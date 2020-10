Inspección sanitaria en Ciego de Ávila: ¿Malas o buenas noticias?

Justo el pasado jueves, cuando las cifras del rebrote cerraba los 500 positivos y medio millar parecía una sobredosis para una provincia que en abril se alarmaba con 20 casos en un día, un equipo de inspección sanitaria estatal brindaba otros números que describían también la complejidad epidemiológica; expresada ya no en confirmados, sino en violaciones. Y los datos alarmaban…y calmaban al mismo tiempo. Depende de cómo se interpreten.

En cinco días de trabajo un equipo de 14 especialistas realizó 48 inspecciones y además de paralizar la actividad de elaboración y venta de alimentos en ocho unidades, impuso 96 multas por un valor de más de 17 000 pesos y realizó 104 acciones sanitarias. Durante ese mismo período de tiempo, otro grupo de inspectores sanitarios efectuó 753 inspecciones, 132 acciones sanitarias, impuso 108 multas y 22 paralizaciones de los servicios.

Los datos tienen, apenas, tres días. O sea, corresponden a esta etapa convulsa de la epidemia, y los ofrece el jefe de ese equipo y máster en Ciencias, Osvaldo Vladimir Puñales, quien se ha dado a la tarea de recorrer, otra vez, algunos centros evaluados “para observar el antes y el después”. Este especialista habanero, que integra el grupo del Ministerio de Salud Pública que apoya aquí el combate contra la epidemia, aclara que ya en varios se nota el cambio en las acciones y el ajuste al protocolo de enfrentamiento.

¿Lo negativo?: que a estas alturas y con tantos escarmientos, en esos lugares (algunos frecuentados por grandes cantidades de personas) se hayan detectado descuidos y desconocimientos que podrían haber alargado la cadena de contagios… aún más. Mucho más.

¿Lo positivo?: que después de realizada la inspección, el viraje ha sido total y si antes corrieron con “suerte” y no reportaron ningún foco o evento de trasmisión, ahora parece menos probable que lo hagan.

“¿Qué hemos encontrado?”, se interroga Osvaldo, sin preámbulos. “Centros que preparaban la solución de hipoclorito de sodio y no distinguían que al 0,1 por ciento es para la desinfección de las manos y al 0,5, para los pasos podálicos. O ponen estas soluciones al sol sin percatarse de que así pierden efectividad. O tampoco rotulan los recipientes y no especifican la fecha de preparación y vencimiento, sin tener en cuenta que esas soluciones acuosas solo duran 24 horas…o no realizan las pesquisas a sus trabajadores para verificar que nadie con síntomas ingrese al centro…”