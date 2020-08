Cuba se recupera tras paso de tormenta tropical Laura (+ Fotos)

La tormenta tropical Laura se aleja del occidente de Cuba a partir de esta mañana y se interna en el sudeste del golfo de México con mejor organización y disminuyendo ligeramente su velocidad de traslación.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decidió establecer la Fase Recuperativa para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spiritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas a partir de las 07.00 horas de hoy.

Cubadebate realiza una actualización de las afectaciones que dejó este fenómeno atmósferico y cómo Cuba se recupera.