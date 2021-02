Respuesta a “La Matemática como fuente virtuosa de la amistad con el número seis”

La amistad con su fuerza natural ha servido de pivote para muy buenas respuestas, y demostraciones de creatividad numérica y literaria. Gracias al amigo profesor Ariel NM por haber respondido a mi pedido, estoy seguro que el maestro RARJ se sentirá feliz. Ya veremos qué nos dice el camarada seis. Vamos por parte.

I

Se dice que hay amigos para trabajar T. Amigos para fiestas F; y amigos de verdad V

En la Teoría Matemática de Conjuntos; teniendo en cuenta su intersección ∩ podemos tener estos tipos de conjuntos.

Conjuntos disjuntos: su intersección es el conjunto nulo o vacío Φ. No hay elementos comunes entre ellos.

Conjuntos solapados: su intersección es un nuevo conjunto que tiene todos los elementos comunes de los tres conjuntos.

Conjuntos incluidos: su intersección coincide con el conjunto menor

Y comenzamos con el 6. Responda estas seis preguntas. Al decir promedio nos referimos al comportamiento más abundante.

Respuestas:

Como ustedes advirtieron, no se trata de respuestas cerradas, lo que intenté es que se pensara en las relaciones de estos conjuntos, que varían en dependencia de las vivencias y valores humanos de cada cual.

1. ¿Podrá un trabajador promedio, tener sus tres conjuntos T; F y V disjuntos?

Respuesta: Aunque teóricamente puede suceder, a probabilidad es casi cero.

Concuerdo con Fernan en definir a la Universidad como una excelente fábrica de amigos.

2. ¿Podrá un trabajador promedio tener alguno de estos tres conjuntos vacíos?

Respuesta: También puede suceder, sobre todo en casos de personas antifiesteras; o para quienes tienen extraviado el concepto de la amistad verdadera.

3. En el segundo diagrama, se puede afirmar que T ∩ F ∩ V, ¿es el conjunto más valioso?

Respuesta: Considero que sí, como dice Fernan, ya que se conjugan condiciones vitales de un ser humano promedio: el trabajo; la diversión y la amistad verdadera.

Ya vimos que Ariel NM aportó otro punto de vista digno de respeto.

4. En el tercer diagrama, un trabajador promedio, ¿podrá tener sus tres conjuntos en cualquier posición?

Respuesta: Es muy raro que se puedan intercambiar estos.

Fernan y Ariel han continuado dando puntos de vistas que les invito a leer. Cada cual con sus fundamentaciones.

5. En el tercer diagrama, un trabajador promedio, ¿podrá tener sus tres conjuntos equivalentes? T=F=V

Respuesta: No, ya que cada uno tiene requisitos no necesariamente equivalentes.

Concuerdo con Ariel NM.

6. ¿Cómo definirías al conjunto V?

Respuesta: Voy a compartir algunas de ustedes

Fernan dijo: ¿En la época moderna?, es complicado… una amistad verdadera lleva tiempo forjarla y el paso de muchas pruebas. Un amigo de verdad, significa un buen consejo, apoyo incondicional, poder estar ahí en el momento que más se necesite, comprensión o saber ponerse en el lugar del otro, atención a la familia del amigo, respeto a las diferencias individuales, llevar la amistad sin bajas pasiones (envidia, odio, denigrar, abuso, racismo, etc.) y por sobre todo nunca, nunca llevar a tu amigo “por el mal camino”.

RARJ dijo:

II

En la siguiente sopa de letras debes encontrar seis palabras relacionadas con la amistad.

Respuesta:

Algunos sacaron la sub cadena leal de la cadena lealtad. No está mal, pero con la repetición se produce un solapamiento que puede complicar la sopa.

III

Encuentra dos curiosidades numéricas relacionadas con la palabra amistad, en que solo sea el dígito 6 el protagonista final. Hay que ponerle cacumen con creatividad.

Respuesta: El 6 está en las suma de los ordinales de las 27 letras del alfabeto, aplicado a la palabra amistad, que da 69. Y poniendo pensamiento lateral o divergente, si rotas 180 grados el 9 aparece el 6.

El 6 es el dígito numerológico de la palabra amistad.

A M I S T A D

1 13 9 20 21 1 4

1+13+9+20+21+1+4= 69

69→ 6+9=15→ 1+5=6

Felicitaciones a quienes acertaron. Ya hay oficio en convertir en números las letras del abecedario castellano.

Hubo otras respuestas ingeniosas que comparto con ustedes.

Laura dijo:

Curiosidades de amistad y número 6:

Amigo en inglés es friend tiene 6 letras

La serie de televisión Friends tiene 6 protagonistas.

Ariel NM con su agudeza matemática desmenuzó la palabra amistad y dijo:

“Traducida” a números, la palabra se convierte en la cifra 1139202114, que es divisible por 6.

RARJ escribió una oda al 6 que al final verán.

Debo aclarar que al hablar de números amigos es necesario tener dos números diferentes, en que la suma de los divisores propios de cada uno de como resultado el otro. Por ejemplo, 220 y 284 son números amigos. Pueden comprobarlo.

Y para terminar, comparto con ustedes estas décimas de dos acertijandos que nos deleitan con su poesía inteligente.

RARJ dijo:

Ariel NM dijo:

Néstor me envía un mensaje

–señal de que bien me estima–

y me insta a que, con rima,

haga al tema un homenaje.

RARJ sí que tiene linaje

de bardo. Yo balbuceo.

Pero, igual, sin titubeo

me dije: ¡arriba, adelante!

¿Me retas? ¡Recojo el guante!

(Disculpen: es que soy Leo…)

La amistad… ¡Qué bello tema

has propuesto en tu sección!

–tema para una canción,

una novela, un poema…

No requiere un teorema

definir lo que es trivial:

¿Es sincero, fiel, leal…?

¿Es manantial de pureza?

¡Es tu amigo! Con certeza

erígele un pedestal.

Amigo es quien da la vida

por ti, quien tiende su mano;

es el que te llama “hermano”

aunque en genes no coincida.

Es quien da la bienvenida

siempre con brazos abiertos;

quien con ojos bien despiertos

te señala tus errores;

quien te aconseja en amores,

quien festeja tus aciertos.

La amistad es como un muro

impenetrable a las balas.

Byron dijo: amor sin alas.

Añado: en estado puro.

Es luz que alumbra en lo oscuro

porque luz lleva consigo.

Y con el Maestro digo

–parafraseando su Arte:

Leopardo, ¿qué he de envidiarte

teniendo yo un buen amigo?