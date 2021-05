Conmebol anuncia que Colombia no será sede de la Copa América 2021

Figuras públicas, intelectuales, políticos, incluso los hinchas de equipos locales aprueban hoy el rechazo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a una solicitud de Colombia para aplazar la Copa América 2021.

La Conmebol decidió retirar los partidos programados, incluida la final de este país, una de las sedes junto a Argentina, y aseguró que los relocalizará.

"Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre", señaló el organismo.

Desde el 28 de abril Colombia vive un estallido social con multitudinarias protestas contra el gobierno de Iván Duque.

"Si este Gobierno pretendía tapar sus atrocidades con una Copa América, le quedó difícil, Colombia ya no será sede y este Gobierno se sigue quedando sin oxígeno", escribió en Twitter la senadora del partido Comunes Griselda Lobos.

Asimismo, el representante a la cámara del Congreso por ese mismo partido Sergio Marín señaló que esta decisión es otro triunfo de las inmensas movilizaciones.

Ya no podrán tapar con goles, los muertos, los desaparecidos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública en el contexto del paro nacional, recalcó.

Para el comunicador Julián Enrique Gómez se trata de un logro de los jóvenes en el país suramericano donde hay un amplio gusto por este deporte.

"Sin justicia no hay fútbol, no hay país, no hay democracia, no hay nada", destacó en su cuenta en Twitter.

La ciudadanía asegura que, gracias al paro nacional, los colombianos lograron evitar la celebración aquí del principal torneo internacional oficial de fútbol en América; archivar la reforma de Salud y retirar el proyecto de ley de reforma tributaria.

Además, obligaron a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, entre otros triunfos.

(Con información de Prensa Latina)