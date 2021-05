Cuando callan los aviones y las bombas israelíes, quedan miles de niños traumatizados

Los aviones y las bombas israelíes se callaron y la Franja de Gaza quedó en silencio, pero los 11 días de conflicto dejan a los niños del enclave traumatizados, expuestos nuevamente a la destrucción y al miedo a morir.

“Mi querida madre, estoy muy asustada. Si todos debemos morir, quiero que seamos enterradas en la misma tumba y quiero que sea en tus brazos”, escribió Zeina Dabus en un papelito que dejó debajo de la almohada de su madre mientras la fuerza aérea israelí atacaba su barrio en la ciudad de Gaza.

El testimonio de Zeina, entrevistada por AFP el día anterior al alto el fuego que el viernes puso fin al mortífero enfrentamiento entre Israel y Hamás, en el poder en Gaza, muestra a nivel infantil una realidad tan aterradora como difícil de comprender a esta edad.

“Bombardeaban todo el tiempo al lado de nuestra casa, todas las calles”, cuenta Zeina. “Tenía miedo a morir”, dice cuando explica porque escribió el mensaje para su madre.

Este enfrentamiento, que comenzó el 10 de mayo, dejó 248 palestinos muertos en Gaza, incluidos 66 niños, según las autoridades palestinas.

En Israel, los cohetes disparados desde la Franja de Gaza mataron a 12 personas, entre ellas un niño y una adolescente, indicó la policía israelí.

En Gaza, donde la tasa de natalidad se encuentra entre las más altas del mundo, la mitad de los dos millones de habitantes tienen menos de 18 años, según la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

“Toda una generación asolada por repetidos conflictos”, lamenta el abuelo de Zeina, Said Dabus, que vive bajo el mismo techo.

Según la oenegé Save the Children, esta exposición repetida a la violencia afecta gravemente la salud mental de los más jóvenes.

“Los niños sufren crisis de terror, sufren la falta de sueño, muestran signos psíquicos preocupantes, como temblores, y vuelven a orinarse en la cama”, advierte la oenegé especializada en protección infantil.

Maisa Abu Al-Awf, de 22 años, cuenta como intentaba calmar el pánico de su hermano Ahmad, de dos años, después de que un ataque destruyera su casa y matara a parte de su familia en el barrio de Al-Rimal de Gaza.

“En cada explosión gritaba y lloraba”, recuerda. Maisa le decía: “No te preocupes, es solo un globo que se ha reventado”.

Los cuerpos de 42 personas, incluidas 10 mujeres y ocho niños, fueron encontrados bajo los escombros del edificio.

Su hermana Maram, de siete años, sobrevivió, pero murieron otras dos. “Estaba bajo las piedras, llamé a mamá para pedir ayuda”, cuenta.

Desde los primeros días del conflicto, el Centro Comunitario de Salud Mental de Gaza (GCMHP) publicó en Facebook un mensaje para los padres, instándolos a que intentaran distraerlos jugando o dibujando, hablándoles e incluso rezando.

Ningún estudio ha podido cuantificar el alcance del trauma o el trastorno de estrés postraumático sufrido en los últimos años por los niños de Gaza.

Pero el centro especializado dice que recibe cientos de nuevos pacientes menores cada mes.

La exposición a “una conmoción violenta” da lugar frecuentemente a “una violencia comportamental”, explica Mohamed Abu Sabeh, psicólogo del centro.

“Las guerras han sembrado esa violencia en el hogar y en la escuela”, apunta Sabeh y estos problemas de salud mental, con posibles consecuencias sobre el desarrollo en la edad adulta, afectan a “un número catastrófico de niños”.

‘We grew up under the bombing’

A Palestinian girl from #Gaza shares her experience of the Israeli bombardment of Gaza after returning to her home - destroyed by the bombing - and after the ceasefire was announced between #Israel and Hamas pic.twitter.com/QY4K7z20hm

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 24, 2021