José Peláez: tendremos un ciclismo más poderoso en América

Un cubano dirige hace 30 años los destinos del ciclismo en América a través de la Confederación Panamericana (COPACI) y lo seguirá haciendo hasta el 2025, tras ser reelegido en el Congreso de la entidad, realizado de manera virtual este 19 de marzo, desde Aigle, Suiza, sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Su nombre y apellido son quizás de los más comunes en este archipiélago, José Manuel Peláez; y su forma de ser, a pesar de todos los cargos que ostenta, nunca ha sido pomposa ni ficticia. Todo lo contrario, es quizás de los dirigentes más sencillos y afables del deporte cubano y continental, con un peculiar carisma para las entrevistas.

El también Vicepresidente de la UCI, vicetitular del Comité Olímpico Cubano, fundador de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, Presidente de la Federación Cubana de Ciclismo, entre otras altas responsabilidades, nada hay más importante en su vida que la consagración a uno de los deportes más espectaculares y emocionantes del mundo.

A solo horas de concluido el cónclave continental y antes de tomar el avión de regreso a La Habana, Peláez aceptó conversar sobre varios temas. Tras la felicitación por el apoyo recibido (29 votos a favor de las 43 delegaciones con derecho al voto), le lanzamos nuestras interrogantes.

¿Qué caracterizó el último período (2017-2021) en la Confederación Panamericana de Ciclismo? ¿Cuánto avanzó? ¿Qué proyectos, eventos o ideas son necesarios resaltar hoy?

“Como en el resto de las demás etapas o cuatrienios, nuestro interés fundamental fue trabajar con nuestras 44 federaciones afiliadas a la UCI y cinco federaciones que son miembros asociados, pero están dentro de nuestro territorio geográfico y participan en los torneos del Caribe y panamericanos.

“También desarrollamos el calendario de los campeonatos panamericanos que teníamos previsto en las diferentes modalidades: pista, ruta, BMX, y mountain bike. En esa etapa sucedieron dos acontecimientos naturales, dos huracanes, que afectaron tremendamente a las regiones del Caribe, con el destrozo de muchas cosas.

“Por eso en nuestra primera reunión del Comité Director en el 2017 le propusimos al Comité Director de la UCI y al Presidente de la UCI, David Lappartient, realizar una ayuda a las 13 pequeñas islas del Caribe mediante los fondos del programa de Solidaridad Olímpico. Esa ayuda ascendió aproximadamente a 115 mil dólares, los cuales permitieron recomenzar la actividad del ciclismo en esos países.

“En sentido general nuestras actividades principales se centraron además en trabajar muy unido a las diferentes entidades regionales del deporte como son Panam Sports, Centro Caribe Sports, ODEBO, Organización Deportiva Sudamericana y Union Sudamericana. En todas esas regiones se celebraron Juegos múltiples y estuvo nuestro apoyo. Asimismo, se aprobó la nueva Constitución de la COPACI y se logró la construcción de nuevos velódromos como el de Cochabamba en Bolivia, donde se implantó récord del mundo de los 4000 metros persecución individual.

“En estos 4 años hemos tenido en nuestra región campeones del mundo, campeones de Copa del Mundo, campeones panamericanos, inclusive miembros de la Comisión de Atletas de Panam Sports como Mariana Pajón, doble medallista olímpica y muchos otros campeones. Y eso nos hace sentirnos satisfechos, pero inconformes todavía, porque sabemos que hay reservas en las federaciones nacionales”.

La COVID-19 limita aún la organización de muchos eventos, pero poco a poco se recupera el deporte mundial y el ciclismo. ¿Cómo lo va siendo la COPACI? ¿Qué enseñanzas dejó esta pandemia para esta disciplina?

“Esta pandemia ha traído graves consecuencias no solo al continente americano sino al resto de los continentes afiliados a la UCI. En el caso específico de América solo pudimos realizar en el mes de enero del 2020 el Tour de San Juan y en febrero la Vuelta a Colombia. Ahí recesaron las competencias, pues en marzo se dispararon los casos de contagiados y muchos países cerraron fronteras.

“La indicación de la UCI fue respetar las decisiones de cada gobierno del país y sobre todo de los ministerios de salud y los protocolos sanitarios que se establecieron para la práctica del deporte y la celebración de competencias. Hubo algunos países que autorizaron la práctica del deporte individual y al aire libre, pero no de las competencias.

“La COPACI en una primera etapa se dedicó a mantener la motivación de los atletas a través de nuestras redes sociales, y paralelo a eso desarrollamos el ciclismo electrónico (e-ciclyng) y se hicieron una buena cantidad de eventos de esta modalidad en países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México y Argentina, donde tenían rodillos inteligentes y otros medios.

“Hacia octubre se comenzaron a autorizar en algunos países la posibilidad de organizar eventos y ahí estuvo la Vuelta a Guatemala, que cumplía su 60 aniversario y tuvo una participación y organización muy buena. También se realizaron el campeonato centroamericano de ruta en Panamá y la Vuelta al Táchira en enero en Venezuela.

“Ahora hay una nueva oleada o repunte del virus y por tanto ha limitado de nuevo las competencias. En Europa ha pasado lo mismo, incluso carreras importantes han sido suspendidas o aplazadas. Estamos todos a la espera de lo que pueda pasar con las vacunas y la disminución de casos en cada país”.

