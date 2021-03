Vale-No vale: Teletrabajo, burocracia y autoabastecimiento

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

José Luis dijo:

Vale: Que se indique el teletrabajo y el trabajo a distancia como una medida para evitar o minimizar el riesgo al contagio.

No vale: Que administraciones sigan reacias a implementarlas aquí en Pinar del Río, con el índice de contagio que presenta.

FJGL dijo:

No vale: peloteo o burocracia. Tuve necesidad de viajar para llevar medicinas y alimentos a dos ancianos de 85 y 87 años, que viven solos en Artemisa, los padres de mi esposa y yo vivimos en Centro Habana. Me dirigí a la oficina de transporte que estaba en Zanja para solicitar la carta y de allí me mandaron para El Palermo” en Industria y San Miguel, allí le dijeron que no podían dar el permiso porque aunque ella es de Centro Habana, yo tengo dirección de La Lisa, que fuéramos al Departamento Provincial de Transporte a ver si podía resolver o a La Lisa.

Fuimos al dpto Provincial y nos dijeron que allí ya no estaban dando dichos permisos y que no sabían porque no se lo habían dado a ella si llevaba los datos del chofer (yo, su esposo). Tuvimos que parar en la Lisa y ahora debemos volver en 72 horas para ver si aprobaron nuestra solicitud. Realmente queremos eliminar burocratismos y además, evitar el desplazamiento de las personas entre municipios para frenar la COVID-19; hay medidas que dejan mucho que desear aún y no cumplen los objetivos propuestos. Sin más comentarios...

pepeantonio dijo:

Vale: Posibilidad de pago de servicios básicos y otros por Transfermovil.

No vale: Las facturas de gas manufacturado, de enero y febrero, en El Canal, Cerro, no han sido entregadas, no se pueden consultar en Transfermovil, seguro vendrán a cobrarlas al mismo tiempo y además de pagar el servicio sufriremos la ineficacia empresarial.

Rolando dijo:

Vale: que los municipios tienen que autoabastecerse y producir.

NO VALE: que en sagua de Tanamo, un municipio agrícola netamente no existan viandas ,granos, hortalizas, frutas, vegetales y proteína animal en mercados y placita, y no se aprecia ninguna intención en revertir la actual situación.