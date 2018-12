Bernardo, el soñador

(Palabras pronunciadas en el homenaje al Embajador Bernardo Álvarez Herrera en el Salón Bolivariano en Washington, DC, el 6 de diciembre de 2018. El Embajador Álvarez falleció en Caracas a los 60 años, el 25 de noviembre de 2016).

En El Conde de Montecristo, el gran escritor francés Alexandre Dumas escribió: “Los amigos que hemos perdido no descansan bajo tierra … están enterrados profundamente en nuestros corazones para que siempre nos acompañen”.

Los momentos que definen la vida no son los escasos grandes eventos que se encuentran en nuestros currículos. Las verdaderas huellas de nuestras almas están en los pequeños momentos fugaces de la vida que (después de que nos hemos ido) permanecen, aferrándose en los profundos recovecos del corazón de quienes nos amaron.

Tal vez los momentos más pequeños de la vida con él parecían insignificantes en ese momento. Quizás ahora se encuentran dispersos en nuestros recuerdos, pero son rastros duraderos en el corazón de un hombre extraordinario.

Todos conocemos los muchos logros profesionales de Bernardo. Dejaré que otros los describan. Pero hoy estamos aquí para recordar los recuerdos frágiles, pero duraderos, de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros hizo con él: recuerdos que son únicamente personales para cada uno de nosotros.

Estos pequeños momentos con Bernardo son las huellas de su corazón y alma: pequeños momentos que también son huellas de los nuestros.

Muchos de nosotros aquí nunca olvidaremos a Bernardo persiguiéndonos para que escuchemos alguna canción o melodía en su computadora. Sus gustos musicales eran eclécticos: desde las baladas venezolanas hasta los estándares del jazz estadounidense. Las canciones románticas y las satíricas.

Recordamos a Bernardo tratando de tocar el cuatro, tratando de cantar, tratando de ser Tony Bennett, tratando de ser Sinatra. Recitando poesía, haciendo bromas.

Nunca olvidaremos las cenas que organizó en la casa de al lado. Nunca he visto a nadie con tal poder para organizar una cena para más de veinte invitados, insistiendo en que todos mantengamos una sola conversación. ¿Recuerdas cuándo nos regañaba cuando nos enzarzábamos en otra conversación? No te quiero “enranchado”, decía.

También recordamos a Bernardo como perennemente enamorado. Estaba enamorado del amor. Él simplemente amaba estar enamorado.

Algunos de nosotros aquí también lo recordamos cantando junto con nuestro amigo Lilo González: “Vivimos en la Mt. Pleasant. Vivimos en la Lamont. Vamos de Casa del Pueblo al Sagrado Corazón”, riendo mientras Lilo comparaba el río Lempa con el Potomac.

A Bernardo no le importó que Lilo no sea un titular en el Kennedy Center. Se identificó con el amor de Lilo por la gente y con el sentido del humor de Lilo.

Porque Bernardo, saben, luchó por los que no pueden. Para los que no tienen voz. Para los pobres. Para la revolución. Su compromiso fue con las personas sin hogar, los desamparados, con los trabajadores sin seguro médico, con las madres sin educación, con los niños sin esperanza. La filosofía de Martí también fue la de Bernardo: “con los pobres de la tierra. El arroyo de la sierra me complace más que el mar ”.

Bernardo era un soñador. Soñaba con alcanzar la estrella inalcanzable. No importaba lo desesperado que pareciera. No importaba lo lejos que está. Cuando el presidente Chávez le pidió que representara a Venezuela en Washington, aceptó el desafío, porque nuestro Bernardo estaba dispuesto a marchar al infierno por una causa profunda. Pensó que podía cambiar la percepción de la revolución bolivariana de este pueblo, ¡y lo hizo!

Creía, como lo hizo Martí, que “lo imposible es posible y que los locos somos cuerdos”. Es por eso que estaba lo suficientemente loco como para apostar que “un mundo mejor es posible”.

Bernardo estaba comprometido con la revolución, pero no era dogmático. En lugar de hablar con consignas, Bernardo hacía preguntas conmovedoras y luego escuchaba las respuestas. Tenía curiosidad genuina acerca de las opiniones de los demás.

A este Salón Bolivariano trajo funcionarios del gobierno de Venezuela, pero también a músicos y artistas de Nueva York y Los Ángeles. Estaba convencido de que una de las herramientas diplomáticas más útiles era la cultura. Con Patricia Abdelnour, la agregada cultural de la época, formó un gran equipo que atrajo a personas de todos los puntos de vista y estratos sociales.

En los últimos años, también hemos perdido al Presidente Chávez, al Comandante Fidel Castro (quien murió el mismo día que Bernardo) y a nuestro amigo Alí Rodríguez Araque, quien falleció hace solo dos semanas. Los golpes de derecha han derrocado a Lula en Brasil y a Cristina en Argentina. Pero estos soñadores nos dieron esperanza. Depende de cada uno de nosotros no dejar morir el sueño y seguir intentando y cambiando lo que sea necesario cambiar.

Pero debemos cambiar las cosas sin dogmatismo, rigidez o consignas. Bernardo, y los gigantes de América Latina que hemos perdido en los últimos años, buscaron una Revolución que sea como dijo Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica.

Hemos recibido un duro golpe por la pérdida de Bernardo, así como por muchos de nuestros líderes más grandes en tan poco tiempo, pero podemos consolarnos con las palabras del poeta Tennyson:

It´s not too late to seek a newer world. ….

Tho’ much is taken, much abides; and tho’

We are not now that strength which in old days

Moved earth and heaven, that which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,

Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.

(No es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo…

A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho; y, a pesar

de que no tenemos ahora el vigor que antaño

movía la tierra y los cielos, lo que somos, somos:

un espíritu ecuánime de corazones heroicos,

debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad decidida

a combatir, buscar, encontrar y no ceder).