¿Trump o Biden?: Estados Unidos a la espera de los resultados electorales

El investigador español Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) publicó hoy un análisis del impacto digital y las redes sociales de Donald Trump frente a Joe Biden.

Asegura que Trump es una apisonadora digital, pero Biden tiene mejores aliados. La maquinaria de odio y fake news on fire:

Trump tiene de su lado al gigante Fox News, pero esta vez sin Roger Ailes, el gurú del odio y la mentira, dato no menor, también el el espacio supremacista, el conspiranoico Qanon y de Breitbart. Biden tiene mejor vicepresidenta, mayor apoyo del mundo del deporte y la cultura.

✅YouTube

En YouTube además de la superioridad de Trump vemos su estrategia. 1,9 M de seguidores contra 517K, pero sobre todo Trump tiene varios videos de 20M de visitas muy superior a Biden, todos atacando a su rival, su campaña es destructiva, no constructiva. Biden si aparece en sus videos.

✅Facebook

En Facebook Trump tiene 10 veces más seguidores que Biden y un impacto cinco veces superior.

Pero Kamala gana a Pence, y los demócratas vapulean a los republicanos.

Estas son las publicaciones con más interacciones de ambos, cuatro veces superior de Trump:

✅Twitter

En Twitter no cambian mucho las cosas. Trump 87M vs Biden 12M de seguidores. Sus tuits en campañas con más RTs más cercanos 409K vs 317K RTs. El tuit de Trump informando de su positivo en COVID, Biden tildando a Trump como el peor presidente de la historia.

Pero las diferencias más curiosas es en la hiperactividad de Trump en twitter. 45 tuits por día, y si nos fijamos apenas descansa de noche, no hay hora del día que no tuitee. No retuitea mucho a su vicepresidente.

Biden tuitea solo 10 tuits por día, cuatro veces menos, además se ve en la gráfica que aceleró su intensidad enormemente mientras Trump no varió su frecuencia. También se ve que Biden es más ordenado en su sueño. dejando de tuitear durante la madrugada. Retuitea mucho a su vice.

Tanto en twitter como en otras redes sociales, Kamala tiene más impacto y seguidores que Mike Pence. Ha estado mucho más presente como complemento a Biden que Mike Pence que queda totalmente a la sombra de Trump.

✅Instagram

En Instagram sigue arrollador la diferencia entre ambos. 23M vs 5,9M con mucho mayor impacto.

Trump usa vídeo autoreferencial principalmente, Biden imágenes tipo cartel electoral.

✅TikTok

Ninguno de los dos candidatos tienen cuenta oficial de TikTok, pero si sus fandoms. Y sí en este caso la victoria es para quienes apoyan a Biden, principalmente colectivos LGTBI, feministas, jóvenes y artistas. Estas son las dos cuentas de apoyo más grandes: 300K vs 953K

✅Telegram

Terminamos con el tráfico web de las páginas de Trump y republicanos vs Biden y demócratas.

En este caso la web de Trump tiene el doble de tráfico de Biden. La web de los republicanos tiene 5 veces más tráfico, mientras la retención es superior de los demócratas. pic.twitter.com/9l2jT8VE3s — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 4, 2020

Quizás viendo alguno de sus spots pueden ver los elementos que han buscado ambos. Biden trata de darse un perfil de fuerza, hombre de estado y cercano a la diversidad cultural y racial.

Trump va a la ofensiva contra Biden y Kamala. Como ya hizo con Hilary hace 4 años.

El veredicto final es que Trump tiene una mayor maquinaria digital, pero que en esta ocasión quizás no sea suficiente. Hagan sus apuestas. ¿Quién crees que va a ganar?