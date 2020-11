Juego de las Estrellas: Los sluggers tienen la palabra

Por primera vez el tunero Rafael Viñales y el capitalino Lisbán Correa militan en el mismo equipo de béisbol. Ambos fueron seleccionados para integrar la nómina de las Estrellas del presente que este domingo estaría enfrentando a una selección de peloteros menores de 25 años llamados Estrellas del futuro.

Los dos fueron escogidos por sus respectivos directores para participar en el Derby de jonrones de este sábado, pospuesto por las inclemencias del tiempo.

Cubadebate, en medio de esta fiesta beisbolera que tiene por nombre Juego de las Estrellas, conversó con ellos solo unos minutos antes que la lluvia irrumpiera en el estadio Guillermón Moncada.

"Me siento bastante bien y muy motivado. Ya me lo esperaba por el resultado que he tenido hasta ahora en el campeonato", nos dice el máscara tunero.

"Esto es algo que todo pelotero quiere, es un privilegio estar aquí con los mejores atletas de esta primera mitad y la verdad estoy muy contento por eso", agrega.

Es la tercera participación del Leñador en este tipo de eventos gracias a una primera parte de temporada donde promedió para 355 Ave con 12 bambinazos y 36 carreras impulsadas.

Conversando sobre esta idea de la Comisión Nacional de Béisbol de enfrentar a bisoños con experimentados, nos dice:

"Esta idea novedosa de enfrentar a los talentos con los más establecidos les puede gustar a algunos y a otros no. Mi opinión personal es que está bien pero tenemos que hacer algo para que no se nos queden otros peloteros que también han rendido. Es una idea que puede motivar o producir el efecto contrario en otros que no lo lograron a pesar de tener buenos números.

"La rivalidad entre oriente y occidente no debe eliminarce de la pelota. Tal vez una mejor idea sería enfrentar a los talentos el sábado y el domingo realizar el tradicional partido"

Viñales sonríe cuando tocamos el tema del Derby jonronero y aparenta no darle mucha importancia a esa rivalidad que los aficionados incentivan en las redes sociales.

"Bueno, el nombre lo dice, trataré de salir a buscar buenos batazos y a disfrutar que es lo más importante de todo esto", dice sonriente.

Su equipo de los Leñadores ha sido el más estable de las últimas tres campañas beisboleras en Cuba al subir al podio en todas ellas, incluida la corona ganada en la temporada de 2019, pero en esta edición al vencerse la mitad de la campaña se encuentra fuera de la zona de clasificación.

"Las Tunas claro que clasifica. Cuando estábamos en el peor momento lo decíamos. Tenemos un equipo grande que sabe lo que es ganar y sabíamos que de ese momento íbamos a salir y ahí está el resultado", comenta.

"En los últimos partidos hemos estado jugando bien a la pelota y vamos a clasificar", puntualiza.

Lisbán Correa por su parte, está haciendo su segunda incursión en estas lides y viene a este espectáculo con el atenuante de ser el máximo jonronero de la actual Serie Nacional con 16 estacazos de vuelta completa y se ha convertido en un líder para su equipo Industriales, el enconado rival histórico de Santiago de Cuba, la sede del evento.

"Me han acogido muy bien aquí en la tierra caliente, estoy muy contento con eso. Esperamos dar un espectáculo digno de un Juego de Estrellas", declara.

"Billy", como lo llaman muchos de los aficionados, es el favorito de muchos para ganar el Derby por la fuerza que ha mostrado desde su regreso en la temporada pasada a los campeonatos nacionales.

"Bueno, no sé qué pasará en el Derby de jonrones. Yo voy a salir a ganar y allí el terreno dirá la última palabra", se limitó a decir sonriente.

La novedad de este año en el desafío de estrellas le parece muy bien a este slugger natural de Arroyo Naranjo.

"Esta idea es muy buena. Aquí vemos la juventud unida por un lado y por el otro los veteranos que queremos demostrar que todavía estamos enteros y listos para la pelea", dice.

Correa, a pesar de tener siempre los ojos encima de toda la fanaticada azul de la capital dice no sentir presión nunca cuando las cosas no salen bien y alega que siempre sale a hacer su trabajo y a tratar de enseñarle lo que más pueda a los muchachos jóvenes e inculcarles que salgan al terreno a divertirse y a pasarla bien.

Los Industriales no están ahora mismo en un buen momento al salir derrotado en cinco de sus últimos seis desafíos pero Correa está optimista.

"Quiero decirles a los fanáticos de Industriales que sigan con nosotros. Ahora estamos en baja pero nosotros vamos pa' arriba. Este equipo siempre saca esa garra que tiene y este año vamos a ver si podemos darle el alegrón a los capitalinos", sentenció.