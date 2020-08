Laura, el huracán más fuerte que ha pasado por Luisiana, EE.UU., en más de un siglo (+ Fotos y Video)

El huracán Laura, que tocó tierra este jueves alrededor de la 01:00, hora local, cerca de Cameron, Luisiana, Estados Unidos, se considera por expertos la tormenta más fuerte que afectó dicha región en más de un siglo.

El fenómeno meteorológico entró a la mencionada demarcación con categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson con vientos cercanos a los 250 kilómetros por hora. Hace unas horas se debilitó a categoría dos al transitar por la zona central-oeste de dicho estado, aún con vientos máximos sostenidos superiores a los 160 kilómetros por hora.

Hasta el momento se reportaron tres muertes en Luisiana como resultado del huracán Laura, le dijo a CNN un portavoz del estado.

Según la la cadena televisiva, más de 457 000 clientes en Luisiana y Texas están sin electricidad desde las primeras horas de este jueves.

Una amplia destrucción se reporta en la ciudad de Lake Charles, Luisiana, ubicada a unos 65 kilómetros al norte de la costa del golfo de México. Allí los edificios se estremecieron en la medida en que la tormenta comenzaba a azotar, mientras los niveles del mar en todo el litoral ascendieron de forma rápida.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró a medios de prensa locales que se están alistando fuerzas y medios para iniciar esfuerzos significativos de búsqueda y rescate en Lake Charles y sus alrededores, donde los niveles del agua alcanzan proporciones pocas veces vistas por los seres humanos.

Sin embargo, Edwards no dio detalles sobre muertos o heridos ni otros daños ocasionados por el meteoro, al que expertos locales comparan con un huracán similar que afectó Luisiana en 1856 con vientos superiores a los 280 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, Florida, informó que se espera que continúe perdiendo fuerza en la medida en que se mueve al interior del territorio.

A las 08:00, hora del este de Estados Unidos, el centro de Laura estaba a unos 30 kilómetros al norte de Fort Polk, Luisiana y se movía a 24 kilómetros por hora. Es muy probable que se desplace en dirección a Arkansas y hacia el valle del Misisipi el viernes.

Sin embargo, fuertes vientos e inundaciones se reportan desde las zonas occidental y central de Luisiana, mientras es posible una elevación de los niveles del mar de más de cinco metros que pudiera afectar de forma severa buena parte de la costa del golfo de México.

Los meteorólogos advierten que la marejada ciclónica puede llegar hasta casi 50 kilómetros tierra adentro, en el suroeste de Luisiana y el sureste de Texas, y en determinadas áreas sería “imposible sobrevivir” en tales condiciones.

Un récord de cuatro tormentas tropicales y tres huracanes han llegado al territorio continental de Estados Unidos este año, cifra que expertos consideran por encima del promedio que habitualmente se enfrenta cada año hasta el mes de agosto.

Esta semana el meteoro tuvo una trayectoria que, entre otras islas, incluyó a Puerto Rico, República Dominicana y Haití, el domingo tocó suelo cubano por la zona oriental del país, para luego avanzar por los mares del sur, volvió a pasar sobre tierra en el occidente y abandonó el territorio en la noche del lunes, rumbo al golfo de México.

Parte del área afectada por Laura en suelo estadounidense fue devastada por el paso del huracán Rita en septiembre de 2005, con daños que sobrepasaron los 11 000 300 millones de dólares.

Dicho fenómeno meteorológico provocó también un centenar de muertos, miles de heridos y una colosal afectación a edificios y áreas residenciales.

Otro de los huracanes que afectó la zona en las últimas décadas fue el Katrina, uno de los más destructivos, que golpeó el territorio de Luisiana como categoría cinco a finales de agosto de 2005 y ocasionó más de 1 830 muertes.

JUST IN - We're getting our first look at some of the damage left behind in Lake Charles after the wrath of Hurricane Laura, the strongest land-falling system to reach the state of Louisiana in over 164 years. pic.twitter.com/U9heB9FTYR

— WeatherNation (@WeatherNation) August 27, 2020