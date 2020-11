Ideas creativas sobre la determinación de la canasta básica familiar

Volvemos a las ideas creativas sobre problemas reales y actuales de nuestra sociedad después de un receso de dos meses. El tema que abordaremos es de suma importancia y alto impacto popular.

La determinación de la canasta básica familiar es un componente básico del ordenamiento monetario, ya que es un referente para la regulación de los precios y la determinación de los ingresos mínimos, de manera que permita sufragarla.

Como de costumbre, esta sección de nuestra columna Para Pensar intenta contribuir en pensar y hacer como país.

Las informaciones oficiales sobre el ordenamiento monetario han suscitado un gran interés en nuestra población, evidenciado en los miles de comentarios publicados en Cubadebate y otros espacios de comunicación entre nuestro Gobierno y los ciudadanos. Y era esperada esta participación en el debate, ya que se trata de una medida necesaria y largamente esperada, que impacta tanto a la macroeconomía como a la economía familiar e individual.

El objetivo de este ejercicio de pensamiento creativo es contribuir a que un asunto de tanta importancia, cuente con la mayor cantidad posible de opiniones, sugerencias y preguntas de nuestra ciudadanía, para que las decisiones que se adopten sean las más consistentes y beneficiosas posibles.

Sabemos que la tarea ordenamiento tiene estos cuatro componentes básicos:

Resolver la dualidad monetaria Resolver la dualidad cambiaria Eliminar subsidios hasta donde sea posible y aconsejable Incrementar los ingresos de la población

Aunque el ordenamiento monetario es condición necesaria para la recuperación económica, no es suficiente, ya que forma parte de un sistema.

La inmensa mayoría espera con ansiedad la información de la tasa de cambio de la moneda nacional, o la llamada devaluación de dicha moneda respecto al dólar estadounidense, referente internacional.

Se ha dicho claro que los ahorros de los ciudadanos no serán afectados, tanto los depositados en los bancos, como los guardados en efectivo. Que el cambio 1 cuc por 24 cup será respetado, y que se dará un tiempo prudencial para que el cuc se extinga definitivamente. Lo anterior no significa que el poder adquisitivo del dinero no se afecte, esto depende de otros factores que también se han explicado.

El incremento de los salarios, las pensiones y la asistencia social esta dinámicamente relacionado con los precios de productos y servicios.

Para lograr la mayor justicia social posible se ha diseñado un método que tenga en cuenta el costo para los ciudadanos de la canasta básica familiar, de manera que se asegure que cada ciudadano pueda sufragarlo con sus ingresos. En ese método se aplicará la política de subsidiar a las personas y no a los productos; aunque algunos productos específicos se mantengan subsidiados para todos, por su impacto en la salud y la educación, entre otras.

Yo sé que hay temas relacionados con la canasta básica familiar que podríamos abordar, pero propongo que nos centremos en este, por la importancia conceptual y operacional que tendrá en el funcionamiento de la economía.

Por consiguiente vamos a conceptuar la definición de canasta básica familiar, que es mucho más amplia que la canasta normada que establece la libreta de abastecimiento.

Al cuantificar la canasta básica se considera un promedio, ya que algunos gastos dependerán de la decisión propia de los ciudadanos, en cuanto a preferencias y necesidades.

Según lo explicado, la canasta básica familiar incluye, entre otros, los siguientes:

Alimentos

Productos de higiene

Ropa y calzado

Servicios básicos tales como: salud, electricidad, agua, transporte público y comunicación

Servicios de gastronomía y recreación

Servicios de reparación de equipos y útiles del hogar

No solo se está hablando de la unificación monetaria y cambiaria, sino también de la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como de una reforma salarial que conducirá a la transformación de los ingresos de los trabajadores, incluyendo los salarios y el sistema de pensiones y de las prestaciones de la asistencia social.

Solo la “tarea ordenamiento” destraba la mayoría de los temas pendientes que hay en la economía, aseguró recientemente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A la vez, advirtió que la unificación monetaria y cambiaria no constituye la solución mágica a los problemas económicos y financieros, “pero sí nos debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas”.

El primer mecanismo es mantener un precio centralizado a un pequeño grupo de productos, sobre todo en aquellos con presencia en varios sectores de la economía, como los combustibles. La segunda forma está en poner límites a los precios mayoristas formados por el sistema empresarial.

Sobre el salario se tendrá como punto de partida la canasta de bienes y servicios de referencia, y se cumplirá el principio de que satisfaga las necesidades del trabajador y su familia.

Las diferencias entre el salario bruto y neto radica en la contribución a la seguridad social. “El elemento que se introduce es que todos debemos pagar ese 5%, con lo cual estaríamos financiando nuestra propia jubilación”. El salario mínimo neto, que es el queda después de pagar la seguridad social, permitirá acceder al valor de esa canasta de referencia y un poquito más.

La política de trabajo será siempre proteger a los más vulnerables. Por ello, no se extinguirán de oficio las prestaciones excepcionales aprobadas para núcleos en los cuales se abran oportunidades de nuevos ingresos, y se revaluarán todos los casos en un término de hasta seis meses a partir del día cero.

Entonces, nuestro ejercicio de pensamiento creativo ha de centrarse en todos los aspectos que componen la canasta básica familiar, de manera que su concepción, determinación y aplicación sean lo más certera y justa posible; para expresar dudas, opiniones y sugerencias, que sean tenidas en cuenta por nuestro Gobierno.

Adelante parapensadores, con el respeto, la elocuencia y el sentido de responsabilidad que nos debe caracterizar en un debate culto y virtuoso.

Recuerden que:

“La única idea inservible es la que no se comparte”.

¡Manos y mente a la obra!