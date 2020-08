Oliver Stone pide Premio Nobel de la Paz para médicos cubanos

El cineasta estadounidense Oliver Stone reconoció, en su cuenta en la red social Twitter, su admiración por la labor humanitaria de los médicos cubanos y firmó la petición en línea de otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la brigada médica Henry Reeve.

I have always admired the humanitarian work of the Cuban doctors in so many countries affected by pandemics, natural disasters, and preventable illnesses. The Henry Reeve Brigade deserves the Nobel Peace Prize. Join @CubaNobel and sign the petition today! https://t.co/BErWqXj3xU pic.twitter.com/b1yUujU1Dg

— Oliver Stone (@TheOliverStone) August 12, 2020