Juan Miguel Echevarría y Liadagmis Povea: Marcas líderes del año en Karlsruhe (+ Video)

El atletismo cubano vivió este viernes una buena jornada durante el tradicional meeting de Karlsruhe, cuando el saltador de largo Juan Miguel Echevarría y la triplista Liadagmis Povea dominaron sus pruebas con marcas líderes del año.

Juan Miguel, titular mundial bajo techo en 2018 y actual primera figura del salto largo cubano, dominó la competencia con buen registro de 8.18m, una cuota que de paso lo llevó hasta la primera posición del escalafón mundial. Luego, el bronceado en Doha 2019 registró un brinco de 7.72m, renunció a su tercer y quinto intento, marcó nulo en el cuarto y llegó hasta 8.09m para cerrar.

🔥🔥 long jump happening right now!

Cuba's Juan Miguel Echevarria opens with a world-leading 8.18m.

There's still three more rounds to go.

Watch live: https://t.co/WixGBYbXJI#WorldIndoorTour pic.twitter.com/YzFwTjUwLr

— World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2021