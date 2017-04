Nos estamos jugando en las calles de Caracas nuestro derecho al futuro

Discurso del Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Gómez en el Palacio Municipal de Caracas, el 19 de abril de 2017, con motivo del aniversario de la rebelión de abril de 1810

En esta reunión de hermanas, en esta reunión de hermanos, extiendo un abrazo agradecido y una felicitación a todas y a todos ustedes, y cuando digo ustedes digo nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al pueblo de Caracas que en este momento plena las calles de la ciudad celebrando el 19 de abril en libertad, en democracia y defendiendo la paz.

Hermana Delcy Eloina Rodríguez, digna y valiente Canciller de la República Bolivariana de Venezuela; hermana Carolina Cestari, jefa del gobierno de los pobres, jefa del Gobierno Popular del Distrito Capital; hermano Ernesto Villegas Poljak, periodista valiente, digno, amante de la verdad; ciudadano guerrero de los barrios de Caracas, Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal; ciudadano, hermano, guerrero, coordinador y jefe de los Clap, Freddy Bernal, condecorado hoy en este acto; Mayor General defensor con las armas de la Patria de la dignidad, la independencia y soberanía, José Adelino Ornelas Ferreira; Comandante de la Región Estratégica de la Defensa Integral (REDI) del Distrito Capital, General de División, defensor de la patria buena, de la patria grande, de la patria chavista, Carlos Alberto Martínez Stapulionis, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del Distrito Capital; excelentísimos señores embajadores invitados a este acto, excelentísimos directores y viceministros del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, directoras y directores de la Alcaldía de Caracas.

El 19 de abril, hoy, lo celebramos en la calle. Como sí la historia nos mostrara, que es más un estudio del futuro que del pasado, lo que estamos haciendo hoy es tomando la letra de la revolución de abril de 1810 y proyectándola al futuro, porque lo que nos estamos jugando hoy en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela es nuestro derecho al futuro o la posibilidad de no futuro, nuestro derecho a la patria o la posibilidad de no patria, de no matria, de no terruño, de no suelo, de no cielo, de no vida, lo que nos estamos jugando hoy es la paz, la paz de todas, la paz de todos.

Cada caraqueño, cada venezolano, que recorría desde muy temprano las calles de Caracas, y ya se notaba a la libertad caminando por todos los barrios, a la libertad y la alegría caminando por las calles, la gente bajó, pero bajó para defender a la Revolución.

La gente bajo al llamado del presidente Nicolás Maduro en una hora de amenaza de la patria, en una hora en la que aquellos que preferirían ver destruida, todo lo que conocemos como país, verla desmembrada, porque todo lo han atacado, todo lo han agredido.

Se lanzaron una brutal y feroz guerra económica creyendo que así podrían doblegar el espíritu indomable del pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela le respondió con una fórmula perfecta de organización popular, además una formula perfectamente humanista y cristiana que es la que pone el pan en la mesa de los venezolanos, me refiero a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Intentaron destruir nuestro espíritu, nuestra historia, nuestra verdadera noción, en el supuesto negado de que triunfaran ¿Qué historia vamos a contarle a nuestros hijos e hijas, a las generaciones por venir, si ellos quisieran borrar del mapa el ejemplo de nuestros libertadores, el ejemplo de lo que nos es más preciado, el ejemplo de lo que nos es más querido?

Son violentos, son feroces, son además personas sin límites en la ambición de poder y en la búsqueda de poder. Ayer y el domingo también nuestro presidente Nicolás Maduro lanzaba al mundo la denuncia del golpe de Estado en evolución amparado como siempre, allí cabe aquel chiste tragi-cómico, más trágico que cómico, del por qué no hay golpes de Estados en Estados Unidos de Norteamérica y la respuesta es por en EEUU no hay embajada norteamericana.

Detrás de estos cipayos, por supuesto en el futuro no necesitamos ver documento desclasificado solo bastará con ver el Comunicado del Departamento de Estado, emitido el día de ayer, detrás de estos cipayos está el del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el poder militar imperial, el poder industrial militar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Detrás de estos cipayos hay otros cipayos que están detrás de las figuras de secretarios generales, o de cancilleres, o de embajadores de países con problemas mucho más severos que los problemas que enfrenta Venezuela, de países con gobiernos que le han dado la espalda a sus pueblos, se atreven con el mayor desparpajo a hacer señalamientos y a agredir a la patria de Bolívar y de Chávez.

