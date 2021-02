Ensalada matemática cumpleañera y homenaje al amor con amor

En esta semana hay cumpleaños en el ambiente, y es por eso que en esta ensalada matemática, aparece un vegetal asociado a un onomástico. El primero de los componentes de la ensalada es fácil de digerir, al igual que el segundo, pero al tercero hay que masticarlo bien. Y para balancear un homenaje retroactivo al amor y con amor por el 14 de febrero.

I

La suma de dos números naturales diferentes es igual al doble del primer número. Determine el valor de cada número Hallar el número que falta en esta secuencia: 9; 14; 21; 30; 41; ¿? Un matemático le pregunta a su amigo cuántos años cumplirá próximamente. El amigo, que también entiende de números, le responde:

Bien sabes que no soy centenario. Cumpliré 6 años más que los tuyos, y 36 menos que los de tu hijo, el abogado. Las tres edades en juego son números primos, y la suma de ellas más 2 es también un número primo. Ah, para que no me digas que hay más de una respuesta, en las tres edades hay un dígito que aparece tres veces.

¿Cuántos años cumplirá el amigo del matemático?

Fundamenta tus respuestas.

Ayer domingo 14 de febrero, fue el día del amor y la amistad. Vamos con dos, de conocimiento y creatividad.

II

Los invito a buscar en sus recuerdos o vivencias, a quienes fueron o son ejemplo de amor entre sí, y a la Matemática, en Cuba.

Voy a mencionar tres parejas en las que tengo la dicha de ser testigo.

Robertina Maqueira (fallecida) y Luis J. Davidson (fallecido)

Celia Rizo (vive) y Luis Campistrous (fallecido)

Concepción Valdés (vive) y Carlos Sánchez (vive)

Espero por la pareja que conozcas. Podría, uno de ellos, ser de Ciencia de la Computación. Y si puedes decir algo sobre la pareja, mucho mejor.

En mi respuesta del jueves 18, diré algo sobre las parejas que cité.

III

1. Completa estas diez expresiones literarias que tienen al amor o la amistad como protagonista

El amor es la fuerza _____________________________________

Solo el amor ____________________________________________

El amor no lo __________________________

Amor es el __________________________________

El amor y el interés ___________________________________________

Si dicen que de un joyero, escoja la joya mejor, _____________________________

Si el amor hace sentir _____________________________________________

Amor con ____________________________

De marcha atrás a ______, puedes llegar al amor

Los revolucionarios ____________________, por grandes sentimientos de amor,

2. Crea una expresión literaria en que la palabra amor sea la protagonista.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!