Desde hoy, Cuba reduce vuelos comerciales e implementa aislamiento institucional para viajeros

A partir de este sábado, 6 de febrero, Cuba implementa el aislamiento institucional a todos los viajeros internacionales. La medida busca enfrentar la compleja situación epidemiológica del país, pues muchos de los actuales controles de focos están relacionados con visitantes.

De este modo, a los turistas, empresarios, técnicos y cooperantes extranjeros, así como el personal diplomático extranjero acreditado en Cuba, la prensa extranjera acreditada y las delegaciones oficiales que se aprueben recibir en el período, se aplicarán los protocolos aprobados por los ministerios de Salud Pública, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y el de Relaciones Exteriores.

En tanto, los colaboradores de la Salud y del resto de los Organismos de la Administración Central del Estado serán aislados en las capacidades creadas en La Habana y Matanzas, cumpliendo los requisitos establecidos. Los estudiantes y becarios extranjeros serán aislados en las instituciones designadas para este fin por el MINSAP y el MES.

Los cubanos residentes cumplirán el aislamiento en centros habilitados en las provincias, que serán libres de costo. Tampoco deberán pagar el transporte hacia el centro y el de regreso a su residencia una vez culminado el aislamiento.

Mientras, los extranjeros y cubanos no residentes que arriben al país serán aislados en instalaciones hoteleras designadas en cada territorio, y serán los viajeros quienes asuman los costos de estancia y transportación.

Respecto a las nuevas medidas, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap),insistió en que los protocolos aprobados no fueron cumplidos, pues no se trata solo que hayan venido viajeros enfermos, sino que no siempre se cumplió el aislamiento necesario hasta tanto estuviera el resultado del PCR.

También a partir de las 00 horas de este 6 de febrero entra en vigor una nueva reducción a las frecuencias actuales de vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, República Dominicana, a los que se incorporan Jamaica y Colombia.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica nacional, regional e internacional y la necesidad de aplicar nuevas medidas para contener la propagación de casos de COVID-19, se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias a Nicaragua, Guyana, Trinidad & Tobago, Surinam y se suspenden las frecuencias a Haití.

Se autorizará el arribo de vuelos sin pasajeros únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior.