistema poligráfico no terminó a tiempo para la pasada Feria del Libro de La Habana se encuentra Memorias de Sharing Dreams / Compartiendo sueños, la formidable colección de carteles realizados por diseñadores y diseñadoras de Cuba y Estados Unidos, dentro del proyecto que lleva ese nombre.

Este Boletín adelanta en esta sección dedicada a celebrar, a lo largo de este año, el 20 aniversario de Ediciones La Memoria, las palabras del maestro y hermano Héctor Villaverde, uno de los fundadores del Centro Pablo, que acompañan su obra incluida en la primera edición de Compartiendo sueños:

Soñar con los ojos abiertos La acción de soñar la he representado con unos ojos bien abiertos y no precisamente con unos ojos cerrados. Para mirar y profundizar en la mirada he utilizado varios ojos, dramatizados por un corte transversal de tejidos que, desde adentro, resultan inquisidores. Es una propuesta para soñar con los ojos abiertos, mirando más agudamente todo lo que nos rodea.

Vivimos en una época colmada de violencia y dramatismo. Mi versión de “Sueños compartidos” no podía ser algo donde esta evidente realidad estuviera ausente. Sin embargo, no soy pesimista; he vivido muchas experiencias acumuladas desde mi niñez, que se mantienen vivas en mis sueños, en los de cada noche y en los de cada día. Soy de los que tienen la esperanza de compartir un mundo mejor, más abierto y respetuoso con las ideas de los demás. Creo firmemente en encontrar mi “unicornio azul”.

Todos somos partidarios, de una u otra forma, del deber de ser sinceros y expresar nuestros criterios; sin embargo, para un diseñador también es importante la traducción eficiente de sus ideas al mundo visual. Para expresar mis sensaciones he utilizado un lenguaje barroco con premeditada presencia de la retórica, en un sentido amplio y contemporáneo; esto lo he hecho después de analizar la mejor manera de abordar mis pensamientos (mis sueños) como parte de la problemática de comunicación gráfica. Los elementos expresivos han sido ensamblados con el recurso de una retícula de fondo a modo de elemento unificador de la composición.

Soy diseñador gráfico y muchas veces trabajo para lograr vender un producto o promover una idea preestablecida. Disfruto mi trabajo y lo hago con placer, pero en este caso me he apartado de la práctica cotidiana: no deseo vender ni promover. Ni siquiera tengo el propósito de sacar conclusiones; coloco al espectador ante mis ideas y espero que la percepción de lo representado le permita reflexionar por sí mismo. No necesito convencer; sencillamente trato de compartir mis sueños.

Héctor Villaverde