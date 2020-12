Respuesta a “Ideas creativas sobre la incorporación al trabajo útil y honrado de todas las personas aptas”

No más gratuidad, es a todos por igual, si deseas obtener tu cuota diferenciada aunque sea poca tienes que trabajar porque estaría vinculado a un sector laborar, si quieres atención gratuita en hospitales (sin incluir primeros auxilios) debes pagar un seguro médico Que sólo se otorga si estás trabajando sea estatal o por cuenta propia y si ya estás jubilado.

quién los representa o se preocupa por ellos aparte de sus padres? Porque hay que entender que los padres no somos eternos y cuando ellos se queden solos y sin tutores legales les tocara entonces morirse de hambre o convertirse en delincuentes para sobrevivir como ha pasado en muchos casos que cuando se les evalúa se dan cuenta de son personas con retraso mental leve o moderado.

qué pasa con aquellos que son discapacitados pero no visuales, ni físico motores ni auditivos? ¿

En el sector estatal presupuestado, todo el mundo cobra todo su salario, haga bien, regular o mal su trabajo, no hay ninguna diferencia entre el que trabaja bien con el que no. Eso desestimula, propicia el estancamiento y el criterio de “para qué si el que no se sacrifica por hacer su trabajo lo mejor posible cobra todo su salario”. ¿Qué

sentido tiene?