Un astronauta publica un video de la Tierra desde la nave espacial Crew Dragon

El astronauta de la NASA Victor Glover posteó un video en su cuenta de Twitter, grabando la Tierra desde una cápsula de SpaceX llamada Resilience (“Resiliencia”).

El aparato fue lanzado el 15 de noviembre y luego se acopló exitosamente con la Estación Espacial Internacional (EEI, por sus siglas en español) tras un vuelo de 27 horas totalmente automatizado.

Victor Glover es el primer astronauta afroamericano de la NASA en permanecer en la EEI en una misión a largo plazo que durará 6 meses junto con el resto de la estación. Además, se trata del decimoquinto astronauta afroamerciano en salir al espacio.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020