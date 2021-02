Respuesta a “Matemática con chicharito amarillo y creatividad literaria”

Una vez más el Maestro Eladio colabora con un acertijo que motiva una participación excelente, y que lleva su discusión correspondiente; y la creatividad literaria que además le abre la puerta a los alérgicos a la Matemática, ha tenido respuestas ingeniosas y con buen humor.

Vamos por parte.

I

Chicharito amarillo

Tenemos un número natural de tres dígitos ABC en el cual A, B y C son cada uno de los dígitos. El número de dos dígitos AB menos la suma de sus dígitos A+B, es igual a 81. La suma de los dos dígitos del número BC sumada a 7 es igual a 11. El dígito B, es impar y desigual a cero. El último dígito del número ABC, es decir, C, es igualmente impar, desigual a cero y menor que A. La diferencia B-C es positiva. ¿Cuál es el número ABC?

Respuesta:

Esta es la respuesta metódica y exhaustiva del maestro Eladio

10A+B-(A+B)=81; 10A+B-A-B=9A=81; A=9

Tomemos todas las posibilidades del número AB teniendo en cuenta que B es impar:

91 (B=1), 93 (B=3), 95 (B=5), 97 (B=7), 99 (B=9)

Si B+C+7=11, entonces:

B+C=4

Por otra parte:

C<9 (impar) C=7 ó C=5 ó C=3 ó C=1

De modo que las únicas posibilidades son: B=1 y C=3 ó B=3 y C=1.

Entonces, B=3 y C=1 dado que B-C>0

El número es 931.

Varios de ustedes realizaron una fundamentación similar, con la respuesta correcta. Otros fueron más detallados y otros más condensados. Los felicitamos a todos.

Me alegra comprobar que un estudiante de sexto año de medicina esté participando. Un buen médico debe dominar la Matemática. Su apellido es de allende los mares: Christian Kniazhechenko.

Me alegra también que el joven talento Alvy haya respondido con su rigor acostumbrado, un problema tan fácil para él.

El amigo José Antonio hizo esta interesante observación

Hay dos observaciones, una amable y la otra ácida, que argumentan que hay datos innecesarios para llegar a la respuesta correcta.

Ly dijo: Saludos Profe

Bueno, me parece que sin las dos últimas oraciones del párrafo que dieron muchas pistas se resuelve bien el problema...

Newt Scamander dijo:

Cabe destacar que este ejercicio está plagado de datos innecesarios en su planteamiento.

Dejo esta discusión, para el intercambio en esta respuesta. A lo mejor el Maestro Eladio de anima a participar, como creador del acertijo. ¿Habrá datos innecesarios?

II

Hay expresiones populares en que se usan conceptos contrapuestos, y que reflejan un grado superlativo de obstinación.

Tienen la siguiente forma general “Me da lo mismo ____________________, que _________________.

Voy a poner un par de ejemplo a manera de pie forzado, para que recrees o inventes los tuyos. Sin groserías ni ofensas.

Adelante con los tuyos, con creatividad y buen humor.

Respuesta:

A continuación compartiré algunos de los más conocidos y sobre todo novedosos. Ya ustedes se reconocerán y me dirán si me comí alguno bueno.

Los más conocidos

Me da lo mismo ocho, que ochenta.

Me da lo mismo 8 que 88

Me da lo mismo pito que flauta

Me da lo mismo Juana, que la hermana.

Los más novedosos y algunos inventados

Me da lo mismo planchar un huevo que freír un calzoncillo (pantalón)

Me da lo mismo, "untármelo" que "comérmelo"

Me da lo mismo palo que rumba.

Me da lo mismo pollo que pescao.

Me da lo mismo darle una puñalá a un zapato que betún a un puerco

Me da lo mismo darle betún a un puerco, que freír un zapato.

Me da lo mismo ser el muerto que el enterrador

Me da lo mismo CUC que MLC; al final vienen enjabonadas conmigo...firma: CUP

Me da lo mismo pasarme el peine caliente .Que hacerme la keratina

Me da lo mismo la novela que los muñes: Lo importante es quedarme en casa...

Me da lo mismo el hipoclorito que el gel antibacterial...

Me da lo mismo por Facebook que por teléfono: Lo que me interesa es enterarme del chisme...

Hay a quien le da lo mismo que la cola sea para pollo que para cigarros: Lo que no pueden es estar tranquilos en su casa...

Me da lo mismo un número natural que un número complejo.

Me da lo mismo escalar el monte Everest que adentrarme en la fosa de las Marianas.

Me da lo mismo un inhibidor enzimático que un catalizador biológico.

Me da lo mismo un gas noble que un halógeno.

Me da lo mismo ser el muerto, que el chofer de la ambulancia.

Y si esa no es la repuesta, ¡por favor! Después de una exasperante cola en el cajero, me da lo mismo la Biblia que el Kama Sutra.

Me da lo mismo chicharito amarillo que chicharito verde brillante, la cuestión es que sirva para potaje.

Me da lo mismo un velorio que una piñata"

Me da lo mismo si un hombre viene de la prisión de Sing Sing o de Harvard. Estamos contratando a un hombre, no a su historia". Frase de Malcolm Forbes, hijo del fundador de Forbes Magazine.

Me da lo mismo el combo de Franco Laganá que el de Tuenvio, pero prefiero el de Franco, al menos es más capturable

Me da lo mismo Tesla que Hawking

Me da lo mismo una multa que una recarga

Me da lo mismo una cola que un tuenvio

Por recordar a mi padre, diré como él:

Me da lo mismo morir del beso de una mujer, que de la patada de una yegua.

Un tema muy a tono con nuestra situación social.: Me da lo mismo FPP2 que N95

Me da lo mismo pan de molde que pan de azúcar

Me da lo mismo un 8 complejo que un 8 simple

Me da lo mismo un cateto que una hipotenusa

Me da lo mismo un trago doble que sencillo

Y terminando, comparto etas décimas que mucho vamos a disfrutar

RARJ dijo:

Y en otro escribió esto que está genial:

“ME DA” Y “NO ME DA” LO MISMO

-1-

ME DA lo mismo que el diente

Sea de oro que de ajo,

El descanso que el trabajo,

El vino que el aguardiente.

Café frío que caliente,

Una rata que un león,

Un párrafo que un renglón,

Un carro que una carriola,

Una Tienda que una cola

Y un piano que un acordeón.

-2-

A mí lo mismo ME DA

Un matorral que un camino,

Un potro que un gallo fino,

El mambo que el chachachá.

Una silla que un sofá,

El futbol que la pelota,

Un mocasín que una bota,

Un cuento que una novela,

El agua que la candela

Y el jugo que la compota.

-3-

Pero NO ME DA lo mismo

Un buitre que un tocororo,

El cinismo que el decoro,

La grosería que el lirismo.

La ingratitud que el civismo,

Lo falso que la razón,

La desunión que la unión,

Lo desleal que lo fiel

Y menos que menos ser

Colonia antes que Nación.