Reciben agrupaciones de Artex distinción “Cultura en Revolución”

En un ambiente cordial y emotivo, cumpliendo con las medias de protección e higiene contra la COVID-19, recibieron en acto celebrado este jueves, en el Centro Cultural El Tablao, la distinción “Cultura en Revolución”, que otorga el Sindicato de los trabajadores de la Cultura, 26 agrupaciones musicales representadas por las Agencias Musicalia y Clave Cubana de Artex.

El trabajo realizado a favor del pueblo, en medio de tensas situaciones de pandemia, agravadas por una crisis económica internacional y un bloqueo recrudecido, al que se sumaron también acciones de provocación por parte del enemigo de la revolución encaminadas de manera muy marcada en contra de la cultura cubana, su ministerio, sus directivos, sus instituciones y artistas, avalaron este reconocimiento que abarcó además de creatividad artística, acciones humanitarias, donaciones, actuaciones gratuitas y compromiso con el pueblo y su Revolución, por parte de los homenajeados.

Entre ellos, David Blanco y su grupo, quienes en fecha tan temprana a la pandemia como un 16 de marzo, realizaron el primer concierto online desde la sala de la casa del propio David, al que le siguieron los conciertos “Estamos contigo” protagonizados por todos los presentes en el acto, a través del Ministerio de Cultura, el Instituto cubano de la Música, el canal clave, Streming Cuba y más de 100 páginas de Facebook.

Dentro del listado, Haila, intérprete que visitó en varias ocasiones hogares de niños sin amparo filial y ofreció un concierto en redes, inolvidable. También, Osdalgia Lesmes, a la que hace solo unos días brindaba su arte en centros vacunales, y deleitó a sus seguidores de Facebook con la interpretación de El día que me quieras, desde un estudio hogareño.

Laritza Bacallao e Ivette Cepeda y el grupo Reflexión, fueron otras de las agrupaciones reconocidas, la primera recordamos que ofreció un concierto de excelencia desde casa y la segunda, estrenó el tema No me dejes ir, en unión de Patricio Amaro.

NG La Banda, Mónika Mesa y su máquina Perfecta, la orquesta Anacaona, Leonel Limonta y Azúcar Negra, así como Alexander Abreu y Havana de Primera, recibieron con esta distinción, el reconocimiento especial por las canciones dedicadas a los médicos cubanos quienes con su meritoria y humana labor, impactaron al pueblo cubano y a varios países del mundo.

Entre esos temas se encuentra, Galenos de NG LA BANDA, en la que José Luis Cortés hizo un solo de flauta magistral, Héroes del Bien creado por Yoel Domínguez e interpretado por Mónika, La esperanza, de Anacaona, De un día para otro de Limonta y Cuando te vuelva a ver, de Alexander.

Maykel Blanco, quien logró antes de la pandemia realizar en el 2020, el Festival de la Salsa, en la etapa evaluada, estrenó varios conciertos de ese importante evento y Cristian y Rey con su optimismo juvenil presentaron el concierto, “Los de siempre” y el disco, Sandunguéate, lograron divertir el alma de todo un país en confinamiento.

Bamboleo compartió en redes el concierto realizado en la Tropical por su aniversario 25, Pascual Cabreja y Tumbao Habana, promocionaron el tema de Campana a Campana.

El Noro sorprendió a todos con su disco El espejo, cada uno de ellos, al igual que Elito Revé y su Charangón, que comenzó el 2020 celebrando en redes el aniversario 65 de la orquesta e hizo la convocatoria de Baila en Cuba 2021 dedicado al Changüí y a su padre Elio Revé Matos, merecieron la distinción.

Manolito Simonet y su Trabuco, quienes hicieron una nueva versión del tema, Todavía no, uno de los clásicos de su repertorio y con su probado talento produjo el fonograma, Al son del caballero. Alianza Musical de Cuba, que resultó gran premio Cubadisco este año, fue uno de los condecorados.

Las restricciones que impuso la pandemia no impidieron que, Adalberto Álvarez, nuestro caballero del Son, hiciera un llamamiento e iniciara campaña mediática en la redes, abogando por la celebración del Día del Son, logrando este año su preciado anhelo, con un éxito incuestionable, acción que fue también reconocida.

De igual forma Pupy, que regaló varios temas al piano desde su casa y estrenó Deja la magia y Paulo FG quien compuso el tema Antiviral y mostró una nueva versión del antológico tema Qué vas a decir. Juan Guillermo (JG) que ultimó detalles para el estreno junto al Septeto santiaguero del tema Dame un traguito, homenajeando con ello a su padre, el comandante de la Revolución Juan Almeida, de la misma manera en que Yumurí demostró en el 2020, una vez más, sus cualidades interpretativas y de improvisación, en la conga No te metas, fueron distinguidos.

Se unen a ellos, David Álvarez y Juego de Manos, quienes conmovieron con su concierto en redes, Clandestinos y le regalaron al pueblo el disco Mamasongo, Emilio Morales y los nuevos amigos, alentaron con interpretaciones renovadoras en el jazz y la música popular bailable, Enrique Álvarez y Charanga Latina, con el concierto realizado en el teatro Karl Marx, subido a YouTube, logrando miles de likes. Y Charanga For Ever con el tema Dame Like, lograron un alto número de seguidores en Facebook.

En el acto presidido por Maria Elena Salgado, Viceministra de Cultura, Edilsa Vidal, integrante del secretariado del Sindicato de los trabajadores de la Cultura, Eladio Marrero, Presidente de Artex, Matilde Valdivieso, Gerente General de la Agencia Musicalia, Armando Escalona, Gerente General de la Agencia Clave Cubana, Luis Felipe Matos, Secretario General del Comité del Partido de Artex, y Marianela Dufflar, secretaria General de Buró Sindical de Artex, fueron valorados los esfuerzos realizados por cada una de las agrupaciones musicales presentes.

Acostumbradas al escenario, las grandes plazas, los centros culturales, las giras nacionales e internacionales, cambiaron de manera inmediata y positiva su cotidiana e intensa labor presencial, por un aislamiento necesario, que les hizo crecer y convertirse en hacedores de melodías, textos, armonías y versos que llenaron espacios vitales no solo para ellos como creadores, sino para el pueblo que les quiere, les sigue y les admira.

A su vez fue rememorado que durante el pasado año, Alexander Abreu, Haila, Osdalgia y Paulo FG, fueron víctimas de una sucia campaña mediática de manipulación y de odio contra intelectuales y artistas cubanos, concebida, dirigida y muy bien pagada desde los Estados Unidos, así como la respuesta rápida y comprometida de estos artistas, en apoyo a la Revolución y cultura cubana.