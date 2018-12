El destino irrenunciable de Calixto

Cinco meses y ocho días después de la batalla de Santiago de Cuba y de las complejas jornadas que le sobrevinieron a la Isla —situada ante la disyuntiva de la independencia o la anexión—, el mayor general Calixto García Íñiguez zarpaba desde Cuba rumbo a Washington, el 18 de noviembre de 1898, con una misión definitoria: defender la soberanía de Cuba, resolver los términos del licenciamiento del Ejército Libertador y sentar las bases sobre las cuales se establecerían las relaciones entre el Gobierno norteamericano y la República de Cuba.

En el horizonte, el llamado “León holguinero” avistaba la posibilidad de propiciar el mejor destino para su Patria y le hacía ilusión el abrazo de la esposa y de los hijos. Pensaba en Merceditas, gravemente enferma de tuberculosis.

Ante la imposibilidad de trasladarla a Cuba por lo delicado de su estado, muchos habían sido los reclamos de su Isabel Vélez Cabrera para que Calixto llegara cuanto antes hasta el lecho de la joven moribunda.

El 25 de octubre de ese mismo año, le escribe al esposo: “Hace falta que veas a tu pobre hija antes de ir a ningún lugar. Ella anhela verte y se pone triste cuando oye decir que no podías venir y hasta dice: ‘Papá no hace caso ya de mí, ni quiere verme’”1.

Pero no era Calixto un general con corazón de hierro. Ante la enfermedad de la muchacha de apenas 15 años, sufre, pero el deber le impone límites al sentimiento. Una carta dirigida a Isabel así lo demuestra:

“Mi alma está destruida. Mi pobre Mercedes, la única esperanza de mi hogar, se me muere. En medio de tantas fiestas solo tengo ganas de llorar y huir de la multitud con mi hijita para ver si la salvo, pues sin ella la vida me vale muy poco. ¡Para qué he trabajado y he sufrido tanto! Si mi única hija ni siquiera podrá llegar a la tierra por la que he luchado tanto para que descanse allí para siempre”2.