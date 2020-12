Respuesta a “Ensalada matemática con el 2021 que pronto llega”

El último acertijo del 2020 ha tenido pocos participantes, pero muy buenas respuestas, en que se demostró que la creatividad se mantiene activa, con buenos conocimientos de historia de Cuba, y algunas respuestas ingeniosas desde una interpretación diferente para calcular el dígito numerológico.

Vamos por parte.

A continuación los cinco componentes de la ensalada matemática. Solamente se pueden utilizar las cuatro operaciones básicas.

1. Con los cuatro dígitos de 2021, construya por separado cada dígito del 63. En cada caso hay que utilizar solo una vez los cuatro dígitos, y solamente una vez paréntesis en unos de los casos.

Respuesta:

(2+1)*2+0= 3*2= 6

2*2-1+0= 4-1= 3

Noten que solo utilicé paréntesis en un caso. Algunos lo usaron en los dos casos.

2. Utilizando los dígitos de 63, es decir el 6 y el 3; construya los cuatro dígitos del número 2021. Para construir cada dígito no puede utilizar más de dos veces los dígitos 6 y 3.

Respuesta:

6/3=2

6/3-6/3= 1-1=0

6/6+3/3= 1+1= 2

(6+3)/(6+3)=9/9= 1

Como algunos de ustedes descubrieron hay otras variantes, aunque algunos utilizaron operadores no permitidos, o concatenaron dos dígitos.

Aunque no está mal repetir la manera de construir el 2, es más elegante no repetirlo, como también hizo José Antonio.

3. Con el dígito numerológico de los números 2021 y 63 concatenados, haga una asociación creativa de un acontecimiento de la pasada sesión de la Asamblea Nacional.

Respuesta: El dígito numerológico es 5. 202163→2+0+2+1+6+3= 14→ 1+4= 5

Y en la Asamblea uno de los cinco, Gerardo Hernández Nordelo, fue electo miembro del Consejo de Estado. Me sumo a la felicitación al compañero Gerardo.

Partiendo de la otra interpretación de separar los números y generarse dos dígitos numerológicos 5 y 9, se realizaron observaciones especiales y asociaciones sorprendentes. Los 59 municipios visitados; y los cinco minutos para estudiar la biografía de Gerardo.

4. Con el dígito numerológico del número 2021 haga una asociación creativa con un importante aniversario que sucederá en dicho año.

Respuesta: El dígito numerológico es también 5. 2021→ 2+0+2+1=5

Y en el 2021 se cumplirá el quinto aniversario de la muerte del líder histórico de la Revolución cubana.

En este casi todos acertaron. Felicitaciones.

5. El inciso de Premio. Hay una curiosidad matemática del dígito numerológico asociado a la fecha del inciso anterior, y los dos correspondientes a los incisos 3 y 4. ¿Cuál es esa curiosidad numérica?

Respuesta: Fidel murió el 25112016; por tanto el 25112021, se cumplirá el quinto aniversario. Y 25112021→ 2+5+1+1+2+0+2+1=14→ 1+4=5

Entonces, la curiosidad aritmética es que en todos los casos el dígito numerológico es igual a 5.

Hubo otras respuestas muy ingeniosas.

El Claria dijo: El premio me lo llevo yo: 5x2021=10105, que es el número de embriones de Clarias que tengo en mi estanque. ¿Y quién me dice que no?

Ly también apretó con la suma de los 3 dígitos de valor 5, que al dar 15, conducen al dígito 6, que es el primer número perfecto.

Felicito a José Antonio, que en su segunda respuesta fue muy certero en todos los incisos.

Comparto las décimas de nuestro poeta titular.

RARJ dijo:

-1-

Diciembre, mes de heroísmo,

Veintidós, día notorio

Pues Cuba fue Territorio

Libre de Analfabetismo.

En apoyo al Socialismo

Cada alfabetizador

Cumplió su honrosa labor

Y aquel Día señalado

Entonces fue declarado

“Día del Educador”.

-2-

Hoy yo no quiero pasar

Por alto la fecha esta

Porque este Día de Fiesta

Se debe de celebrar.

Hoy yo quiero resaltar

A quien con educación

Entrega su corazón,

Y es guía de nuestros pasos.

A ese Maestro, un abrazo

Y una felicitación.

Agradezco a quienes me felicitaron por el día del educador; y aprovecho para devolver la felicitación a todos los educadores que participan en Para Pensar.

Nos vemos el próximo lunes 28 con el artículo que cerrará el año 2020.