Esos cipayos que están aquí y ni siquiera saben, al menos el año pasado no lo sabían, el gobernador del estado Miranda ni siquiera sabía el año pasado que se celebraba el 19 de abril, yo humildemente le mandé un libro de historia de primaria de tercer grado y uno de cuarto grado para que allí leyera que cosa se celebra el 19 de abril, si no lo leyó no se preocupó, él se va a enterar que fue lo que sucedió el 19 de abril de 1810. Si no lo leyó que venga a ver ese pueblo llenando las calles, gritando independencia, gritando soberanía, gritando paz, gritando libertad. Si no lo entendió que se asome por la Avenida Bolívar hacia las 12:00 del mediodía, si no lo entendió que escuche la voz del pueblo de Venezuela que grita no toleraremos que la planta insolente del extranjero, utilizando las palabras de Cipriano Castro, perfore el sagrado suelo de la patria; no toleraremos que sea la violencia, que sea el terrorismo, quien se imponga en el devenir de la actividad política de Venezuela.

Hay dos frases de Chávez que nos acompaña siempre:

Cuando estaba, otra vez, la República asediada por la acción de los violentos que culminó en el golpe de Estado, del 11 de abril de 2002, Chavéz sacó el crucifijo y los llamó y les dijo “dentro de la constitución todo y fuera de la constitución nada”. Ellos insisten en todo lo que signifique extra constitucional que es lo mismo que decir que en todo lo que signifique atentar, afectar, la paz y la vida del pueblo de Venezuela, no solamente del pueblo chavista, del pueblo de Venezuela. Cerrarle las calles, colocar guayas asesinas, disparar contra niños que cometieron el “delito” que fue ser dignificado por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), los afecta a todos, es dolor de todas y es dolor de todos.

La otra frase de Chávez, en el marco de la campaña del año 2012, es una frase muy breve pero de un inmensa profundidad. Chávez dijo que nuestro primer objetivo histórico del Plan de la Patria, después de la victoria del 7 de octubre del 2012, sería la consolidación de la independencia Nacional y fueron premonitorias sus palabras, porque si algo hemos tenido que luchar y defender después de esa victoria del 7 de octubre de 2012 ha sido nuestra independencia, que es la vida misma de la Patria.

Aquí entre estas paredes los diputados de la revolución contra el imperio español le dieron el golpe funerario al declarar la independencia de Venezuela de la corona española, estamos hermanos y hermanas en libertad, en soberanía, en plena profundización de nuestra vocación por la paz y por la vida, aquí está Eliézer con nosotros. Felicito a todos y todas ustedes quienes recibieron esta condecoración porque se la merecen, porque ustedes son revolucionarios, porque ustedes son chavistas, porque ustedes son patriotas y porque ustedes son hermanos y hermanas de Eliézer Otaiza Castillo.

Aquí en estas paredes donde está la libertad, estamos también los que amamos la libertad americana, en estos momentos amenazada pero ya se empieza a vislumbrar la aurora de la noche larga neoliberal de los 70 y los 80 amaneció la Revolución Bolivariana y luego florecieron revoluciones por todo el continente. Esas revoluciones fueron amenazadas, pero esas son amenazas efímeras ya vemos al pueblo de Argentina, ya vemos al pueblo de Brasil, ya vemos al pueblo de México, al pueblo de Colombia, ya vemos al pueblo de américa toda levantarse contra la acción de gobiernos neoliberales que intentan retrocedernos a la época de oscuridad de la década de los 70 de la década de los 80.

Si quieren saber que se celebra el 19 de abril vengan acompáñenos hoy por las calles de Caracas, que también hoy vamos a hacer historia, que también hoy nuestro grito será el mismo grito del 19 de abril de 1810, que también hoy diremos como nuestro poeta Pereira “la muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada techo”. Hoy millones de pájaros en millones de techos, hoy millones de alegrías en millones de rostros, hoy millones ternuras para gritar palabras muy sencillas, palabras que aprendimos cuando niños, palabras que fueron nuestras primeras, además de mamá y de papá aprendimos a decir independencia, aprendimos a decir paz, aprendimos a decir amor, hoy millones de amores defenderán la patria por las calles de Caracas.

Muchas Gracias.