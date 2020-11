Otorgan en Cuba premios nacionales de Literatura y de Edición 2020

Los premios nacionales de Literatura y de Edición 2020 para Eugenio Hernández Espinosa y Mercy Ruiz, respectivamente, fueron otorgados en el Centro Cultural Dulce María Loynaz de La Habana.

El jurado que eligió el galardón para Eugenio Hernández Espinosa estuvo presidido por Eduardo Heras León, e integrado por Leyla Leyva, Víctor Fowler, Alex Pausides y Omar Valiño.

Hernández Espinosa es uno de los más importantes dramaturgos contemporáneos. Actualmente es director artístico y director general del Teatro Caribeño. Su obra es representativa del arte popular en Cuba. La 29 edición de la Feria Internacional del Libro, correspondiente a 2020 le estuvo dedicada junto a la autora Ana Cairo Ballester, Premio Nacional de Ciencias Sociales.

“No esperé nunca recibir esta noticia”, dijo Hernández Espinosa, poco después de que se le informara. Me sorprende, dijo, y pensé inmediatamente en mi padre, que quiso siempre que yo estudiara. Este reconocimiento me permite una vez más reafirmar los conceptos que he plasmado en el teatro y la literatura, comentó quien también ha sido distinguido con el Premio Nacional de Teatro.

Por su parte, la editora Mercy Ruiz resultó ganadora después de que un jurado presidido por Virgilio López Lemus e integrado por Norma Suárez, Roberto Manzano, Hermes Moreno y Enrique Pérez Díaz, reconociera en ella su destacado quehacer como directiva de la esfera editorial durante más de 50 años y por haber sido copartícipe en grandes hitos de la historia del libro en Cuba.

“Recibí una llamada y escuché uno por uno a los miembros del jurado. Fue muy emocionante y recorrí en ese instante mis 56 años de trabajo en el mundo de la cultura, pues empecé muy jovencita. Lo que se ha premiado es mi vida, que ha estado marcada por la perseverancia”, refirió Ruiz, quien actualmente dirige Ediciones Icaic.

(Tomado de Granma)