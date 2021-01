Alcaldesa de Cayo Hueso reafirma hermanamiento con Cuba (+ Video)

La Alianza Martiana, la Asociación Cultural José Martí USA y demás organizaciones de la emigración patriótica en Estados Unidos, participaron en Cayo Hueso en el acto por el 168 aniversario del natalicio de José Martí, devenido en un encuentro de amistad y solidaridad entre Cuba y Estados Unidos.

En el mitin usó de la palabra Teri Johnston, alcadesa de la Ciudad de Cayo Hueso, quien ratificó la proclamación del hermanamiento entre Cuba y Cayo Hueso.

“Cuba y Cayo Hueso ―dijo― han sido parte integral de cada una por más de dos siglos, y el Instituto San Carlos, fundado por exiliados cubanos en 1871, fue la primera escuela bilingüe y birracial en Estados Unidos”.

Johnston recordó que en 1876 Carlos Manuel de Céspedes (hijo) se convirtió en el primer alcalde de la ciudad de Cayo Hueso nacido en Cuba, y en un momento, miles de trabajadores cubanos empleados en la fabricación de cigarros produjeron millones de cigarros que hicieron próspera a la ciudad norteña.

Durante muchos años, a los cubanos y Key Westers se les permitió viajar sin restricciones entre estas dos islas favoritas de Ernest Hemingway. “La cultura y la historia de nuestras dos islas hermanas están por siempre entrelazadas. La cultura cubana sigue influyendo en el carácter de Cayo Hueso con comida, música, arte, lenguaje y, por supuesto, café con leche y buche”, comentó la alcaldesa.

“Ahora, por lo tanto, yo, la alcaldesa Teri Johnson, proclamo con orgullo este 24 de enero de 2021 a: Cuba y Cayo Hueso como islas hermanas. Sea testigo de la mano y el alma de la ciudad de Key West, Florida”, concluyó.

En el acto también usaron de la palabra Max Lesnik, director de Radio Miami y delegado general de La Alianza Martiana, quien recordó el viaje efectuado a Cayo Hueso junto a Eusebio Leal. Otros oradores intervinieron, entre ellos, José López, secretario general de la Asociación Cultural José Martí USA, Damián Díaz, Patria Libertad y Tony “FA” Yaniz, conocido como el embajador de Cuba en Cayo Hueso.

