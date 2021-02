¿Qué medidas adopta La Habana para enfrentar la COVID-19? (+ Video)

En el tema de la asistencia médica, el gobernador de La Habana dijo que se determinó ingresar en salas de atención a pacientes de alto riesgo a los casos confirmados o sospechosos y a aquellos en los que se ha perdido oportunidad de ingreso, con grandes probabilidades de complicaciones en las siguientes 24-48 horas en unidades de atención al grave.

“Nosotros, inmediatamente que tengamos un paciente, ya sea sospechoso o confirmado, pero con comorbilidades, planteamos aplicar el tratamiento para que ese paciente no pase a un estadio superior de complicaciones”.

Se decidió, además, incrementar el control de la calidad en la toma de muestras por equipos de supervisión y control del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, como otra medida para reforzar la correcta toma de muestras.

También se tomarán muestras para estudio de PCR-RT a los pacientes confirmados al quinto día de su evolución, y, de ser positivas, se repetirán los estudios cada 48 horas hasta que tengan resultado negativo.

“Eso ya tiene un impacto favorable, a partir de su aplicación, influyendo en el incremento de las altas hospitalarias. Porque son pacientes que ingresan, se les aplica el tratamiento e inmediatamente negativizan la enfermedad, y son camas que nosotros podemos aprovechar en la institución hospitalaria. Es por eso que hoy egresaron más de 400 pacientes por esa vía.

“Lo decíamos, el mayor hospital que nosotros tenemos es la posibilidad de tomar la muestra oportuna e inmediatamente tener el resultado. Por supuesto, si logramos egresar de nuestras instituciones hospitalarias a alrededor de 400 pacientes diarios, logramos un flujo oportuno a la hora de los ingresos y las personas no tienen que esperar por camas para hospitalización”.

Relacionado con lo anterior, se determinó mantener el estricto control del procesamiento de los PCR, según prioridades establecidas. “El director provincial explicará todo lo que se ha decidido al respecto, fundamentalmente con los estudios evolutivos de casos confirmados, sospechosos, controles de foco, contactos del quinto día, vigilancia de viajeros y viajeros que saldrán del país”.

Además, insistir en trasladar oportunamente a los enfermos desde y hasta los centros de aislamiento y hospitales en correspondencia con los resultados del PCR y el periodo de activación de la cama. “Aquí está la oportunidad, el flujo oportuno del que hablamos antes”.

Los directivos de las unidades asistenciales deben mantener estricta vigilancia sobre la evaluación que se realiza diariamente a los pacientes positivos en cada centro de hospitalización.

“Hay que evitar que se enfermen los profesionales de la salud en las instituciones hospitalarias. Todo lo que hagamos es insuficiente en materia de protección para lograr ese objetivo. Ha sido una de las debilidades que hemos tenido en las últimas semanas y se están tomando medidas enérgicas para que no se enfermen nuestros profesionales en las instituciones”, subrayó García Zapata.

Otras medidas implican controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos de la enfermedad, y reforzar las unidades de cuidados intensivos e intermedios con especialistas médicos y de enfermería.

“Estamos potenciando todas las terapias intensivas y se están incrementando las capacidades que tenemos en terapia. Nosotros teníamos 123 capacidades en terapia y las hemos llevado hasta 150. Potenciarlas con el equipamiento y también con el personal médico que debe permanecer en ellas, que es imprescindible por el trabajo que realiza”.

Se decidió, además, crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales.

En lo relativo a la estrategia en la atención primaria de salud, “el presidente del CDP está presidiendo un recorrido en el que lo acompañamos por todos los municipios, precisando estos elementos”, informó el gobernador.

“Porque si falla la atención primaria, falló todo. Es una de las debilidades que nosotros observamos a partir de este rebrote y hemos ido al fortalecimiento del trabajo que allí debe realizarse”.

Para ello, se reforzó con estudiantes de ciencias médicas la pesquisa activa, con énfasis en la población vulnerable en los consultorios del médico de familia. “Estamos exigiendo que todos los días se pesquisen los lugares vulnerables, los centros de trabajo…

“Recordemos que en la etapa anterior la pandemia iba de los grandes centros para la comunidad. Ahora está yendo de la comunidad a los centros, y tenemos muchos centros de trabajo con casos positivos. Eso no es bueno, por la dispersión que tenemos a partir de ese comportamiento.

“Porque aquí en La Habana, a diferencia de otras provincias, podemos tener en un centro a trabajadores de los 15 municipios de la provincia. Entonces, se nos complejiza la situación. Por tanto, hay que ser responsables en el manejo que hagamos en cada centro de trabajo, pero también en la comunidad a partir del control de foco que hagamos”.

En función de todo esto, se ha establecido un inicio precoz de los protocolos de tratamiento a los sospechosos de alto riesgo e iniciar el tratamiento para COVID-19 tan pronto lleguen a los centros, precisó.

Es necesario también incrementar la oportunidad de los controles de foco.

“En la etapa anterior, nosotros trabajamos muy bien los eventos y los controles de foco. Ahora tenemos más de 1 000 controles de foco, y un control de foco puede ser en una vivienda: si no nos concientizamos, si no comprendemos que estamos dentro de un control de foco y debemos esperar el resultado del PCR al quinto día, si violamos los protocolos establecidos y salimos a la calle o dejamos que alguien entre, no paramos la transmisión.

“Todo el que esté dentro de un control de foco tiene que ser consecuente con el protocolo establecido. Así podemos reforzar el trabajo que están haciendo los compañeros de Salud Pública. Igual debe ser en los centros de trabajo, los directivos y trabajadores tienen que ser consecuentes también allí.

“Si tenemos casos positivos en un centro de trabajo, hay que ver inmediatamente los contactos y aislarlos en su vivienda esperando los resultados del PCR, no andar de aquí para allá, o haciendo colas. Hay que aislarse. Ese es el elemento primario para cortar la transmisión. Y el pueblo de La Habana, como lo hizo anteriormente, debe hacerlo otra vez. Ese es el llamado.

“Y que en cada control de foco se actúe responsablemente y veremos cómo, en un tiempo mínimo, comenzaremos a cerrarlos todos, y en la medida en que se cierren comenzará la epidemia a ceder.

“Por eso llamamos la atención sobre esto y solicitamos que tanto en los centros de trabajo como en los barrios y comunidades donde hoy tenemos controles de foco, actuemos según los protocolos establecidos”, señaló el gobernador de la capital.