Después de 30 años al frente de la COPACI, usted lanzó su candidatura a a la reelección y hoy acaba de ganar con una campaña que tiene como slogan: Más Ciclismo, Mayor Comunicación, Mejor Gobernanza. ¿Qué novedad avizora para esa nueva etapa de trabajo de salir electo?

“Cuando hablaba de Más Ciclismo en la campaña me refiero a desarrollar más el deporte en cada una de nuestras federaciones nacionales, con un calendario nacional, luego regional, que permita intercambiar las competencias entre los países más cercanos con invitaciones a países fuera de esas regiones.

“Más ciclismo es también aumentar más la práctica de nuestro deporte, fortalecer la igualdad de género dentro del deporte; aumentar las becas en el Centro Mundial de Ciclismo, incorporar más nombres a equipos profesionales pro tour y dar un salto competitivo en las modalidades de BMX Racing, BMX freestyle, Ciclocross, Mountain Bike, e-cycling.

“Finalmente Más Ciclismo es también la lucha por concretar un Centro Continental de Entrenamiento; proseguir con más fuerza los cursos de capacitación para entrenadores y comisarios; continuar desarrollando el paraciclismo; y apoyar proyectos nacionales y continentales como parte del programa de Solidaridad de la UCI.

“Todo eso ya lo vemos en zonas como el Caribe, donde el nivel del deporte aumenta año por año. Si tenemos en cuenta el ciclismo del Caribe diez años atrás, hoy es muy diferente. Los atletas son más jóvenes, los grupos de competencia son más grandes, se corre a mayor velocidad, y algo que nos llena de satisfacción es que esas islas del Caribe han logrado tener tres atletas en equipos del World Tour: la cubana Arlenis Sierra, la trinitaria Teniel Campebl y el caso del puertorriqueño Abner González.

«Otro novedad será la continua y perenne lucha por la Igualdad de género, tal y como lo está haciendo el Comité Olímpicos Internacional (COI y la UCI.

“Dentro de las propuestas sobresale también la creación de la plaza de una directora general del deporte que radicará en la sede de las oficinas de Panam Sports en Miami. Seremos la primera confederación panamericana con esta cercanía a Panam Sports y de esa forma mantendremos una mejor comunicación con países de habla inglesa, y que le sea mucho más fácil el acceso a esa oficina en Miami”.

Un tema imprescindible en estos tiempos es la lucha contra el dopaje, más allá de las pruebas para detectar a los tramposos se habla mucho de cursos, charlas y seminarios para atletas y entrenadores. ¿Qué opinión le merece la lucha que ha llevado la COPACI en su radio de acción?

“Para nosotros siempre ha estado muy claro que el juego limpio es sumamente importante. Es la imagen del atleta, de su federación nacional, de su país y de nuestro deporte y de nuestra Federación Internacional. Se ha lanzado un programa de lucha contra el dopaje que compone controles sorpresivos y en competencia, así como programas de carácter educativo, pues a veces existen casos positivos por temas de desconocimiento, pero el hecho de desconocer una sustancia prohibida no te libera de la responsabilidad de ser sancionado”.

En las redes sociales ha recibido mucho apoyo a su campaña, pero también ha comenzado a contar muchas vivencias personales y como dirigente. ¿Cómo convive José Peláez con tanta historia y fama sin renunciar a la sencillez, a la transparencia, a trabajar como si fuera el primer día?

“Desde la niñez y la adolescencia siempre he pensado que lo primero que debe hacer cualquier ser humano es tener presente su formación familiar y no olvidar las raíces de donde parte. Las ocupaciones que se ocupan, a veces por poco plazo, otras por muchos años como el mío, son algo transitorio en nuestras vidas.

“Nunca podría cambiar mi forma de ser por el hecho de ostentar un cargo, que debido a mi trabajo he ido alcanzando. Disfruto cuando estamos organizando unos juegos múltiples, cuando se están desarrollando, incluso cuando finalizan. Me gusta participar en la construcción de las instalaciones y velar porque sean excelentes y reúnan todas las condiciones para los corredores.

“Me gusta durante el evento no estar sentado en una grada, sino sentirme entre los atletas en la pista y en los momentos que premio disfrutar con ellos sus premios. Eso es algo q me hace sentirme realizado. Así he sido y así seré. No voy a cambiar. Así me moriré. Voy a seguir siendo el mismo. Los que me conocen hace 20, 30 años saben que no he cambiado.

Finalmente, algún mensaje para quienes estuvieron pendientes de su campaña y votaron por usted en el Congreso, en especial los caribeños, a los que pertenece geográficamente Cuba.

“Solo darle las gracias a todas las federaciones nacionales que votaron por mi propuesta. Este será mi último periodo de trabajo. Es un placer seguir trabajando con ellos y tras ser reelecto solo me resta desearle a todas las federaciones nacionales que continúen con la unidad que hemos logrado en la COPACI. Esta familiaridad entre las federaciones. Y aumentar la motivación de los atletas para nuevos triunfos. Solo les recuerdo una idea: En la unidad está la fuerza. Tendremos un ciclismo más poderoso en América”.

