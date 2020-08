Piden en California colaboración médica entre EE.UU. y Cuba para enfrentar la COVID-19

El Consejo Laboral Central de Sacramento pidió este lunes la colaboración entre California y Cuba para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que ya dejó casi seis millones de contagiados en Estados Unidos.

La mencionada organización, que representa a 170 000 trabajadores de 90 sindicatos ubicados en seis condados de California (Sacramento, Yolo, Amador, El Dorado, Placer y Nevada), también llamó al Congreso norteamericano a suspender las sanciones económicas y de viajes contra la nación caribeña.

Cuba tiene una larga trayectoria en la prestación de asistencia médica internacional a otros países, con gran parte de su personal médico directamente involucrado en la lucha contra la COVID-19 como miembros de la brigada médica internacional Henry Reeve, expresa la resolución, compartida este lunes en Twitter por el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas.

Counties of the #Sacramento Central Labor Council passed a resolution calling for collaboration between the State of #California and #Cuba to address #COVID19 pandemic and urging the lifting of US #Blockade pic.twitter.com/P9oGg6Asw6

