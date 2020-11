Gil Fernández: El papel de los economistas y contadores es trascendental para implementar con éxito la nueva estrategia del país

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández, felicitó a los economistas y contadores, quienes —dijo— celebran su día este 26 de noviembre en medio de la situación excepcional en la que se encuentra el país, que demanda de la participación consciente y creativa de todos esos profesionales.

En una ceremonia efectuada en el Palacio de las Convenciones de La Habana y frente a miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), Gil Fernández explicó que la actual tensión que padece la economía es diferente a la habitual. “Por una parte está el arreciamiento del bloqueo —como nunca antes— y una persecución para impedir que lleguen al país recursos necesarios para sus gastos corrientes y su desarrollo, y por otro lado el impacto de la pandemia”, que ha paralizado actividades clave como el turismo.

Ha sido, argumentó, “un año muy duro, con una afectación directa a los ingresos en divisas”, y en ese escenario se ha impulsado la nueva estrategia económico-social, “para, sin improvisación, con organización y ajustado a las reales condiciones del país”, enfrentar la situación y acelerar la implementación de tareas pendientes aprobadas en congresos del Partido.

Ratificó que la principal tarea de los profesionales de las ciencias económicas, desde las unidades de base, es contribuir a la implementación de esa estrategia, con creatividad, innovación, sentido de la urgencia y, sobre todo, sin esperar por indicaciones desde “arriba”.

“No se logrará implementar con éxito la estrategia económico-social si no hay una participación activa de los economistas y contadores; si no actuamos con audacia e innovación, y si no actuamos permanentemente en la búsqueda de soluciones y no de justificaciones”.