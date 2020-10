El Villarreal empata a un Atlético que se queda sin gol otra vez

Atlético de Madrid y Villarreal empataron a cero en el Wanda Metropolitano en partido de la quinta jornada de la Laliga Santander, en un encuentro aburrido, con poca profundidad y escasas ocasiones para los dos equipos.

Fue un encuentro sobre todo táctico, con mucha posesión en el centro del campo y poca en las áreas. En la primera mitad los rojiblancos, que apenas tiraron a puerta, tuvieron una tímida oportunidad en botas de Luis Suárez, pero su disparo fue flojo y desviado. Mario Gaspar tuvo la del Villarreal, con un tiro lejano al que respondió bien Jan Oblak.

En la segunda mitad la tónica fue parecida, excepto en los últimos minutos en los que, tras lo cambios en ambos equipos, se llegó más a las áreas, con intercambio de golpes, sin que ninguno de los dos equipos supiesen inaugurar el marcador.

Poco protagonismo tuvo Luis Suárez en su estreno como titular en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. El jugador lo intentó. Se movió en el centro del ataque pero no terminó de conectar ni con Joao Félix ni con el resto de sus compañeros. Permutó la posición con Correa en algunas ocasiones en busca de tocar más balón en el frente de ataque pero no hubo manera… No dispuso de ninguna ocasión clara para anotar algún gol.