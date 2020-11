Respuesta a “Lógica matemática y un colmo de doble vía”

Como hubimos de alertar esta respuesta sale hoy viernes 20, ya que fue publicado el martes 17, y era aconsejable que estuviese los 3 días habituales esperando por vuestras respuestas. Por otra parte en estos días he estado muy ocupado en el evento internacional IBERGECYT’2020.

Vamos por parte.

I

Desde mi primera juventud, recuerdo que en los piquetes de pelota se utilizaba la práctica de escoger a los jugadores de cada equipo tirando una moneda al aire. El ganador tenía derecho a escoger primero y el perdedor escogía como segundo, luego el ganador volvía a escoger y a continuación el perdedor escogía nuevamente; y así sucesivamente hasta que se escogían todos los jugadores. Esto se generalizó, hasta que alguien planteó que ese no era un método justo.

¿Por qué no es justo? ¿Y cuál sería otro método más justo? Fundamenta tu respuesta

Respuesta: Tal como muchos de ustedes plantearon, hay varios métodos para ser más justos.

La más expedita es ir alternado la prioridad en la selección del nuevo jugador, luego de haber decidido por la tirada de la moneda al aire.

Recuerdo que si no había moneda se usaba el bate, el que se le tiraba al contrincante para que lo capturara con una mano, entonces el que lo tiró lo agarraba con su mano bien pegada al del que lo sostenía, y así se repetían los agarres, hasta que se acababa el cuerpo del bate. Pero quien se quedaba con el bate en su mano, tenía que demostrar que lo tenía bien agarrado. Se tenía que someter a que el adversario le diera una patada al bate, si lo mantenía agarrado era el ganador, de lo contrario era el de la patada exitosa.

Al ir alternando la prioridad de escoger, entonces mejoraba la equidad.

Prietosolo lo simbolizó muy bien al escribir las siguientes sucesiones:

1-4-5-8-9-12-13-16

2-3-6-7-10-11-14-15

Algo similar fundamentó ly.

Fernan, como nos tiene acostumbrado, propuso varios métodos con un análisis exhaustivo y con sus respectivas calificaciones.

Raf también introdujo un método más justo con el uso de un biombo; algo parecido a las tiras de Fernan con los nombres de los peloteros.

El amigo Oro no creyó justo el azar y se basó en un criterio de evaluación del rendimiento -como el ELO del ajedrez-, y buscó una secuencia que equipara, usando orden alfabético.

Sofía RF se fue con todas por la probabilidad 0,5 y dejó todo para las tiradas de la moneda. Lo mismo propuso Una salamandra.

Finalmente Fide, el barbero del Casino Deportivo, me puso a trabajar poniéndoles mis acertijos a los capitanes de los equipos para decidir el derecho a seleccionar.

II

Volvemos con un colmo, pero ahora especial, ya que es tanto para el proveedor como para el cliente. Debes ubicarte en una barbería, funcionando en tiempos de COVID-19. Por tanto, habrá colmos sobreel barbero y también sobre el cliente que va en busca del servicio.

Esto se me ocurrió el pasado sábado en que fui a la barbería del fígaro Fide, en el Casino Deportivo del Cerro, en La Habana.

Fide practica un protocolo higiénico-sanitario digno de divulgar y aplicar. Ah, Fide, también atiende a las féminas, presencié un arreglado de cejas innovador y seguro.

A manera de ejemplo y para motivar la creatividad, comparto un colmo real de un cliente que al responder el reclamo del fígaro, de que se limpiara los pies; este le pidió que le volviera a echar hipoclorito en las manos, y con ellas limpió los zapatos que llevaba puesto.

La tarea consiste en escribir al menos un colmo del barbero y otro del cliente.

Respuestas

Antes de compartir algunos colmos que los considero muy buenos, quiero resaltar la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento del protocolo sanitario, tal como hace Fide, resaltado por Benito.

Colmos del barbero

“No se pela si no trae el resultado del PCR actualizado”.

Que sólo pele a 18 clientes por semana para no contagiarse de

Colmos del cliente

Que luego de afeitarse en la barbería no pague hasta pasados 14 días por la garantía de no infección…

Hay una respuesta que voy a compartir por considerarla muy original y que le rinde homenaje al querido RARJ, como ya escribí en un comentario de mi conversación con el decimista mayor.

Ariel NM dijo:

Esto es más bien un homenaje a nuestro RARJ. Y ya de paso, a mi abuelo canario –decimista consumado– que murió sin enterarse jamás de que su nieto era un repentista arrepentido. Es decir, un arrepentista… Allá va eso:

Como tú, Néstor, demandas

ser chisposo y no certero

pues el colmo de un barbero

es no saber pelar viandas.

Ya que el colmo es a dos bandas,

sin quitarle a RARJ el puesto

al del cliente me apresto

y lo escribo con deleite:

Es que el barbero lo afeite…

¡con el nasobuco puesto!